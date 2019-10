Specjaliści i menedżerowie - rynek pracownika się stabilizuje

Przed nami pierwsze rezultaty 9. już edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy". Wynika z niej m.in., że rynek pracownika pozostaje wprawdzie silny, ale sytuacja powoli ulega stabilizacji. Publikacja pełnego raportu Antal zaplanowana jest na listopad br.

W skrócie

- odsetek specjalistów, którzy deklarują odczucie poprawy swojej sytuacji zawodowej, z czego większość wskazuje na zdecydowane jej polepszenie. 67% - odsetek badanych, którzy otrzymali podwyżki wynagrodzenia; w niektórych przypadkach pensje podskoczyły w dwucyfrowym tempie.

Rozwój inteligentnych miast, nowe inwestycje, stały popyt na programistów i rozwój centrów nowoczesnych usług dla biznesu – na rynku pracy dawno nie obserwowano tak dużej aktywności rekrutacyjnej. Specjaliści i menedżerowie wybierający dziś pracę w Polsce mogą liczyć na atrakcyjne benefity i świetne warunki finansowe, porównywalne albo takie same jak te, które obowiązują za granicą – mówi Artur Skiba, Prezes Antal.

Wzrostowe tendencje dotyczą pracowników logistyki, oraz rekordzistów branży IT, gdzie średnia wynosi aż 25 ofert pracy rocznie.

Zawody najbardziej pożądane przez pracodawców

Najbardziej oblegani pracownicy nie muszą na własną rękę poszukiwać nowego zatrudnienia. Nie zaznaczają na profilach społecznościowych, że są otwarci na zmianę pracy, nie wysyłają CV do działów HR, co nie zmienia faktu, że gdy pracodawca skontaktuje się z nimi, chętnie rozważą daną ofertę pracy – podkreśla Sebastian Sala, menedżer Antal SSC/BPO.

Rynek pracownika? A może dobrego pracodawcy?

Najświeższe badania firmy Antal dowodzą, że względem minionego roku popyt na zatrudnianie specjalistów i menedżerów nieco się obniżył. Wyjątkiem jest tu, co zresztą nie jest zaskoczeniem, branża IT . I wprawdzie liczba ofert pracy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, to przyglądając się im w podziale na poszczególne dyscypliny, zaznacza się wyraźne grono tegorocznych liderów.Średnio o 2 oferty rocznie mniej otrzymują pracownicy zatrudnieni w działach marketingu, HR-u, administracji, a także prawnicy. Nieznacznie mniejsze zainteresowanie ze strony pracodawców odczuli też przedstawiciele inżynierii, sprzedaży oraz wyższej kadry zarządzającej. Wzrostowe tendencje dotyczą pracowników logistyki, oraz rekordzistów branży IT, gdzie średnia wynosi aż 25 ofert pracy rocznie – o 8 ofert więcej niż w 2018 roku. Zmian nie odczuli finansiści, którzy otrzymują średnio 9 propozycji i są szczególnie chętnie zatrudniani przez prężnie rozwijające się w Polsce centra usług wspólnych.Wciąż jednak propozycji dla wykwalifikowanych osób - szczególnie z branży IT - jest dużo więcej niż dobrych kandydatów. W efekcie zdobycie odpowiednich specjalistów i menedżerów staje się jednym z głównych wyzwań dla polskich firm, które coraz częściej muszą rywalizować o talenty nie tylko w skali kraju, ale i świata. Jak zatem w dzisiejszych czasach pozyskać wartościowego pracownika? Jakie kompetencje zawodowe są najbardziej pożądane?Z analizy ekspertów Antal wynika, że największe zapotrzebowanie jest na pracowników z umiejętnościami informatycznymi , znający nowe technologie. Niezmiennie poszukiwani są także pracownicy, którzy posługują się biegle językami obcymi. Na topie są: włoski, francuski, niemiecki. Znajomość tych języków jest obecnie bardzo pożądana, szczególnie w sektorze finansowym i bankowości. Trend jest szczególnie zauważalny w sektorze inżynieryjnym. Oto lista najbardziej pożądanych zawodów w 2019 roku:Z raportu Antal wynika, że 60% specjalistów i menedżerów nie szuka aktywnie pracy, w tym 8% deklaruje brak otwartości na jakąkolwiek zmianę pracy. Połowa respondentów sądzi, że jest w stanie znaleźć pracę adekwatną do swoich kompetencji i oczekiwań w mniej niż trzy miesiące. To sprawia, że oczekiwania kandydatów rosną.Jak wynika z ostatnio opublikowanego raportu Antal „Rotacja dobrowolna pracowników” coraz więcej pracowników odchodzi dobrowolnie z organizacji - to stanowi wyzwanie dla firm, ze względu na rosnące koszty rekrutacji. Dlatego tak ważne staje się zbudowanie atrakcyjnej oferty zarówno rekrutacyjnej, jak i rozwojowej. Oznacza to konieczność zaproponowania specjalistom nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, ale również interesującej ścieżki kariery oraz pakietu oczekiwanych benefitów. Co przyciąga kandydatów?Dla specjalistów i menedżerów koniecznym warunkiem jest wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie (73%). Na drugim miejscu znalazła się umowa o pracę (58%) Odsetek osób wskazujących ten element, jako kluczowy wzrósł o 4,1 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie o dwa punkty procentowe spadł odsetek osób preferujących umowy B2B. Dla respondentów ważne są również elastyczne godziny pracy. Dla połowy kadry średniego i wyższego szczebla (50%) jest to warunek konieczny do rozpatrzenia nowego zatrudnienia.