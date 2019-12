Polacy a roboty. Czy darzymy je zaufaniem?

Roboty stały się codziennością, a postęp technologiczny wkroczył nie tylko do fabryk, ale i do domostw. Z badania zrealizowanego przez OnePoll na zlecenie reichelt elektronik wynika, że Polscy na automatyzację gospodarstwa domowego patrzą dość przychylnym okiem, z podobną otwartością podchodzą do nowoczesnych rozwiązań w sektorze opieki zdrowotnej.

Roboty domowe już w większości domów

Sceptycyzm w nabywaniu nowych robotów domowych

Duże zaufanie do robotów w zakresie opieki zdrowotnej

Ułatwienie ciężkiej pracy fizycznej (68 proc.)

Oszczędność czasu (78 proc.)

Wykonywanie powtarzalnych zadań (69 proc.)

Automatyzacja niektórych zadań w celu uproszczenia codziennego życia (59 proc.)

Walory rozrywkowe / Fascynacja techniką (42 proc.)

Nadszedł czas na roboty w pielęgniarstwie

Roboty domowe to dziś właściwie chleb powszedni. Z deklaracji zebranych na potrzeby badania wynika, że posiada je 53 proc. ankietowanych, a w grupie respondentów pomiędzy 25. a 34. rokiem życia jest to nawet 2/3. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż na tle innych badanych krajów śmiało możemy uchodzić za propagatorów rozpowszechniania robotów domowych. Najczęściej służą nam one do sprzątania lub wyręczania nas w innych pracach domowych lub jako narzędzia pomocne na co dzień (56 proc.). Całkiem pokaźne (39 proc.) jest również grono tych, którzy roboty wykorzystują do zabawy.Jeśli chodzi o ogólne zadowolenie konsumentów z działania robotów, jego ocena jest w zasadzie pozytywna. Spośród ankietowanych, którzy są już w posiadaniu robotów, 58 proc. całkowicie zgadza się ze stwierdzeniem „Robot ułatwia moje codzienne życie”. 38 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem w znacznym stopniu.Ta tendencja nie jest jednak tak wyraźna w przypadku nabywania nowych robotów. 39 proc. ankietowanych jest skłonnych zakupić roboty do gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Kolejnych 19 proc. badanych sprzeciwia się ich zakupowi, a 42 proc. jest niezdecydowanych. Wiele osób nie ma możliwości zakupu robotów ze względu na ich wysoką cenę (74 proc.). Prawie co drugi ankietowany (44 proc.) nie widzi potrzeby nabywania robotów, podczas gdy jedna piąta (21 proc.) nie ma do nich zaufania.Ile Polacy są skłonni wydać na roboty? 43 proc. uczestników badania wydałaby na robota od 100 do 500 euro. Zdecydowanie więcej, bo 24 proc. rozważałaby budżet w wysokości od 500 do 750 euro. 9 procent badanych wydałoby na ten cel do 1000 euro. Te całkiem wysokie statystyki wskazują, że dla respondentów bardzo ważne są wysoka jakość oraz innowacyjne funkcje.Oprócz zastosowania robotów w gospodarstwie domowym (58 proc.), konsumenci mogą również spotkać się z ich wykorzystaniem w innych obszarach, w szczególności w produkcji i logistyce (77 proc.), a także w opiece zdrowotnej (48 proc.). Do ogólnych zalet używania robotów zaliczają się:Badania dowodzą również, że respondenci ufają robotom w sektorze opieki zdrowotnej. Dwie na trzy osoby wyobrażają sobie wsparcie robotów dla personelu medycznego (62 proc.) lub też dla starszych i chorych osób (69 proc.). Około 66 proc. badanych popiera wykorzystanie robotów w szkoleniach rehabilitacyjnych. Szczególnie zaskakujące jest to, iż prawie połowa (47 proc.) Polaków jest w stanie wyobrazić sobie używanie robotów w interakcjach społecznych w przypadku samotności.Jak pokazują wyniki badań, roboty domowe nie są już dla Polaków rzadkością. Również w innych obszarach, takich jak pielęgniarstwo, respondenci są pozytywnie nastawieni do wykorzystania robotów, w tym także do celów bezpośredniej interakcji społecznej z ludźmi. Istnieją już pewne innowacje techniczne, które mogą znacznie poprawić jakość życia pacjentów oraz ułatwić pracę nad nimi. Roboty te nie muszą być używane wyłącznie w domach opieki. Mogą one również stanowić cenną pomoc w opiece domowej.