Akcyza na piwo. Polacy przeciwni podwyżce

Polacy nie chcą, aby akcyza na piwo zdrożała. Boją się przede wszystkim, że doprowadzi to do wzrostu cen złotego trunku - wynika z badania Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research. Wątpią również, aby plany, jakie rządzący mają w tym zakresie, podyktowane były troską o ich zdrowie.

Akcyza na piwo wyższa o 10 proc.



Większość respondentów, podobnie jak browarnicy, obawia się znacznego wzrostu ceny piwa, co będzie skutkiem zarówno trzy razy większej niż zapowiadano podwyżki akcyzy, jak również drastycznych wzrostów kosztów surowców, energii, a także kosztów pracy. Tak gwałtowne zmiany otoczenia podatkowego branży czynią prowadzenie działalności gospodarczej mniej przewidywalnym.

Ustawa zakładająca podniesienie akcyzy na alkohol o 10 proc. od 1 stycznia 2020 r. została przegłosowana przez Sejm i trafiła pod obrady Senatu. Polacy uważają, że akcyza na piwo ma wzrosnąć raczej po to, aby powiększyć wpływy budżetowe (60 proc.) lub też wypełnić obietnice złożone w tym zakresie podczas kampanii wyborczej (21 proc.). W zapewnienia, że ustawodawcy przyświeca troska o zdrowie społeczeństwa wierzy tylko co siódmy z nas (14,4 proc.).Jednocześnie Polacy uważają, że akcyza na alkohol powinna wzrosnąć, ale raczej w odniesieniu do wódki niż do piwa. Tak wskazuje 27,5 proc. badanych. Podobny odsetek respondentów (26,5 proc.) uważa, że podwyżki w równym stopniu powinny dotyczyć obu tych alkoholi. Za znaczniejszą podwyżką akcyzy na piwo opowiada się tylko 4,3 proc. badanych.Wyniki badania komentuje Dyrektor Generalny ZPPP Browary Polskie, Bartłomiej Morzycki: