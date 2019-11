Przeciętna kancelaria prawna to 21 mkw. na osobę

Przeciętna kancelaria prawna na terenie Brukseli oferuje jednemu zatrudnionemu w niej prawnikowi 47,1 mkw. przestrzeni do pracy. Dość przestronnie jest również w Amsterdamie (31,8 mkw.) i Frankfurcie (29,7 mkw.). Jak na tym tle wypada Warszawa? Ile kosztuje wynajem biura w stolicy? Odpowiedzi na te pytania dostarcza lektura opracowanego przez CBRE raportu „Law in EMEA”.

21,6 mkw. – taką przeciętnie przestrzeń oferuje jednemu prawnikowi kancelaria prawna zlokalizowana w jednym z piętnastu analizowanych przez CBRE miast.

Ile kosztuje kancelaria prawna?

Sektor prawny na rynku biurowym jest postrzegany jako ten o konserwatywnym podejściu. Prawnicy potrzebują odseparowanej przestrzeni, ze względu na poufny i wymagający skupienia charakter pracy. Nie dziwi zatem, że powierzchnia biurowa na osobę jest duża. W Brukseli prawnik może liczyć nawet na 47 mkw. tylko dla siebie. Co więcej, firmy działające w sektorze prawnym często decydują się na prestiżowe lokalizacje, co wpływa na wysokość czynszu. Rekordowo wysokie stawki za najem przestrzeni biurowej są w Paryżu, gdzie cena na rok za osobę przekracza 19 tys. euro – mówi Paweł Dobrowolski, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, CBRE.

Jak już wspomniano we wstępie, największą powierzchnię do pracy oferuje pracownikom przeciętna kancelaria prawna z Brukseli, gdzie na osobę przypada ponad 47 mkw. W pierwszej trójce uplasowały się również Dusseldorf (35 mkw.) oraz Amsterdam (31,8 mkw.), a tuż za nimi – Mediolan, gdzie prawnik ma do dyspozycji 30,7 mkw. na osobę. Osiągnięty w Warszawie wynik 20,8 mkw. pozwala jej wyprzedzić m.in. Londyn (19,6 mkw.), Manchester (16,1 mkw.), Dublin (15,6 mkw.) oraz Edynburg (10,4 mkw.). Przy czym – co wyraźnie podkreślają eksperci CBRE – w przypadku ostatniego z wymienionych miast znacznie rzadziej występują przestrzenie wspólne, co zaniża wynik.Kancelaria prawna to dziś coraz częściej duża, nowoczesna i atrakcyjna powierzchnia. Jak podkreśla reprezentujący CBRE Paweł Dobrowolski, jest to m.in. efekt walki o talenty.Wpływ na to, ile miesięcznie kosztuje kancelaria prawna, wywiera szereg czynników. Mowa tu m.in. o liczbie, lokalizacji i jakości oferowanych lokali, długości najmu czy wreszcie zaawansowaniu technologicznym budynku. Z analizy CBRE, wynika, że średnia dla 15 analizowanych miast wynosi 46,3 tys. zł (10,8 tys. euro) rocznie na pracownika. Warszawa w tym zestawieniu jest jednym z najtańszych miast, oferując przestrzeń prawniczą za 25,7 tys. zł (6 tys. euro) za pracownika rocznie. Zdecydowanie najwyższe koszty generuje kancelaria prawna w Paryżu, gdzie trzeba zapłacić aż 84 tys. zł (19,6 tys. euro) rocznie, a następnie Moskwa – 68,6 tys. zł (16 tys. euro) oraz Londyn – 53,1 tys. zł (12,4 tys. euro). Najtańszy okazał się Manchester, gdzie koszt to zaledwie 24 tys. zł (5,6 tys. euro) za pracownika rocznie oraz Edynburg – 14,6 tys. zł (3,4 tys. euro rocznie).