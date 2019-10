To już moda na leasing wózków widłowych?

Nadeszła moda na leasing wózków widłowych? Być może jest jeszcze za wcześnie, aby na tak postawione pytanie odpowiedzieć twierdząco, ale niewątpliwie widać, że to rozwiązanie zyskuje na popularności. Potwierdzeniem tego są najświeższe dane Związku Polskiego Leasingu, z których wynika, wartość wziętych w leasing wózków widłowych osiągnęła w I połowie br. poziom blisko 658 mln zł, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza wzrost o 60 proc.

- Zainteresowanie leasingiem wózków widłowych w dużym stopniu jest uzależnione od kondycji najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Dzieje się tak, ponieważ tego rodzaju sprzęt jest nabywany przez naprawdę rożne podmioty takie jak firmy budowlane, transportowe, zakłady produkcyjne, tartaki czy firmy logistyczne. Utrzymanie tak dobrych wyników, jakimi zakończyliśmy pierwszą część tego roku, będzie więc zależeć przede wszystkim od tempa wzrostu gospodarczego. To, jak wynika z prognoz ekonomistów, będzie nieco wolniejsze w drugim półroczu, jednak liczymy, że rynek leasingu wózków widłowych nadal będzie się pomyślnie rozwijać – mówi Adam Linkiewicz Menadżer ds. Rozwoju Rynków w EFL.

Jakie korzyści niesie leasing wózków widłowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. maxoidos - Fotolia.com Wózki widłowe Coraz więcej wózków widłowych jeździ w leasingu.

Leasing na 107%

Leasing wózków widłowych jest atrakcyjny z kilku powodów. Przede wszystkim przedsiębiorca może pozyskać sprzęt bez konieczności angażowania własnych środków, a samo dopełnienie wszelkich formalności nie jest czasochłonne.Drugą, istotną kwestią są udogodnienia proponowane przez leasingodawców. I tak np. w EFL przedsiębiorcy mogą zdecydować się na tzw. Leasing Swobodny. Dzięki temu rozwiązaniu zyskują możliwość samodzielnej regulacji rat leasingowych tak, aby jak najlepiej dopasować je do bieżącej kondycji i płynności finansowej firmy . Dzięki są w stanie szybko reagować na otaczająca ich sytuację rynkową.Po trzecie, EFL na co dzień współpracuje z największymi w Polsce dostawcami sprzętu. W efekcie, przedsiębiorcy mogą spodziewać się bardziej atrakcyjnej oferty, wypracowanej w relacjach firmy leasingowej z dostawcami.W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie finansowaniem wózków widłowych, EFL przygotował specjalną ofertę „Leasing 107%”. Obecni i nowi klienci firmy mogą skorzystać z leasingu operacyjnego i podpisać umowę w oparciu o zmienną stopę procentową na okres 48 miesięcy. Minimalna wartość przedmiotu może wynosić 50 tys. zł, a maksymalna 500 tys. zł. Procedury dotyczące leasingowania wózków widłowych są uproszczone, dzięki czemu poprzez system scoringowy decyzja kredytowa jest podejmowana już w kwadrans. Przedsiębiorca może zdecydować o wpłaceniu opłaty początkowej do 24,5% wartości wózka, może też z niej zrezygnować i przeznaczyć gotówkę na inny cel.