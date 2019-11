AOC Q27T1 to monitor QHD zaprojektowany przez Studio F. A. Porsche oraz AOC. Posiadający matrycę typu IPS o współczynniku kontrastu 1300:1 i odświeżaniu 75 Hz monitor charakteryzuje się minimalistycznym wyglądem.

Ceny i dostępność:

Monitor ma wymiary 545 x 690 x 222 mm. Wyróżnia go nietypowa, asymetryczna metalowa stopa. Monitor ma cienkie ramki, co pomaga przy tworzeniu konfiguracji wielomonitorowych. Obecność maskownicy dla przewodów wychodzących z tylnego panelu również jest podyktowana względami estetycznymi.Monitor AOC Q27T1 ma 27-calową matrycę o rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440 px). Tego typu matryca charakteryzuje się dobrym odwzorowaniem kolorów oraz szerokimi kątami widzenia.Q27T1 wyposażono w technologię Flicker Free, która redukuje efekt migotania obrazu oraz Low Blue Light, która zmniejsza ilość niebieskiego światła, potencjalnie niekorzystnie wpływającego na zdrowie.Sugerowana cena detaliczna AOC Q27T1 wynosi 1 409 PLN.Monitor zostanie wprowadzony do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.