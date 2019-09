Fake news, hejt i szacunek. Lepiej za rządów PiS czy PO-PSL?

Niemal co drugi Polak uważa, że za rządów PiS jesteśmy dla siebie mniej życzliwi aniżeli miało to miejsce pod rządami koalicji PO-PSL. 39% z nas jet zdania, że dziś istnieje coś na kształt przyzwolenia na mowę nienawiści (hejt) i obrażanie innych. Za czasów poprzednich rządów takie przekonanie wyrażało 23% badanych. To niektóre z wniosków płynących z badania zrealizowanego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Przekonanych o tym, że dziś panuje większa życzliwość niż za czasów rządów PO-PSL jest 31% wyborców PiS.

„Badanie pokazuje, że za obecnych rządów nasiliły się podziały społeczne, nastąpiło większe przyzwolenie na mowę nienawiści, obrażanie innych ludzi i posługiwanie się fake newsami. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ przenosi się z polityki na inne sfery naszego życia. Skutki mogą być długotrwałe i trudne do naprawienia, bo dotyczą również relacji rodzinnych” - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Tylko 16% respondentów badania wyraża przekonanie, że dziś jesteśmy dla siebie bardziej życzliwi niż w czasach, gdy rządy pozostawały w rękach PO i PSL. 36% ankietowanych jest zdania, że życzliwość Polaków nie jest uzależniona od tego, kto dowodzi sceną polityczną.O tym, że dziś panuje znacznie mniejsza życzliwość aniżeli za rządów koalicji PO-PSL, przekonanych jest 72% wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz 64% sympatyków Lewicy. Co interesujące, podobne przekonanie formułuje co czwarty zwolennik partii obecnie rządzącej (26%).36% badanych uważa, że obecnie częściej towarzyszy nam kłamstwo, pomówienia i fake news. Z przeciwnego założenia wychodzi 24% badanych, natomiast 4 na 10 wyraża opinię, że sytuacja - niezależnie od tego, czy rządzi PiS czy rządziło PO-PSL - pozostaje niezmienna.Analiza odpowiedzi wyborców poszczególnych ugrupowań pokazała, jak podzielone jest społeczeństwo. Podczas gdy większość elektoratu Koalicji Obywatelskiej (65%) i Lewicy (63%) uważa, że to obecna władza bardziej posługuje się kłamstwami, pomówieniami i fake newsem , większość wyborców PiS (57%) jest zdania, że jest dokładnie odwrotnie.Więcej Polaków (39%) uważa, że obecnie za rządów PiS jest większe przyzwolenie na mowę nienawiści (hejt) i obrażenie innych ludzi niż to miało miejsce za rządów PO-PSL (23%). 38% badanych jest zdania, że to przyzwolenie jest takie samo - niezależnie od tego, kto sprawuje władzę.Podobnie jak w poprzednich pytaniach, odpowiedzi zwolenników opozycji oraz partii rządzącej istotnie się od siebie różniły. Przeważająca część wyborców Koalicji Obywatelskiej (75%) i Lewicy (79%) uważa, że obecnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości jest również większe przyzwolenie na mowę nienawiści (hejt) i obrażanie innych ludzi niż w przeszłości za rządów PO-PSL. Uważa tak nawet 17% wyborców PiS, ale już 43% jest zdania, że teraz to przyzwolenie jest mniejsze niż w przeszłości.W przypadku odpowiedzi na każde pytanie, około 40% badanych uważa, że jest tak samo, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. Można zakładać, że są to osoby, które w mniejszym stopniu interesują się polityką i nie chodzą na wybory.