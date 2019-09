Inwestycje w nieruchomości komercyjne w CEE głównie nad Wisłą

Inwestycje w zlokalizowane w naszym kraju nieruchomości komercyjne ciągle dopisują. Z danych przedstawionych przez Walter Herz wynika, że jesteśmy pod tym względem liderami CEE - na nasz kraj przypadło niemal 2,77 mld euro z 5,47 mld euro łącznego wolumenu transakcji, do których doszło w regionie na przestrzeni sześciu pierwszych miesięcy br. Drugie w zestawieniu Czechy wypracowały wynik na poziomie 1,6 mld euro, a na kolejnych pozycjach, ze znacznie mniej imponującymi osiągnięciami, uplasowały się Węgry, Rumunia i Słowacja.

- Uwaga inwestorów skupia się głównie na sektorze biurowym, dla którego osiągnięty w ostatnim półroczu wynik 1,7 mld euro wartości transakcji był najlepszy w historii naszego rynku. W największych ośrodkach biznesowych w kraju przejętych zostało ponad 50 budynków biurowych. A w trakcie negocjacji są dalsze umowy, których łączna wartość przekracza wysokość transakcji osiągniętą w pierwszej połowie tego roku. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się nieruchomości biurowe zlokalizowane w Warszawie, na którą przypadło 60 proc. wolumenu transakcyjnego w tym segmencie. Stolica Polski, w której sprzedanych zostało w tym czasie 26 obiektów biurowych, regularnie ugruntowuje wiodącą pozycję na rynku inwestycji biurowych w naszym regionie Europy. Niemniej, dużym powodzeniem inwestorów cieszą się również nieruchomości biurowe zlokalizowane w największych, regionalnych miastach w kraju. Jeśli sfinalizowane zostaną transakcje zaplanowane do realizacji na najbliższe miesiące, mamy szansę uzyskać w tym roku równie znakomity wynik na rynku inwestycyjnym, jak w rekordowym pod tym względem roku ubiegłym – informuje Bartłomiej Zagrodnik, Partner Zarządzający w Walter Herz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Walter Herz Warszawa Globalni inwestorzy najchętniej wybierają nowoczesne obiekty biurowe zlokalizowane w największych miastach w naszym kraju

Zdecydowane pierwszeństwo pod względem ilości i wartości umów kupna sprzedaży przypadło na rynek biurowy , któremu udało się wygenerować przeszło 60 proc. całości wolumenu transakcyjnego. Za 16 proc. odpowiadały obiekty handlowe, za 14 proc. inwestycje w nieruchomości magazynowe, a pozostałe 10 proc. to udział hoteli, segmentu mieszkaniowego i pozostałych nieruchomości.W pierwszym półroczu bieżącego roku swoich właścicieli zmienili m.in. warszawskie West Station I+II, Warsaw Trade Tower, Ethos, Wronia 31, Piękna 2.0, Biura przy Bramie, czy Centrum Marszałkowska. W Poznaniu w nowe ręce dostały się Malta Office Park, Poznań Financial Centre i Nowy Rynek B, a w Łodzi Symetris Business Park I&II. W Krakowie przejęte zostały kompleks O3 Business Park I&II, .big, Rondo Business Park, czy K1, we Wrocławiu Business Garden Wrocław, a w Gdańsku Argon i Arkońska Business Park.Analitycy Walter Herz wskazują, że coraz większą grupę inwestorów w naszym kraju stanowią firmy z Azji, w tym z Korei Południowej, Singapuru i Filipin, na które w pierwszym półroczu br. przypadł zakup aktywów o wartości 0,5 mld euro. Do Polski płynie też kapitał z USA, Europy Zachodniej i Afryki, w szczególności z Republiki Południowej Afryki. Rośnie też udział inwestorów z CEE, przede wszystkim z Węgier i Czech.Inwestycjom w Polsce sprzyja dobry poziom rozwoju naszej gospodarki oraz silny popyt konsumpcyjny. Duże znaczenie ma również na tym tle stabilny wzrost rynku najmu nieruchomości komercyjnych. Dlatego inwestorzy stawiają teraz już nie tylko na najlepiej zabezpieczone umowami najmu, najnowocześniejsze obiekty, zlokalizowane w najlepszych punktach miast. Wybierają także bardziej wymagające inwestycje, o wyższym poziomie ryzyka, ale z dużym potencjałem wzrostu stopy kapitalizacji Jak informują analitycy Walter Herz, w przypadku najwyższej klasy obiektów biurowych, usytuowanych w najlepszych punktach Warszawy roczna stopa kapitalizacji wynosi dziś około 4,50 proc., a w lokalizacjach mniej centralnych jest nieco wyższa. Na największych rynkach regionalnych w kraju stopa zwrotu kształtuje się natomiast na poziomie od 5,40 proc. do 5,90 proc.