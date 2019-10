Red Hat Inc. udostępnił najnowszą wersję swojego rozwiązania chmurowego typu "infrastruktura jako usługa" - Red Hat OpenStack Platform 15. Rozwiązanie oparte na wersji społecznościowej "Stein", zostało uzupełnione o rozszerzenia zwiększające wydajność i bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze. Jakie jeszcze zmiany wprowadzono?

Nowa wersja Red Hat OpenStack 15 już dostępna

Integracja z platformą Red Hat Enterprise Linux 8

Przyszłość rozwiązania Red Hat OpenStack Platform

Nowa wersja rozszerza ekosystem urządzeń obsługiwanych przez tę platformę. Dzięki temu umożliwia firmom i działom informatycznym szybsze i bardziej bezpieczne przetwarzanie wymagających obciążeń produkcyjnych. Ponieważ system operacyjny Linux został tu wykorzystany jako podstawa chmury hybrydowej, klienci mogą również korzystać z bezpieczniejszego, elastyczniejszego i inteligentniejszego systemu operacyjnego Linux ― Red Hat Enterprise Linux 8.Najnowsza wersja platformy Red Hat OpenStack Platform integruje innowacje tworzone przez społeczność open source ze stabilnością i wsparciem, które są niezbędne w przypadku produktów dla przedsiębiorstw.Red Hat OpenStack Platform 15 zapewnia następujące korzyści:Rozwiązanie Red Hat OpenStack Platform 15 jest oparte na systemie Red Hat Enterprise Linux 8 ― najnowszej wersji wiodącej platformy linuksowej dedukowanej przedsiębiorstwom. Red Hat Enterprise Linux 8 to inteligentny, elastyczny i bezpieczny system operacyjny zaprojektowany z myślą o chmurach hybrydowych. Stanowi solidną podstawę, na której można tworzyć innowacje oparte na technologii OpenStack i, co ważne, zapewnia spójność operacji w różnych systemach informatycznych używanych w przedsiębiorstwie. Red Hat Enterprise Linux 8 pozwala na wykorzystanie zarówno najnowszej wersji OpenStack15, jak również Red Hat OpenStack Platform 13 long-life release.W miarę rozwoju technologii OpenStack tempo wprowadzania innowacji powinno odzwierciedlać zdolność i chęć działów informatycznych przedsiębiorstw do wdrażania i używania nowych wersji. Aby jeszcze lepiej odpowiadać potrzebom klientów korzystających z platformy Red Hat OpenStack, jej przyszłe wersje będą wydawane jako wersje o długim okresie wsparcia. Red Hat OpenStack Platform 15 to ostatnia wersja ze wsparciem przewidzianym na rok.Platforma Red Hat OpenStack Platform 15 zostanie udostępniona w najbliższych dniach na portalu Red Hat Customer Portal klientom z aktywnymi subskrypcjami.