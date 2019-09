Na rynku inwestycyjnym nie widać zagrożeń

Tegoroczna wartość transakcji inwestycyjnych zawartych na globalnych rynkach nieruchomości ma być nieco skromniejsza od rezultatów, które udało się osiągnąć w minionym roku (1,8 bln dolarów). Mimo jednak, że dziś od inwestycji powstrzymuje spora niepewność makroekonomiczna, ma ona szanse zbliżyć się do odnotowanego w 2017 roku poziomu 1,7 bln dolarów. Polska ma ten rok zakończyć wynikiem gorszym niż w rekordowym ubiegłym roku, ale jednocześnie znacznie lepszym niż przed dwoma laty.

„Pomimo nieznacznego zmniejszenia się wolumenów inwestycyjnych, wartości aktywów utrzymują się na stabilnym poziomie. Spadek ten nie jest spowodowany przez brak zainteresowania nieruchomościami, lecz przez ograniczoną podaż spełniających kryteria inwestycyjne aktywów generujących przychody, a to jest główną siłą napędową rynku – inwestorzy najczęściej decydują się na inwestycje długoterminowe, co w obecnej sytuacji przekłada się na zahamowanie ich aktywności. Wszystkie nieruchomości pojawiające się na rynku szybko znajdują nabywców, o ile ich ceny są na właściwym poziomie”.



Kliknij, aby powiekszyć fot. gukodo - Fotolia.com Inwestycje w nieruchomości Według Savills, wartość transakcji inwestycyjnych na globalnym rynku nieruchomości za cały 2019 rok będzie nieco niższa od ubiegłorocznej.

„Poczucie niepewności gospodarczej na świecie utrzyma się w krótkiej i średniej perspektywie, co skłoniło MFW do obniżenia prognoz globalnego wzrostu gospodarczego na bieżący i przyszły rok. Jednak z drugiej strony stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie lub nawet zostaną obniżone w niektórych krajach, a jednocześnie nie widać na rynku inwestycyjnym większych zagrożeń. Nieruchomości oferują inwestorom stosunkowo atrakcyjny zysk, dzięki czemu utrzymuje się na nie wysoki popyt”.



„Pierwsza połowa 2019 roku na rynku inwestycyjnym w Polsce zakończyła się bardzo dobrym, drugim najwyższym w historii, wolumenem transakcji na poziomie około 2.8 mld euro. Pomimo sygnałów zwiastujących późną fazę cyklu koniunkturalnego w gospodarce światowej, aktywność na rynku nieruchomości pozostaje wysoka i wiele wskazuje na to, że siła, którą napędzany jest ten sektor w Polsce, jest na tyle duża, że w najbliższych miesiącach nie powinniśmy odczuć spowolnienia. Szacujemy, że bieżący rok zakończy się w Polsce wolumenem transakcji w przedziale 6,5-7 mld euro, nieco niższym niż w rekordowym 2018 roku (7.2 mld euro), ale z pewnością znacząco wyższym niż w 2017 roku (5.03 mld euro)”.



Jak wynika z najnowszego opracowania Savills, przygotowanego przy okazji globalnego programu badawczego Impacts, ubiegłoroczna aktywność inwestorów na globalnym rynku nieruchomości zasłużyła sobie na miano rekordowej - wartość transakcji sięgnęła bowiem imponującego poziomu 1,8 bln dolarów. W pierwszym kwartale bieżącego roku, za sprawą niepewności politycznej i ekonomicznej, dało się odczuć spowolnienie, ale już w kolejnych trzech miesiącach ponownie odczuliśmy wzrost. W efekcie tego wolumen transakcji inwestycyjnych podskoczył w połowie roku do 810 mld dolarów, okazując się tym samym tylko nieco niższym od rezultatu odnotowanego w analogicznym okresie rok wcześniej (840 mld dolarów).Rasheed Hassan, dyrektor działu inwestycji międzynarodowych w firmie Savills, powiedział:Według Savills transgraniczne przepływy kapitału również spowolniły w pierwszej połowie 2019 roku, w którym były niższe o 20% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2018. Najbardziej zmniejszył się napływ kapitału pochodzącego z Europy – w pierwszym półroczu inwestorzy europejscy zainwestowali poza Europą 43,8 mld dolarów, co oznacza spadek aż o 26% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Jednak w tym samym czasie wartość inwestycji z udziałem kapitału europejskiego w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła o 67% – aczkolwiek z niskiego poziomu. Na ten region przypada obecnie 6% wszystkich zagranicznych inwestycji europejskich. Jak podaje firma doradcza Savills, wzrost ten wpisuje się w szerszy trend, ponieważ wolumen kapitału zagranicznego napływającego do krajów Azji i Pacyfiku wzrósł w pierwszym półroczu 2019 roku o 14% w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku.Sophie Chick, dyrektor działu badań globalnych w Savills, dodaje:Michał Stepień, Associate w dziale doradztwa inwestycyjnego Savills w Polsce powiedział: