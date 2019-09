Upadłości firm I-VIII 2019 r.

Z najnowszej analizy Euler Hermes, której podstawą tradycyjnie już są dane płynące z Monitora Sądowego i Gospodarczego, wynika, że w sierpniu bieżącego roku bankructwo ogłosiły 82 firmy, a więc o 8 mniej niż przed rokiem (spadek o 9%). Najwięcej upadłości odnotowano w sektorze produkcyjnym i usługowym. Od stycznia do lipca br. niewypłacalność dotknęła 659 przedsiębiorstw.

Kluczowe wnioski:

Sierpień 2019 roku zaowocował informacjami o 82 niewypłacalnościach polskich firm wobec 90 w analogicznym okresie 2018 roku. Taki wynik oznacza roczny spadek na poziomie 9%.

Dostrzegalna stała się stabilizacja liczby niewypłacalności – jej wahania w kolejnych miesiącach są mniejsze niż w 2018 roku.

Jeśli spojrzeć na statystyki od początku roku, to i w tym przypadku widoczny jest spadek. Od stycznia do sierpnia opublikowano informacje o 659 niewypłacalnych przedsiębiorstwach, w analogicznym okresie minionego roku było ich 670 (-2%), (efekt wysokiej bazy – wzrostu ich liczby 4 rok z rzędu).

Upadłości firm w największym stopniu doświadczyły usługi (29), przemysł (24) oraz budownictwo (13).

Sektor usług – ryzyko rozproszone, obecne we wszystkich rodzajach usług

Budownictwo: ponowny wzrost liczby firm mających problemy po b. dobrym II kwartale. Uwaga: wśród nich równie liczne były nie tylko firmy infrastruktury drogowej (np. kanalizacja czy prace elektryczne), ale także budownictwa ogólnego

Konsumpcja stabilizuje rynek, ale korzystają na niej tylko więksi gracze

„Konsumenci rzeczywiście kupują więcej. Ale nie wszędzie – nie wszyscy sprzedający na tym zyskują jednakowo. Zyskuje na tym tylko część handlu, a w największym stopniu największe podmioty – ocenia Tomasz Starus, członek Zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka. – Ponadto Polacy kupują trochę więcej, ale też towarów droższych, zarówno w sektorze spożywczym, jak i wyposażenia mieszkań, udany sezon mają też np. biura turystyczne. Tym niemniej małe sklepy nie są gremialnie na fali wznoszącej, a zapowiadane podniesienie płacy minimalnej może dla części z nich być krytyczne – i tak już przegrywają walkę o pracownika z większymi sieciami, mogącymi sobie pozwolić nie tylko na wyższe płace, ale też m.in. na przyciągające ludzi benefity jak prywatna opieka zdrowotna etc. Więksi gracze jako pierwsi wprowadzają też automatyzację w handlu – samoobsługowe kasy, które mogą zapewnić im ugruntowanie przewagi w najbliższych latach, nie tylko dzięki obniżce kosztów i uniezależnieniu się od dostępności pracowników i m.in. płacy minimalnej, ale także pozwalając im wkrótce kontynuować sprzedaż we wszystkich niedzielach bez handlu””.

Liczba informacji o niewypłacalnych firmach opublikowanych w okresie I-VII 2019 Już od początku roku liczba niewypłacalności w poszczególnych miesiącach jest niższa aniżeli w analogicznych okresach poprzedniego roku.

Budownictwo – (krótkotrwała?) przerwa w boomie

Usługi i sektor produkcyjny z największą liczbą niewypłacalności, ale innym ich charakterem

Na wstępie tradycyjnie przypominamy, że analizowane przez Euler Hermes niewypłacalności odnoszą się do braku zdolności do regulowania zobowiązań wobec dostawców, których następstwem jest upadłość albo też któraś z form postępowania restrukturyzacyjnego Liczba niewypłacalności jest w tym roku bardziej stabilna, mniejsze niż w ubiegłym roku są wahania ich liczby w kolejnych miesiącach. Co więcej – pomimo jak na razie mniejszej o 2% ich liczby w porównaniu do roku ubiegłego, od czerwca widoczny jest stopniowy trend wzrostu ich liczby.Czy są to efekty dużej już statystycznie bazy, punktu odniesienia w liczbie niewypłacalności za lata ubiegłe? A może „stabilizującą” rolę spełniają zwiększone środki socjalne – a wiec i wydatki konsumenckie w roku wyborów?W budownictwie kontraktów i pieniędzy jest i będzie w najbliższych miesiącach na rynku trochę mniej. Nowe, podpisywane kontrakty charakteryzują się tym, iż ich zwycięzcy w tym roku projektują, a gdy już to zrobią – to będą musieli uzyskać zezwolenia na budowę. Zamknięcie etapu dokumentacji, administracyjnych pozwoleń etc. potrwa, tak iż obecnie rozpisywane przetargi wejdą w fazę realizacji najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Zmniejszyła się więc pula zleceń i firmy zaczęły ponownie o nie konkurować, a tymczasem koszty pracy i materiałów utrzymują się na wysokim poziomie, co jest dla wykonawców jeszcze większym problemem. W sierpniu zaczęła więc ponownie rosnąć (na razie nieznacznie) liczba niewypłacalności w budownictwie – dotyczyły one nie tylko firm realizujących inwestycje infrastrukturalne (m.in. prace oświetleniowe czy kanalizacyjne), ale w równym stopniu także wyspecjalizowane w budownictwie ogólnym – wznoszeniu budynków, co jest pewną niespodzianką zważywszy na popyt na rynku mieszkaniowym, ale też biurowym czy magazynowym.W usługach mielismy do czynienia z bardzo zróżnicowanym profilem niewypłacalnych firm, nie ma jednej – dwóch grup firm które zdominowałyby publikacje w MSiG. Na liście tych niewypłacalnych znalazły się więc firmy obsługujące rynek nieruchomości, pośrednictwa finansowego, gastronomiczne, ochrony zdrowia, reklamowe etc. Tymczasem w sektorze produkcyjnym niewypłacalności skupiają się w dwóch-trzech kategoriach: przede wszystkim produkcji wyrobów metalowych, w tym części oraz różnego rodzaju konstrukcji, szerzej – produkcji wyrobów budowlanych oraz jak co miesiąc – produktów rolnych, żywności.