Jak polskie miasta promują elektromobilność?

Póki co samochody elektryczne cieszą się w naszym kraju dość umiarkowaną popularnością - aktualnie mamy zarejestrowanych ich nieco ponad 6 tysięcy. Widać jednak wyraźne dążenia do rozwoju elektromobilności. Angażują się w to m.in. samorządy, coraz częściej wprowadzające rozwiązania, za sprawą których mieszkańcy mają możliwość ekologicznego przemierzania dróg. Publikacji promujących miasta w kontekście elektromobilności nie brakuje w mediach. Czy to wystarczy, aby zacząć zmieniać świadomość Polaków?

- Największym wyzwaniem dla samorządów jest proaktywna komunikacja, która będzie bazowała na monitorowaniu informacji, które ich dotyczą. Kluczową sprawą jest edukacja mieszkańców – rozwój elektromobilności w Polsce zależy w dużym stopniu od działań mających na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego transportu i proekologicznych rozwiązań. Trzeba skupić się na korzyściach i szczególnie w zakresie transportu publicznego - odpowiadać przede wszystkim na potrzeby mieszkańców. Pojazdy elektryczne ciągle postrzegane są przez niektórych jako zbyt droga i niedojrzała technologicznie alternatywa dla pojazdów spalinowych. Jak się okazało, jedną z barier może okazać się wcale nie brak infrastruktury ładowania, ale jej niedostateczne oznakowanie – podkreśla Sebastian Bykowski.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba publikacji na temat elektromobilności w mediach regionalnych w od 1 sierpnia 2018 do 30 lipca Najwięcej informacji pojawiło się w województwie śląskim – 6 384. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przed nami wyniki raportu „Pozycjonowanie się miast w kontekście elektromobilności”. Publikacja została przygotowana przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów na zlecenie PSPA, a zaprezentowano ją przy okazji Kongresu Nowej Mobilności 2019 w Lublinie (9-10.09.2019). Było to pierwsze, skierowane do samorządów i zorganizowane na tak szeroką skalę wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym z elektromobilnością.O skutecznym informowaniu opinii publicznej na temat działań prowadzących do rozwoju zrównoważonego transportu dyskutowali podczas debaty Sebastian Bykowski i Marcin Szczupak z PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, reprezentujący Autokult.pl Michał Zieliński, Dagmara Kowalska z Chillizet oraz Jan Wiśniewski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.W ostatnim czasie bardzo na popularności zyskała elektromobilność w małym wydaniu – rowery, skutery, deskorolki czy hulajnogi. Zwłaszcza te ostatnie postrzegane są jako modne, ale i niebezpieczne. Problemem okazała się wygodna możliwość pozostawienia e-hulajnogi w dowolnym miejscu.Uczestnicy debaty podkreślali potrzebę współpracy samorządów w celu tworzenia optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi elektromobilności w swoich gminach. Do najważniejszych wyzwań należą rozbudowa flot pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania , ale najistotniejsza jest intensyfikacja działań nie tylko w zakresie edukacji, ale i promocji pojazdów elektrycznych w społeczeństwie, aby przełamać istniejącą barierę mentalną.Jak wynika z raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, elektromobilność jest obecnie jednym z najbardziej medialnych tematów - analiza zagadnienia, obejmująca lata 2014-2018 wykazała rekordowy wzrost publikacji w mediach wynoszący aż 701 proc!Spośród pojazdów elektrycznych najczęściej wymienianych w mediach w kontekście miast najpopularniejsze okazały się samochody – 73 579 publikacji. Znacznie mniej mówiło się na temat rowerów – 9 753 informacje, hulajnóg – 7 022 i skuterów – 4 540 materiałów.W internecie temat najczęściej poruszany był przez portale gospodarcze - do najaktywniejszych należały: Wnp.pl, Cire.pl oraz Biznesalert.pl. W prasie zdecydowanie najwięcej materiałów opublikowała „Rzeczpospolita” (609). Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” odnotowano 338 informacji, a w „Pulsie Biznesu” o 50 mniej.Bardzo duży udział w przekazie na temat elektromobilności miały publikacje w mediach regionalnych - aż 44 proc. Najwięcej informacji pojawiło się w województwie śląskim – 6 384, dolnośląskim – 6119 i małopolskim – 5 792, a także wielkopolskim – 5 309 i mazowieckim – 5 201. Media regionalne informowały przede wszystkim o inwestycjach w autobusy elektryczne, coraz większej sieci rowerów, skuterów, hulajnóg elektrycznych oraz powiększającej się infrastrukturze do ładowania pojazdów elektrycznych.W kontekście elektromobilności zdecydowanie najczęściej wymieniano Warszawę – na jej temat odnotowano 9 613 materiały. Na 2. miejscu znalazły się Katowice – 4 908, a za nimi Kraków – 3 462. Do pierwszej piątki weszły także Wrocław i Poznań.W mediach tradycyjnych miasta pojawiały się najczęściej w związku z tematami elektryfikacji floty, inwestycji w infrastrukturę, elektryfikacji w skali mikro (rowery, hulajnogi, skutery) oraz usług carsharingu. Najwięcej kontrowersji wzbudzały hulajnogi. Zwracano uwagę przede wszystkim na kwestie bezpieczeństwa i brak uregulowanego statusu tych pojazdów w kodeksie drogowym.Duży udział w promowaniu elektromobilności mieli osobiście prezydenci miast. W analizowanym okresie najczęściej o elektromobilności w swoim mieście na oficjalnych kontach w serwisie Facebook informowali prezydenci: Rzeszowa - Tadeusz Ferenc, Warszawy – Rafał Trzaskowski, Wrocławia - Jacek Sutryk, Zielonej Góry - Janusz Kubicki oraz Poznania - Jacek Jaśkowiak. Wśród wielu tematów, które prezydenci poruszali we wpisach pojawiały się kwestie elektryfikacji samochodów służbowych i pojazdów specjalnych oraz autobusów elektrycznych. Punktem zapalnym pozostaje niedostatek punktów ładowania w miastach oraz – podobnie jak w mediach tradycyjnych - brak regulacji dot. bezpiecznego poruszania się hulajnogami elektrycznymi. Często w mediach społecznościowych wybrzmiewał również temat podstawowego w Polsce źródła pozyskiwania energii elektrycznej, czyli węgla i związanego z tym zanieczyszczenia środowiska.