Kaspersky: skimmery zastępują szkodliwe koparki kryptowalut

24,5 miliona. To ilość szkodliwych obiektów, wykrytych w mijającym roku przez technologie ochrony ruchu WWW firmy Kaspersky. Taki wynik jest przede wszystkim efektem potężnego wzrostu ilości narzędzi, które umieszczają na stronach złośliwe, służące kradzieży danych finansowych, skrypty. Nie odpuszczają również backdoory oraz trojany bankowe. Z drugiej strony widać dość istotny, bo przeszło 50-procentowy, spadek ilości szkodliwych koparek kryptowalut.

Porady bezpieczeństwa

Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali kilka porad, które pomogą użytkownikom w zadbaniu o bezpieczeństwo:

Zachowaj czujność i nie otwieraj podejrzanych plików lub załączników otrzymywanych z nieznanych źródeł.

Nie pobieraj ani nie instaluj aplikacji pochodzących z niezaufanych źródeł.

Nie klikaj odsyłaczy otrzymanych z nieznanych źródeł oraz pochodzących z podejrzanych reklam online.

Twórz mocne hasła i zmieniaj je regularnie.

Zawsze instaluj aktualizacje. Niektóre z nich mogą zawierać poprawki usuwające krytyczne luki w zabezpieczeniach.

Ignoruj komunikaty monitujące o wyłączenie systemów bezpieczeństwa oprogramowania biurowego lub antywirusowego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Złośliwy kod Liczba unikatowych skimmerów (skryptów oraz plików HTML) wykrytych przez technologie firmy Kaspersky wzrosła o 187%

Stosuj skuteczne oprogramowanie zabezpieczające odpowiednie dla typu systemu oraz urządzenia.

Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali kilka porad, które pomogą użytkownikom w zadbaniu o bezpieczeństwo:Stosuj skuteczne oprogramowanie zabezpieczające odpowiednie dla typu systemu oraz urządzenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Złośliwy kod Liczba unikatowych skimmerów (skryptów oraz plików HTML) wykrytych przez technologie firmy Kaspersky wzrosła o 187%

Liczba ataków online zwiększa się od lat, jednak w 2019 r. nastąpiło wyraźne odejście od pewnych rodzajów działań cyberprzestępczych, które stają się nieskuteczne, na rzecz tych, których głównym celem jest zarobienie na użytkownikach. Wynika to częściowo ze wzrostu świadomości użytkowników odnośnie zagrożeń oraz możliwości ich uniknięcia, jak również z coraz większej odpowiedzialności organizacji. Dobrym przykładem są koparki kryptowalut, które straciły na popularności, ponieważ stały się mniej dochodowe, a giełdy kryptowalut zaczęły walczyć z potajemnym kopaniem kryptomonet. W tym roku odnotowaliśmy również wzrost liczby exploitów dnia zerowego, co świadczy o tym, że produkty pozostają podatne na szkodliwe działania i są wykorzystywane przez cyberprzestępców do przeprowadzania wyrafinowanych ataków. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się w przyszłości – powiedział Wiaczesław Zakorzewski, dyrektor ds. badań nad zwalczaniem szkodliwego oprogramowania z firmy Kaspersky.

Jak wynika z danych udostępnionych przez firmę Kaspersky, w tym roku jej technologie zdołały wykryć ponad 24,61 mln szkodliwych, unikatowych obiektów, w tym skryptów, exploitów oraz plików wykonywalnych. Dla porównania, jeszcze przed rokiem było ich nieco ponad 21,64 mln. Do tego wzrostu przyczyniło się w dużej mierze oprogramowanie typu skimmer, czyli programy używające skryptów do kradzieży danych płatniczych klientów sklepów internetowych. Ilość unikatowych skimmerów (skryptów oraz plików HTML) podskoczyła o 187%, osiągając tym samym poziom 510 000.Warto też wspomnieć, że aktywność skimmerów pozwoliła im się uplasować na 10 miejscu zestawienia najczęściej wykrywanych online szkodliwych programów . Udział nowych backdoorów oraz trojanów bankowych wśród wszystkich rodzajów zagrożeń wykrytych przez badaczy z firmy Kaspersky wzrósł o 134% i 61% i wynosił odpowiednio 7 644 402 i 739 551.Liczba unikatowych szkodliwych adresów URL wykrytych przez technologie firmy Kaspersky zmniejszyła się o połowę w porównaniu z 2018 r. (50,5%) – z 554 159 621 do 273 782 113. Zmiana ta była w dużej mierze spowodowana znaczącym spadkiem liczby koparek kryptowaluty ukrywanych na stronach WWW, mimo że kilka związanych z nimi szkodników (w tym Trojan.Script.Miner.gen, Trojan.BAT.Miner.gen, Trojan.JS.Miner.m) nadal utrzymuje się w rankingu 20 najpopularniejszych zagrożeń online.Na przestrzeni roku zmniejszała się również obecność programów, które potajemnie generują kryptowalutę na komputerach użytkowników (określanych jako lokalne koparki kryptowalut): liczba komputerów użytkowników, na których próbowano zainstalować koparki kryptowalut, zmniejszyła się o 59%, z 5 638 828 do 2 259 038.Średnia liczba nowych szkodliwych plików wykrywanych każdego dnia w 2019 r. przez laboratorium antywirusowe firmy Kaspersky wyniosła 342 102.