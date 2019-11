Europa: wydarzenia tygodnia 45/2019

Elektromobilność to nie tylko ważny składnik programu w walki z zagrożeniem klimatycznym. To także olbrzymi problem gospodarczy. Widzimy to na przykładzie Niemiec. Temat obszerny , ale chcę zaproponować spojrzenie na ten temat z dwóch punktów widzenia. Ostatnio w zasygnalizowany problem włączyła się kanclerz Angela Merkel. Jej rząd planuje, aby do 2030 roku na drogach było 10 milionów samochodów elektrycznych, ale też do 2030 roku ma się tam pojawić milion ładowarek elektrycznych. Kanclerz Niemiec obiecała Też, że rząd wspólnie z producentami zwiększy dopłaty do hybryd plug-in kosztujących mniej niż 40 000 Euro z 3000 do 4500 Euro. Dopłaty do samochodów w pełni elektrycznych kosztujących poniżej 40 000 Euro wzrosną do 6000 Euro, a do elektryków w cenie od 40 000 do 60 000 Euro wyniosą 5000 Euro. Kanclerz Angela Merkel zadeklarowała, że jej rząd pomoże upowszechnić bezemisyjne samochody, m.in. przygotowując odpowiednie przepisy. Warto dodać, że na koniec 2018 roku po niemieckich drogach jeździło tylko 150 tysięcy samochodów elektrycznych. 83 tysiące spośród nich to pojazdy tylko na prąd, a pozostałe to hybrydy. Rządowe inicjatywy spotkały się z kolejnymi działaniami przemysłu motoryzacyjnego. I tak rusza produkcja Volkswagena ID.3 dla którego VW opracował specjalną platformę. Kierownictwo VW poinformowało, że na jej podstawie będą powstawać przyszłe auta elektryczne koncernu. Równocześnie opublikowano tabelę cen. I tak ceny za ID.3 zaczynają się od 30 tys. euro. VW 2028 roku chce sprzedać 22 mln egzemplarzy samochodów na baterie.

Jak pracujemy, czyli spojrzenie na okres aktywności zawodowej Polaków bez różowych okularów... Z badań wynika, że Polacy są w Europie w grupie najkrócej pracujących, a równocześnie świadczenia emerytalne pobierają najdłużej. Statystyczny Polak jest aktywny zawodowo 33,5 roku (podczas gdy np. przeciętny Islandczyk pracuje ponad 46 lat). Statystyczna Polka pracuje 30,7 roku i mogąc przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat pobiera emeryturę średnio do 82 roku życia... Oczywiście taka sytuacja ma istotny wpływ na stabilność funduszy, z których wypłacane są świadczenia emerytalne. Rozwiązaniem byłoby podwyższenie wieku emerytalnego, ale obecnie to nie jest możliwe ze względów politycznych. Eksperci uważają, że w takiej sytuacji rząd powinien skoncentrować się na rozwiązaniach dobrowolnie zachęcających do dłuższej pracy, a dotyczy to zwłaszcza kobiet (a wg ekspertów jest to nawet "wręcz niezbędne"). Nie tylko nasz kraj ma przed sobą ten problem. Ostatnio na podniesienie wieku emerytalnego do 62 lat dla kobiet zdecydował się brazylijski senat. Niemiecki bank centralny ostatnio zasugerował rządowi rozwiązanie, by Niemcy pozostali aktywni na rynku pracy nawet powyżej 70. roku życia...

Obserwujemy kolejny etap walki polskiego rządu z inwestorami realizującymi magistralę Nord Stream 2. Jak wiadomo polski ostatnio Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Engie Energy najwyższą karę w historii w wysokości 172 mln zł kary. Jest to kara za nieudzielenie Polsce informacji ws. Nord Stream 2. To efekt postępowania prowadzonego przeciw Gazpromowi i pięciu międzynarodowym podmiotom (OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, Engie Energy i Wintershall) odpowiedzialnym za finansowanie gazociągu Nord Stream 2. UOKiK tłumaczy, że urząd nałożył tę karę za uporczywe i bezpodstawne odmawianie przekazania żądanych dokumentów. A sprawa dotyczy postępowania przeciwko podmiotom odpowiedzialnym za budowę gazociągu Nord Stream 2. Polska tłumaczy, że jest to wynikiem " braku woli współpracy ze strony jednego z podmiotów budujących Nord Stream 2 - spółkę Engie Energie – co można również uznać za brak szacunku dla naszego państwa. Zdaniem UOKiK to jeden z powodów tak wysokiej kary. Kara nie jest jeszcze prawomocna, stąd nie ma jeszcze odwołania od jej nałożenia i wysokości.

