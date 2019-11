Ceny ubezpieczeń mocno w górę

Mamy rekordowy, bo aż 8-procentowy wzrost średnich cen ubezpieczeń - dowodzi najnowszy raport Marsh Global Insurance Market Index za III kwartał 2019 roku. Stawki rosły praktycznie we wszystkich zakątkach naszego globu, ale sytuacja ta nie powinna stanowić dużego zaskoczeniem - wzrostowa tendencja dała się już odczuć w odczytach z poprzednich kwartałów.

W skali całego świata zdecydowanie największe wzrosty zanotowały ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych (14%). O 10% wzrosły ceny ubezpieczeń majątkowych, a polisy NNW zdrożały o 1%.Ceny ubezpieczeń pokaźnie rosną zwłaszcza w Regionie Pacyfiku, co zresztą jest sytuacją dostrzegalną już od trzech lat. W III kwartale br. przeciętne zwyżki sięgnęły 19%, a odpowiedzialność za taki obrót spraw ponosiły przede wszystkim ubezpieczenia D&O oraz majątkowe.Ceny ubezpieczeń rosły również w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Azji. W ich przypadku średni wzrost sięgnął co najmniej 5%.Najnowsza odsłona Marsh Global Insurance Market Index potwierdza również, że w badanym okresie ceny ubezpieczeń rosły we wszystkich regionach naszego globu. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Regionu Pacyfiku powodem były podwyżki stawek ubezpieczeniowych D&O oraz majątkowych.