Dlaczego gracze powinni obawiać się Halloween?

Kaspersky informuje o stronach phishingowych próbujących wykradać dane uwierzytelniające znanej chyba wszystkim graczom platformy Steam. Badacze natknęli się na witryny, które udają stronę autoryzacji tego serwisu i próbują w ten sposób wejść w posiadanie loginu oraz hasła użytkownika. Trzeba przyznać, że tym razem oszuści wykonali kawał "dobrej" roboty - spreparowana strona do złudzenia przypomina interfejs przygotowany przez Steam specjalnie z okazji akcji wyprzedażowej na Halloween.

Oszuści uwielbiają wykorzystywać wyprzedaże organizowane przez wszelkiego rodzaju platformy dla graczy, ponieważ ograniczenie czasowe sprawia, że potencjalne ofiary zwracają mniejszą uwagę na szczegóły i łatwiej mogą wpaść w sidła oszustów. Życzymy graczom, aby udało im się złowić najlepsze okazje wyprzedażowe w nadchodzącym okresie świątecznym. Pamiętajcie tylko, aby zachować ostrożność, klikając banery lub odsyłacze, zwłaszcza w okresie „specjalnych promocji”, gdy liczba ataków phishingowych gwałtownie wzrasta – powiedział Michaił Sytnik, badacz ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gracz Przed okolicznościowymi wyprzedażami z okazji Halloween Oszuści gracze powinni szczególnie strzec się przed cyberprzestępcami

Porady bezpieczeństwa

Eksperci z firmy Kaspersky, specjalnie z myślą o graczach, przygotowali kilka porad bezpieczeństwa:

Korzystaj wyłącznie z oficjalnych aplikacji gier, witryn internetowych oraz platform, takich jak oficjalny sklep internetowy Steam.

Jeśli nie masz pewności, czy dana strona jest autentyczna i bezpieczna, nigdy nie podawaj na niej swoich danych uwierzytelniających ani informacji osobistych. Jeśli podejrzewasz, że mogłeś wprowadzić swój login i hasło na fałszywej stronie, natychmiast zmień hasło i skontaktuj się z bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych, jeśli uważasz, że mogło dojść do naruszenia prywatności danych dotyczących Twojej karty.

Stosuj rozwiązanie zabezpieczające wyposażone w technologie antyphishingowe pozwalające na wykrywanie podejrzanego zachowania aplikacji w systemie, takie jak Kaspersky Total Security, które ostrzeże Cię, gdy będziesz próbował odwiedzić stronę phishingową.

Nigdy nie używaj tego samego hasła na kilku różnych stronach lub serwisach, ponieważ jeśli zostanie ono skradzione, zagrożone będą wszystkie Twoje konta. Jeżeli masz trudności z wymyślaniem i pamiętaniem wielu unikatowych haseł, skorzystaj z menedżera haseł, np. Kaspersky Password Manager.

W czasie gdy ofiara podejmuje jakiekolwiek działanie w złośliwej witrynie, jej oczom ukazuje się okno przeglądarki, które zachęca ją do podania swoich danych uwierzytelniających. Ze względu na to, że widniejąca w pasku adresu nazwa domeny wygląda na poprawną, nie wzbudza to w zasadzie żadnych podejrzeń. Oszuści żądają również kodu potwierdzającego, który trafia do użytkownika poprzez maila lub oficjalną aplikację.Warto przypomnieć, że Steam nie jest jedyną platformą dla graczy, na której popularności lubią żerować cyberprzestępcy . Bieżący rok zaowocował np. niemal 230 tys. ataków na firmowaną przez EA platformę Origin, jednak to rzeczywiście Steam był tym, który zanotował szczególny wzrost zainteresowania ze strony atakujących. W pierwszych sześciu miesiącach br. badacze Kaspersky wykryli około 58 000 ataków pochodzących ze stron podszywających się pod tę platformę, w drugiej połowie roku było ich już 131 000.