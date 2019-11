Polacy gotowi na e-urząd, administracja mniej

Polacy są gotowi na e-urząd, jednak e-urząd nie jest jeszcze gotowy na Polaków. Taki wniosek można wysnuć z ostatniej odsłony badania Autopay Research. Z deklaracji 56% respondentów wynika, że woleliby sprawy urzędowe załatwiać przez internet. Najwyraźniej jednak nie mają takiej możliwości, skoro 60% badanych nadal w tym celu udaje się do urzędu.

E-urząd w deklaracjach i realiach

e-urząd potrzebny w małych miastach

- W ciągu ostatnich kilku lat internet niesamowicie się upowszechnił i zdemokratyzował, również jako narzędzie komunikacji z urzędami i załatwiania wszelkiego rodzaju spraw - komentuje Marcin Jank z Blue Media. - Trochę z przyzwyczajenia zakładamy, że z technologii internetowych najchętniej będą korzystały osoby raczej młodsze, raczej wykształcone i częściej mieszkające w większych ośrodkach miejskich. Założenie to jest jednak dawno nieaktualne. Dostęp do internetu jest dziś powszechny, podobnie jak kompetencje i chęć korzystania z niego. Ograniczeniem jest natomiast dostępność internetowych usług po stronie urzędów - zwykle te obsługujące większe ośrodki miejskie są lepiej zinformatyzowane. Jako dostawca płatności elektronicznych widzimy jednak zainteresowanie e-usługami zarówno w wielkich miastach jak i małych gminach.



Rzesza Polaków korzystających z usług, jakie oferuje im e-administracja , rośnie dość dynamicznie. Dziś na e-urząd stawia, o ile oczywiście jest to możliwe, co trzeci z nas. Jeszcze w ubiegłym roku odsetek ten był o połowę mniejszy (16 proc.), a przed dwoma laty sprawy urzędowe przez internet załatwiało tylko 12 proc. badanych - wynika z badania Autopay Research.Na internet jako najbardziej pożądany sposób załatwiania spraw internetowych wskazuje 56 proc. respondentów. Miejsce zamieszkania, płeć czy wiek nie mają tu znaczenia - w każdej z tych grup odsetek osób preferujących e-urząd oscyluje wokół 56 proc., a różnice sięgają co najwyżej 4 punktów procentowych.Jednocześnie jednak prawie czterech na dziesięciu badanych (39 proc.) wybrałoby wizytę w urzędzie. Na telefon, jako na preferowany sposób załatwiania spraw urzędowych, wskazało jedynie 5 proc. ankietowanych.Chociaż gotowość Polaków i Polek na e-urząd jest wysoka, to jednak okazuje się, że sprawy urzędowe ciągle załatwiamy podczas osobistego spotkania z urzędnikiem. Robi tak ciągle 60 proc. petentów i petentek. Nieco ponad jedna trzecia mężczyzn (34 proc.) korzystała z internetu (kiedy było to możliwe). Wśród kobiet odsetek ten był jeszcze niższy (29 proc.). Za to kobiety częściej niż mężczyźni korzystały z telefonu - 11 proc. wskazań, w porównaniu do 6 proc. w przypadku mężczyzn.W odpowiedziach na pytania o rzeczywisty sposób załatwiania spraw urzędowych ujawniają się pewne różnice ze względu na demografię respondentów, w szczególności ze względu na miejsce zamieszkania. Im większe miasto, tym częściej korzystamy z internetu - zadeklarowało tak 40 proc. respondentów i respondentów, w porównaniu do 30 proc. w małych miastach i 27 proc. na wsiach.