W ostatnich dniach nastąpiły zmiany w stopniu zaawansowania związków krajów unijnych z USA. Polska od 11 listopada będzie członkiem Visa Waiver Program, czyli skorzysta z możliwości ruchu bezwizowego do USA. Oznacza to, że w Unii Europejskiej pozostają poza nim cztery państwa. Podróżując do USA w celach turystycznych i biznesowych wiz potrzebują obywatele Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii. Podsumowując można powiedzieć, że Polska jest 39. państwem biorącym udział w programie ruchu bezwizowego Visa Waiver Program. Przypominam, że program amerykańskiego rządu Visa Waiver Program pozwala na podróżowanie obywateli objętych nim krajów bez wiz. By jednak z niego skorzystać trzeba spełnić pewne warunki. Jednym z nich jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (ESTA). Autoryzacja w systemie ESTA obecnie kosztuje 14 dolarów i jest ważna przez okres dwóch lat.

Kolejna zmiana na rynku transportu lotniczego. Opublikowano komunikat, że Grupa IAG (to właściciel m.in. British Airways) podjęła decyzję o zakupie hiszpańskich linii lotniczych Air Europa Szacuje się tą transakcję za 1,1, mld USD. Analitycy oceniają, że dzięki tej transakcji jest możliwość zbudowania w Madrycie hubu mogącego konkurować z największymi lotniskami w Europie. Planowana transakcja powoduje Air Europa do hiszpańskiego portfolio IAG, (w nim są już Iberia oraz tanie linie lotnicze Vueling i Level oraz . irlandzka linia Aer Lingus). Cel biznesowy IAG to przywrócenie pozycji grupy jako lidera na trasach między Europą i Ameryką Łacińską. Szacuje się, że dzięki przejęciu Air Europa, udział IAG na tym rynku wzrośnie z 19 do 26 proc. Wg analityków na decyzję IAG o przejęciu Air Europa miała też wpływ aktywność konkurenta Delta Air Lines (który uzgodnił warte 2,25 mld dol. partnerstwo Latam Airlines i amerykańskiego przewoźnika Delta Air Lines). Air Europa w Grupie IAG wzmocnią siatkę połączeń do Ameryki Łacińskiej, ale także pozycję lotniska w Madrycie. Port lotniczy w stolicy Hiszpanii mógłby bowiem konkurować z takimi lotniskami jak Amsterdam, Paryż, Frankfurt czy Londyn Heathrow.

