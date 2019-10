Instagram wydał narzędzie do walki z phishingiem © weerapat1003 - Fotolia.com

Wprawdzie serwisy społecznościowe wysyłają swoim użytkownikom wiadomości mailowe, ale warto być czujnym i pamiętać, że nie wszystkie z nich muszą być autentyczne. Phishing pozostaje jednym z najpopularniejszych zagrożeń internetowych, a doświadczenie już niejednokrotnie pokazało, że oszuści lubią żerować m.in. na popularności Instagrama. Ten ostatni wypowiada im jednak wojnę, wydając narzędzie, które pozwala rozpoznać fałszywe wiadomości.

„Heads up: Dzisiaj wprowadzamy nową funkcję, aby pomóc ludziom w identyfikacji e-maili phishingowych, które rzekomo pochodzą z Instagrama. Ta funkcja bezpieczeństwa konta (dostępna w Ustawieniach) pozwala każdemu sprawdzić, czy wiadomość e-mail, która twierdzi, że pochodzi z Instagrama, jest autentyczna ”, ujawnił Instagram w aktualizacji na Twitterze.

Fałszywe, podszywające się pod Instagrama wiadomości mogą stanowić duże zagrożenie tym bardziej, że użytkownikom często bardzo trudno jest rozsądzić, które z otrzymywanych przez nich wiadomości są autentyczne, a które stanowią próbę wyłudzenia danych. Niekiedy też phishing jest w stanie obejść słabsze filtry antyspamowe i wyglądać niemal identycznie jak prawdziwa oferta.Jednym ze sposobów na sprawdzenie, czy właśnie mamy do czynienia z phishingiem mogłoby być zweryfikowanie autentyczności maila u jego nadawcy. I taką właśnie możliwość daje swoim użytkownikom Instagram.Użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do ustawień w aplikacji Instagram i sprawdzić, czy sieć społecznościowa wysłała im e-maile ze względów bezpieczeństwa lub w inny sposób. Jeśli otrzymany e-mail nie pojawia się w Ustawieniach Instagram, oznacza to próbę wyłudzenia informacji.Świadomość możliwych prób phishingu nie wystarczy. Konieczne jest również zabezpieczenie konta za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), wybranie silnego hasła i regularna zmiana haseł.