Konica Minolta rozszerza rodzinę bizhub i-Series o nowe modele. Są to monochromatyczne drukarki A4 bizhub 4000i oraz bizhub 5000i, a także urządzenia All in One bizhub 4020i i bizhub 5020i. Urządzenia są dedykowane do biur.

Nowe drukarki Konica Minolta bizhub i-Series Firma Konica Minolta rozszerzyła ofertę sprzętu drukującego z nowej rodziny bizhub i-Series o cztery kolejne modele.

Dodatkowe funkcje bizhub 4020i oraz 5020i

Drukarka monochromatyczna Konica Minolta bizhub 4000i drukuje A4 z szybkością 40 str./min, a bizhub 5000i z szybkością 50 str./min. Drukarki są wydajne dzięki pamięci RAM o pojemności odpowiednio 256 i 512 MB. Zostały wyposażone w funkcje, takie jak Wi-Fi Direct, które ułatwiają drukowanie bezpośrednio z urządzeń przenośnych. Niektóre funkcje można zablokować dla nieuprawnionych użytkowników, dzięki czemu drukowane dokumenty są chronione. W modelu bizhub 5000i możliwe jest uwierzytelnianie na podstawie informacji zgromadzonych w środowisku Active Directory oraz za pomocą kart zbliżeniowych.Urządzenia wielofunkcyjne bizhub 4020i i bizhub 5020i to monochromatyczne drukarki A4 zapewniające także funkcje kopiowania, skanowania i faksowania. Prędkość drukowania wynosi do 40 str./min w bizhub 4020i oraz 50 str./min w bizhub 5020i. Obsługę dodatkowych funkcji zapewnia pamięć 256 MB w bizhub 4020i i 1 GB w bizhub 5020i. Modele AIO zapewniają także drukowanie bezpośrednio z urządzeń przenośnych, a dodatkowo w bizhub 5020i możliwe jest skanowanie dwustronne.Nowe urządzenia Konica Minolta bizhub i-Series będą dostępne w sprzedaży we wrześniu br. Urządzenia tym samym poszerzają portfolio maszyn A4 mono w Konica Minolta. Drukarki bizhub 3602P, 4402P, 4702P oraz bizhub 3622 i 4422 nadal są w sprzedaży.