SLA i co jeszcze? O czym pamiętać wdrażając systemy ICT?

Dziś jest już zupełnie jasne, że ten, kto nie inwestuje w nowe technologie IT, szanse na nadążanie za potrzebami swoich klientów ma raczej nikłe. Wdrożenie wyspecjalizowanych usług jest konieczne zarówno do prowadzenia interaktywnej komunikacji, jak i do korzystania z chmury czy walki z cyberprzestępczością. W planowaniu tego rodzaju wydatków warto pamiętać również o takich kwestiach jak zapewnienie efektywnej eksploatacji i utrzymanie zakupionych systemów. W ten sposób maksymalizuje się szanse na zadowalającą wydajność, ciągłość działania oraz uniknięcie nieprzewidzianych kosztów.

Czym jest SLA i dlaczego jest tak istotne?

– Działanie wielu firm, które decydują się na zakup wyspecjalizowanych usług ICT, jest uzależnione od ich sprawnego funkcjonowania. Ciężko wyobrazić sobie sytuację takich firm jak sklep internetowy, którego strona WWW została zablokowana przez hackerów w okresie świątecznym, czy agencji marketingowej, bez sprawnego systemu wideokonferencyjnego, regularnie używanego do prezentacji dla kluczowych zagranicznych klientów. Awaria takich systemów często oznacza przestój w działaniu, co przekłada się na bardzo duże straty finansowe. Z kolei w przedsiębiorstwach przemysłowych od sprawnego działania systemu komunikacji niejednokrotnie zależne jest ludzkie życie. Dlatego podczas zawierania umów nie powinno się lekceważyć kwestii utrzymania, wydatek ten jest inwestycją w sprawne działanie przedsiębiorstwa – mówi Piotr Zając Kierownik Działu Wdrożeń i Serwisu z firmy MCX PRO, wyspecjalizowanej w dostarczaniu rozwiązań ICT dla biznesu.

Gwarancja, lecz co po gwarancji?

– Współcześnie znaczna większość urządzeń ICT sprzedawana jest przez resellerów i integratorów, wyspecjalizowanych w danej technologii. Dzięki ich wiedzy proponowane kontrakty SLA nie ograniczają się tylko do czasu trwania gwarancji, ale też często obejmują okres pogwarancyjny – mówi Piotr Zając z firmy MCX PRO.

Obserwacja zachowań klientów biznesowych dowodzi, że podczas zakupu rozwiązań ICT (usług z chmury, cyberbezpieczeństwa, unified communications itp.) skupiają się oni przede wszystkim na cenie urządzeń lub oprogramowania, zapominając najwyraźniej, że równie istotne są inne koszty, których ponoszenie będzie w późniejszym czasie konieczne do utrzymania usługi.Efektywność zakupionego rozwiązania oraz poziom zmonetyzowania nowej technologii uzależnione są w dużej mierze od budowania kompetencji w zespole, organizacji czasu pracy po godzinach czy cyklicznego serwisowania. Niestety praktyka wiele razy już pokazała, że po wdrożeniu usług firmy postanawiają oszczędzać na wydatkach związanych z ich utrzymaniem. Efektem tego jest całe spektrum problemów - od frustracji pracowników próbujących korzystać z nowej technologii, po niekontrolowane przestoje w działaniu. W konsekwencji awarie, których można było uniknąć, zaprzepaszczają oczekiwany zwrot z inwestycji. Kompetentna obsługa systemów ICT dba o ciągłość działania organizacji, a co za tym idzie chroni ją przed wysokimi kosztami i utraconymi korzyściami wynikającymi z nieprzewidzianych przestojów w pracy.Negocjując umowę serwisową należy zwrócić uwagę na tzw. warunki SLA, czyli Service Level Agreement. Jest to umowa pomiędzy dostarczycielem rozwiązań ICT a firmą (kupującym). W jej ramach określane są m.in. takie aspekty jak standard świadczonych usług, czy czas reakcji na zgłoszenie awarii.W dobrze skonstruowanym SLA powinny znaleźć się takie elementy jak:W codziennym życiu jesteśmy przyzwyczajeni to tego, że produkty, które nabywamy, posiadają gwarancje producenta. Podobnie jest w przypadku usług ICT, gdzie najczęściej wynosi ona od 2 do 5 lat. Nie oznacza to jednak, że po jej upływie przedsiębiorca pozostaje bez ochrony.Ponadto należy pamiętać, że współcześnie rozwiązania ICT sprzedawane są coraz częściej w modelu „as a Service” co oznacza, że przedsiębiorcy nie ponoszą dużej, jednorazowej opłaty tylko stałą stawkę abonamentową za jego użytkowanie. W ramach tego firma świadcząca usługę nie tylko stale dba o jej działanie, ale też, kiedy upływa termin żywotności urządzeń określony przez producenta, najczęściej dokonuje jego wymiany. Dzięki temu klient może skupić się na tym co generuje mu przychody, a kwestie utrzymania narzędzi jego pracy pozostawić w rękach wyspecjalizowanych do tego firm.To właśnie dzięki odpowiednio dopasowanym usługom utrzymania, nowoczesne technologie działające w firmach przyczyniają się do usprawniania ich pracy, generując spore oszczędności. Dlatego podczas wyboru rozwiązania oraz integratora, który przeprowadza wdrożenie, warto zawsze zadbać o umowę utrzymania.