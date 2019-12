Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma 3 mln Polaków. Omijamy NFZ?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zyskuje coraz większą popularność. Polacy najwyraźniej nie mają ochoty na oczekiwanie w kolejkach NFZ, bo najczęściej wybierają polisy gwarantujące im szybki dostęp do specjalisty oraz szerokie spektrum badań diagnostycznych.

– Niski poziom finansowania opieki zdrowotnej jest główną przyczyną większości problemów polskiego systemu. Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych na masową skalę może poprawić efektywność wydawania środków prywatnych i poprawić sytuację zdrowotną Polaków – powiedziała Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jeśli prywatne ubezpieczenie zdrowotne, to przeważnie grupowe

Jak wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, pod koniec września br. prywatne ubezpieczenie zdrowotne posiadało przeszło 2,8 mln Polaków, a więc o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu pierwszych trzech kwartałów wydaliśmy na nie blisko 640 mln zł, co z kolei oznacza wzrost o 9 proc.Rosnącym statystykom w tym zakresie nie ma się jednak co dziwić. Polacy nadal są niezadowoleni z poziomu świadczeń gwarantowanych im przez NFZ. Te z kolei nie mogą być lepsze, skoro wydajemy na nie znacznie mniej niż inne kraje rozwinięte – ich udział w PKB sięga jedynie 6,3 proc., podczas gdy średnia dla państw OECD to 8,8 proc.Dane PIU pokazują, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne to najczęściej polisa grupowa, finansowana lub współfinansowana przez pracodawców. Dla pracowników prywatna opieka medyczna to najbardziej pożądany benefit pozapłacowy. Z kolei pracodawcy są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest zdrowie pracowników. Według danych GUS z 2018 r., średni wiek pracowników rośnie. Wraz z nim zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę przewlekłą.Okazuje się również, że coraz większą popularnością cieszą się dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne o wąskim zakresie, oferowane jako umowa dodatkowa do innej polisy, np. na życie. W takich przypadkach składka jest niska, stąd liczba ubezpieczonych w Polsce rośnie szybciej niż składka.