CSR nie tylko dla dużych firm

CSR, czyli podejmowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, bywa kojarzone przede wszystkim z największymi firmami, które rzeczywiście podejmują tego rodzaju inicjatywy najczęściej. Jak jednak wynika z najnowszego raportu EFL "CSR w MŚP. Pod lupą", robią to również mikro, małe i średnie firmy, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Okazuje się bowiem, że aż 71 proc. MŚP nie potrafi zdefiniować CSR, ale już po zapoznaniu się z tą definicją 67 proc. przedsiębiorców wskazuje, że prowadzi tego rodzaju aktywność. Najczęściej są to reprezentanci HoReCa (83 proc.), najrzadziej przedstawiciele firm handlowych (55 proc.).

MŚP nie są świadome, że prowadzą działania CSR

CSR CSR nie jest zarezerwowany dla dużych korporacji. 2 na 3 firmy z sektora MŚP prowadzą działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Często w firmach prowadzi się dużo pozytywnych i pożytecznych aktywności, tylko nikt nie łączy ich z CSR-em, są to raczej rozproszone, pojedyncze aktywności, które mają miejsce w różnych działach. Weźmy pod lupę na przykład rzetelność kupiecką. Nikt w firmach MŚP – lub bardzo rzadko – nie łączy jej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, a przecież przy odpowiednim systemowym podejściu jest ważnym elementem odpowiedzialności – mówi Panek-Owsiańska.

MŚP działają bez strategii i odgórnie

Bez budżetu, spontanicznie

– Oznacza to, że środki, w miarę możliwości, są wygospodarowywane w zależności od potrzeb. W efekcie CSR może być jedną z pierwszych aktywności firmy, które zostaną zawieszone w okresach słabszej koniunktury. Brak konkretnego budżetu oznacza również ograniczenia czy niemożność stawiania konkretnych celów, a następnie weryfikacji ich osiągania. W tej sytuacji ocena skuteczności działań CSR dokonywana jest głównie po fakcie, co może sprzyjać racjonalizacji nie najlepszych posunięć – zwraca uwagę Joanna Picher-Różyło, kierownik Biura Zarządu i CSR w EFL.

- Duże firmy takie jak nasza, dysponują możliwościami wsparcia często wykraczającymi poza polskie doświadczenia. Sądzę więc, że jako „specjalista od MŚP”, EFL jest winien małym i średnim przedsiębiorcom wiedzę z zakresu CSR, do której podmiotom mniejszym, działającym lokalnie, bez powiązań transgranicznych, dotrzeć jest na pewno trudniej. A jak pokazuje nasz najnowszy raport, społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest zarezerwowana dla dużych korporacji i nie musi wiązać się̨ ze znacznymi wydatkami. Większość przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP prowadzi działania na rzecz środowiska naturalnego, pracowników czy społeczności lokalnych, ale nie nazywa ich CSR-owymi. Intuicyjnie czuje ich wagę̨ i to jest bardzo optymistyczny przekaz. Co więcej, coraz częściej CSR-u nie traktują tylko jako kosztu, lecz uważają go za inwestycję. Bo zdają sobie sprawę, że działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu przynoszą korzyści nie tylko beneficjentom, ale również̇ firmie. Budują̨ lojalność i zaufanie klientów, zwiększają motywację i produktywność pracowników, podnoszą wartość marki – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Opracowany przez EFL raport „CSR w MŚP. Pod lupą” dowodzi, że znajomość terminu CSR deklaruje co czwarty badany (24 proc.), 7 na 10 nie potrafi go zdefiniować. Okazuje się również, że wiedza w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu rośnie wraz z rozmiarem prowadzonej działalności. Wśród mikrofirm definicja CSR znajoma jest 17 proc. ankietowanych, wśród średnich przedsiębiorstw odsetek ten sięga już 30 proc. Ta tendencja jest jeszcze bardziej wyraźna, jeśli spojrzymy przez pryzmat obrotów - termin CSR zna zaledwie 15 proc. firm o obrotach do 1 mln zł, w grupie z obrotami od 5 do 20 mln zł jest to już 34 proc. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że ma to związek z wyższą profesjonalizacją takich przedsiębiorstw i panującym w ich strukturach podziałem zadań. Jeśli z kolei wziąć pod uwagę branże, to z CSR za pan brat jest przede wszystkim branża produkcyjna (32 proc.) oraz transportowa (26 proc.), społeczna odpowiedzialność biznesu najrzadziej towarzyszy budownictwu (17 proc.).Niemal połowa badanych nie ma żadnych skojarzeń z omawianym terminem. (49 proc.) Najczęściej deklarowane asocjacje dotyczą etyki , moralności i odpowiedzialności (11,4 proc.), troski o pracowników (6,6 proc.), środowisko naturalne (3,6 proc.) oraz o lokalną społeczność (3,8 proc.).Deklaratywny poziom wiedzy zmienia się, gdy przedsiębiorcy poznają definicję „CSR”. Wówczas aż 67 proc. ankietowanych deklaruje, że działa w myśl zasad CSR. Najaktywniejsi są przedstawiciele branży hotelarskiej i gastronomicznej (83 proc.) oraz transportowej (76 proc.). Natomiast najrzadziej działania CSR prowadzą firmy handlowe (55 proc.). Po bliższym poznaniu definicji CSR, jego realizację deklaruje, podobnie jak to miało miejsce przy znajomości terminu, prawie dwa razy więcej firm o obrotach od 5 do 20 mln zł (84 proc.) niż firm z obrotami do 1 mln zł (44 proc.).Mirella Panek-Owsiańska, była prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i konsultantka biznesowa, zwraca uwagę, że to, czy dana organizacja realizuje działania na rzecz społeczności lokalnej, konsumentów czy dostawców, zauważa dopiero w momencie przygotowywania raportu społecznego czy raportu zrównoważanego rozwoju.Tylko 7 proc. mikro, małych i średnich firm realizujących działania odpowiedzialnościowe ma strategię CSR. Jeśli uwzględnić CSR-owy komponent w ogólnej strategii firmy (10 proc.) czy jego umiejscowienie w okresowych planach (5 proc.), można przyjąć, że blisko co piąta firma (22 proc.) ma w tym zakresie jakikolwiek plan, formalizujący i strukturyzujący działania CSR. Zdecydowana większość przedsiębiorstw aktywnych w tym obszarze działa spontanicznie (68 proc.).W 7 na 10 firm inicjatorem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest zarząd lub top-management (70 proc.). Choć sprzyja to skuteczności (stałość dopływu środków, sankcja zarządcza dla działań), może też niekorzystanie wpływać na poziom utożsamiania się kadry pracowniczej z podejmowanymi aktywnościami. W co piątej firmie inicjatywa należy do poszczególnych pracowników. Najrzadziej, co może dziwić, źródłem inicjatywy CSR są działy HR oraz PR/marketing – po 8 proc. wskazań.Ponad połowa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących działania CSR nie ma na ten cel wyznaczonego budżetu (59 proc.).Tylko 11 proc. firm posiada wyznaczony budżet na aktywności CSR, a 7 proc. ma pulę środków na CSR w ramach budżetu marketingowego. Co dziesiąta firma na działania CSR rocznie przeznacza do 10 tys. zł, co trzecia do 100 tys. zł. Więcej niż 1 mln zł na ten cel jest wygospodarowywanych w 3 proc. podmiotów z sektora MŚP.