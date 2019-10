Ścieżkę zakupową rozpoczynamy od Allegro

Już po raz drugi IRCenter przeprowadziła badanie, w którym analizujemy ścieżki zakupowe on-line w Polsce. W tym roku pod lupę wzięliśmy początek i koniec ścieżki zakupowej konsumentów, aby dowiedzieć się, z jakich witryn korzystają polscy klienci, na jakich urządzeniach szukają i kupują produkt oraz w jakim czasie decydują się na jego zakup.

Najbardziej popularne to Allegro i Google

Decyzja tego samego dnia

Okazuje się, że w Polsce dwie najbardziej popularne witryny dla wszystkich robiących e-zakupy to Allegro i Google. To właśnie te dwa miejsca najczęściej występują na różnych etapach w trakcie całej ścieżki zakupowej konsumentów. Z tegorocznego badania wynika, że Polacy preferują lokalną platformę zakupową w szukaniu ofert, a i finalizacja zakupów też częściej występuje właśnie w tym serwisie.Okazuje się, że konsumenci decyzję o zakupie podejmują najczęściej w trakcie tego samego dnia, w którym szukali produktu. Urządzenia wykorzystywane do zakupu produktu to przede wszystkim komputer i smartfon/telefon komórkowy. Najmniej osób korzysta z tabletów, zarówno na początku i na końcu ścieżki zakupowej.