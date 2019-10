Sektor MŚP w dobrej kondycji, ale nie bez obaw na przyszłość

Diners Club Polska przedstawia rezultaty kolejnego już badania, w którym sektor MŚP ocenił swoją kondycję. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że co drugi z nich uważa swoje położenie za dobre lub bardzo dobre. Niezadowolenie deklaruje 13 proc. badanych. W nadchodzących miesiącach polepszenia swojej kondycji finansowej spodziewa się 21 proc. Jak się jednak okazuje, większe grono badanych (26 proc.) jest w tej kwestii pesymistami.

Jakie są Pana/Pani przewidywania odnośnie kondycji firmy w ciągu najbliższych 12 m-cy? Tylko co 5. z podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uważa jego sytuacja się polepszy.

49 proc. reprezentantów rodzimego sektora MŚP uważa swoją kondycję finansową za dobrą, a 6 proc. wskazuje, że jest ona nawet bardzo dobra. Na stabilizację wskazuje co trzeci badany (32 proc.), a negatywnie swoje położenie ocenia 13 proc. przedsiębiorstw – 8 proc. źle, a 5 proc. bardzo źle – wynika z najnowszej, piątej już odsłony realizowanego przez Diners Club Polska badania „Kondycja polskich MŚP”. W zestawieniu z minionym rokiem koniunktura w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wypada nieco gorzej - wzrósł odsetek firm oceniających swoją kondycję jako złą lub bardzo złą, a jednocześnie nieco zmniejszyła się rzesza podmiotów w bardzo dobrej sytuacji.Badanie „Kondycja polskich MŚP” pokazuje, że poziom samooceny kondycji finansowej w dużej mierze uwarunkowany jest wielkością przedsiębiorstwa. Najgorzej jest w przedsiębiorstwach mikro, zatrudniających do 9 pracowników. 15 proc. z nich określa swoją kondycję jako złą lub bardzo złą, w przypadku 35 proc. jest ona stabilna (ani dobra, ani zła). 46 proc. ankietowanych uważa swoją sytuacją za dobrą, a tylko 5 proc. za bardzo dobrą.Na przeciwnym biegunie są firmy średnie , zatrudniające między 50 a 249 pracowników. 75 proc. z nich ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. Stabilnie jest u 17 proc. ankietowanych, a tylko u 8 proc. jest ona zła lub bardzo zła.Jak wynika z badania Diners Club Polska, tylko 21 proc. podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że ich sytuacja polepszy się w ciągu najbliższego roku. Natomiast zdaniem 45 proc. ankietowanych pozostanie ona bez zmian. Co ważne, aż 26 proc. firm z sektora MŚP prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ich sytuacja się pogorszy. W porównaniu do 2018 r., pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki. Rok temu słabszej kondycji spodziewało się tylko 11 proc. badanych. 52 proc. prognozowało, że sytuacja ich firm będzie stabilna, a 29 proc. liczyło na poprawę.Najczęściej negatywnie w przyszłość patrzą firmy mikro (zatrudniające do 9 pracowników). Jak wynika z badania Diners Club Polska, 29 proc. z nich przewiduje pogorszenie kondycji finansowej, natomiast na polepszenie liczy 18 proc. Odwrotnie oceniają najbliższy rok firmy średnie (między 50-249 pracowników). 13 proc. spodziewa się gorszej koniunktury, 54 proc. stabilnej, a 21 proc. liczy na poprawę.