ŚWIATOWY DZIEŃ OSZCZĘDZANIA: RAPORT INTRUM POKAZUJE, ŻE MIESZKAŃCY EUROPY W DALSZYM CIĄGU NIE ODKŁADAJĄ PIENIĘDZY...4 na 10 Europejczyków przyznaje, że nie oszczędza pieniędzy każdego miesiąca. Zjawisko to jest jeszcze bardziej widoczne w przypadku konsumentów z Łotwy i Grecji, w których to krajach aż blisko 60 proc. ankietowanych mieszkańców nie odkłada gotówki. Za to odwrotna sytuacja występuje w Polsce - aż 64 proc. z nas regularnie powiększa swoje oszczędności. To one pozwalają osiągać marzenia i unikać problemów finansowych - mówi Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer Grupy Intrum.Światowy Dzień Oszczędzania, który obchodzimy 31 października, został ustanowiony w 1924 r. przez World Society of Savings Banks, aby promować oszczędzanie wśród konsumentów i wspomóc ich w osiąganiu samodzielności gospodarczej.Według danych pochodzących z raportu Intrum European Consumer Payment Report 2018 (Europejski Raport Płatności Konsumenckich) aż 41proc. Europejczyków nie oszczędza pieniędzy każdego miesiąca. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się mieszkańcy Łotwy i Grecji, które to kraje przechodzą problemy gospodarcze.anych z Łotwy i 57 proc. respondentów z Grecji przyznaje się, że nie odkłada pieniędzy. Ale odsetek osób, które tego nie robią, jest również wysoki w Finlandii (50 proc.), we Włoszech (46 proc.), w Danii i na Litwie (po ok. 45 proc.). W tej kwestii inne państwa mogą brać przykład z Polski – ponad 6 na 10 osób w naszym kraju regularnie oszczędza.„Nie możemy przewidzieć przyszłości i dlatego zawsze rozsądnym rozwiązaniem jest oszczędzać pieniądze, gdy tylko możemy sobie na to pozwolić. To daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga stworzyć wyjście awaryjne w przypadku kryzysowej sytuacji finansowej” – mówi Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer Grupy Intrum.Gdy przeanalizuje się różne grupy wiekowe, okazuje się, że Millenialsi (osoby pomiędzy 25, a 34 rokiem życia) oszczędzają najwięcej; prawie 7 na 10 osób (68 proc.) osób z tej grupy odkłada pieniądze każdego miesiąca, w przeciwieństwie do seniorów po 65. roku życia (55 proc.). Nie jest to zaskakujące, ponieważ dwudziestolatkowie czy osoby po 30. roku życia gromadzą gotówkę, by się ustatkować i zapewnić sobie bezpieczną przyszłość finansową, a u seniorów podobna potrzeba jest już mniejsza.65 proc. rodziców przyznało, że oszczędza pieniądze każdego miesiąca, do czego skłonnych jest 57 proc. osób, które dzieci nie posiadają.Dla tych osób, które powiększają swoje oszczędności każdego miesiąca, największą motywacją jest odkładanie gotówki na nieprzewidziane wydatki – uważa w ten sposób 67 proc. respondentów z Europy, którzy przyznają się do oszczędzania. W Polsce ten odsetek wygląda podobnie – 62 proc.Wśród innych powodów znalazła się chęć podróżowania (40 proc.), oszczędzanie na późniejsze lata życia (25 proc.), dla dzieci i wnuków (22 proc.), obawa przed utratą pracy lub innego źródła dochodów. Wiele krajów w Europie odzwierciedla te statystyki. W szczególności konsumenci w Czechach, Holandii i Portugalii są przygotowani na nieoczekiwane sytuacje. Aż 76 proc. respondentów w każdym z tych trzech krajów oszczędza, by zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych wydatków.Europejski Raport Płatności Konsumenckich pokazuje również, że wśród tych osób, które są skłonne do oszczędzania, najpopularniejszym sposobem odkładania pieniędzy są konta oszczędnościowe. Odpowiedziało w ten sposób 58 proc. respondentów. Fundusze, akcje i udziały są również popularnym wyborem, ale 22 proc. oszczędza gotówkę.Dla tych osób, które nie mogą liczyć na wyższe zarobki, oszczędzanie jest wyjątkowo trudne, co również oznacza, że mogą łatwo popaść w problemy finansowe, zaciągając pożyczki czy pożyczając pieniądze w inny sposób, by zdobyć środki na opłacenie rachunków. W takiej sytuacji warto poprosić o pomoc, by zyskać kontrolę nad własnymi finansami.“Celem działalności Intrum jest pomaganie zadłużonym konsumentom uwolnić się od długów, dlatego zachęcamy takie osoby, by skontaktowały się z nami najszybciej jak to możliwe, abyśmy mogli wspólnie ustalić plan, dzięki któremu rozwiążą swoje problemy” – zaznacza Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer Grupy Intrum. “Zdrowe finanse osobiste są podstawą dobrego i spokojnego życia. Pozwalają osiągać cele, które sobie stawiamy i spełniać marzenia.”O badaniuEuropejski Raport Płatności Konsumenckich oparty jest na badaniu przeprowadzonym jednocześnie w 24 krajach europejskich we wrześniu 2018 r. Wzięło w nim udział 24 098 respondentów. Celem raportu jest uzyskanie obrazu codziennego życia konsumentów, ich wydatków oraz zdolności zarządzania domowym budżetem w ujęciu miesięcznym.Cały raport dostępny jest tutaj: https://www.intrum.pl/partner-biznesowy/nasze-raporty/ecpr/european-consumer-payment-report-2018/European Consumer Payment Report 2019 będzie dostępny 28 listopada 2019 r.