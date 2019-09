Smartfon Sony Xperia 5

Sony powiększa swoją rodzinę smartfonów o model Xperia 5 z 6,1 calowym wyświetlaczem OLED Full HD+ 21:9 CinemaWide i aparatem z trzema obiektywami, zamknięty w eleganckiej i niewielkiej obudowie.

Sony Xperia 5 został pokryty szkłem Corning® Gorilla® Glass 6 z przodu i z tyłu obudowy. Urządzenie spełnia też wymogi wodoodporności na poziomie IP65/IP68.Wyświetlacz 21:9 CinemaWide™ zwiększa efektywną powierzchnię ekranu i sprawdza się przy jednoczesnym używaniu dwóch aplikacji. Ekran można błyskawicznie podzielić za pomocą bocznego sensora, panelu uruchamiania aplikacji w wielu oknach na ekranie 21:9 lub polecenia głosowego.Smartfon Xperia 5 wyposażony jest w procesor obrazu BIONZ X™ do urządzeń mobilnych oraz zaawansowany aparat z trzema obiektywami, 12-megapikselowymi przetwornikami obrazu i stabilizatorem Optical SteadyShot™. Dzięki połączeniu superszerokokątnego obiektywu 16 mm (ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm) z uniwersalnym obiektywem 26 mm oraz teleobiektywem 52 mm do portretowania i zdjęć w zbliżeniu, użytkownik jest przygotowany do fotografowania w każdej sytuacji.Xperia 5 jest wyposażona w ulepszoną wersję technologii Eye AF. Obecnie możliwe jest utrwalanie akcji na seriach zdjęć wykonywanych z szybkością do 10 kl./s i śledzeniem AF/AE (automatyki ostrości/ekspozycji). Aparat smartfona Xperia 5 wylicza parametry AF/AE nawet 30 razy na sekundę, co pomaga uzyskać dokładną ostrość przy utrwalaniu ruchomych obiektów.Xperia 5 doskonale spisuje się w słabym oświetleniu. Jest to zasługa takich rozwiązań, jak duży, wynoszący 1,4 μm rozstaw pikseli, jasny obiektyw F1,6 czy przetwornik obrazu z dwoma elementami światłoczułymi. Ich połączenie z technologią redukcji szumów w danych RAW przekłada się na znakomitą ostrość i atrakcyjny wygląd obrazu.Xperia 5 to kolejny model Sony, który dzięki wsparciu specjalistów z działu cyfrowych kamer kinematograficznych Sony, zapewnia nową jakość oglądania filmów na smartfonie. Tryb Cinema Pro „powered by CineAlta”, wprowadzony po raz pierwszy w telefonie Xperia 1, został obecnie ulepszony i pozwala tworzyć wiele projektów z różnymi ustawieniami. Zapewnia też większą swobodę przy regulacji balansu bieli i poziomów nagrywania dźwięku oraz przy ręcznym nastawianiu ostrości. Nowością jest funkcja przycinania poszczególnych ujęć. Przygotowany dzięki niej materiał można połączyć w profesjonalny film — gdziekolwiek się jest.Kolejną nowością w smartfonie Xperia 5 są „Porady fotograficzne”, pozwalające uniknąć typowych problemów ze zdjęciami: umieszczenia palca przed obiektywem, sfotografowania osoby z zamkniętymi oczami itp.Xperia 5 współpracuje z aplikacją Sony Imaging Edge™ Mobile, pozwalającą przesyłać do smartfona obrazy z kompatybilnych aparatów α i Cyber-shot™. Po sprawdzeniu jakości takich zdjęć można je w prosty sposób publikować na platformach społecznościowych.Xperia 5 pozwala oglądać obraz w kinowych proporcjach 21:9 na mniejszym ekranie. 6,1-calowy wyświetlacz OLED Full HD+ 21:9 oparty jest na technologiach telewizorów Sony BRAVIA®. Za przykład może posłużyć procesor X1™ do urządzeń mobilnych, pozwalający generować obraz HDR (o dużym zakresie dynamicznym) i uzyskać lepszy kontrast, kolor i wyrazistość.Xperia 5 może też pracować w trybie twórcy „powered by CineAlta”. Inspiracją do jego opracowania była reprodukcja kolorów na monitorach studyjnych oraz dążenie do zapewnienia porównywalnej dokładności barw w dowolnym miejscu. Xperia 5, tak jak i Xperia 1, obsługuje 10-bitowe przejścia tonalne. To znacznie rozszerza paletę reprodukowanych barw, nadaje im bardziej naturalny wygląd i zwiększa głębię czerni. Wyświetlacz oraz opracowana na jego potrzeby firmowa technologia przetwarzania obrazu są ponadto zgodne z szeroką przestrzenią barw ITU-R BT.2020 oraz z przestrzenią DCI-P3 dla źródła światła D65.Lepsza rozrywka to również zasługa systemu Dolby Atmos, zoptymalizowanego we współpracy z Sony Pictures Entertainment. System ten zapewnia intensywne wrażenia i nadzwyczajny realizm dźwięku — zarówno odtwarzanego w słuchawkach, jak i przez głośniki smartfona. Model Xperia 5 jest też wyposażony w różne technologie audio Sony. Dzięki odtwarzaniu nagrań Hi-Res audio przez łącza przewodowe i bezprzewodowe[v], technologii DSEE HX i stereofonicznym głośnikom można słuchać muzyki w najczystszej postaci.Wprowadzono także nowe funkcje dla graczy. Ulepszony tryb Game Enhancer pozwala teraz nagrywać grę w formie serii obrazów utrwalanych z tempie 20 kl./s. Gracz ma również możliwość zmieniania swojego głosu przy użyciu syntezatora.Xperia 5 ma nową funkcję „Inteligentnej łączności”, której zadaniem jest optymalizacja połączeń sieciowych. Wykorzystuje ona firmowy mechanizm pogłębionego uczenia się (biblioteki sieci neuronowych) do analizy sygnałów Wi-Fi i prognozowania problemów z łącznością. By zapewnić optymalną jakość transmisji, w przypadku przewidywania problemów z łączem Wi-Fi następuje automatyczne przełączenie na sieć LTE.Smartfon Xperia 5 jest oparty na najnowszej, flagowej platformie mobilnej Qualcomm® Snapdragon™ 855. Wbudowany w nią modem LTE X24 zwiększa wydajność transmisji przez gigabitowe łącza LTE. Technologia MIMO 4x4 obsługuje wszystkie, również niskie pasma LTE, poprawiając łączność nawet w strefach słabszego sygnału.Na uwagę zasługują też takie cechy i funkcje smartfona Xperia 5, jak inteligentny tryb Stamina, szybkie ładowanie USB PD czy akumulator o pojemności 3140 mAh, zdolny zapewnić rozrywkę przez cały dzień.Smartfon Xperia 5 oferowany będzie w czterech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, czerwonej, czarnej i szarej. Do nabycia będą także dopasowane kolorystycznie osłony: stylowa osłona umożliwiająca oglądanie powiadomień i treści nawet po zamknięciu, stylowa tylna osłona pomagająca uchronić telefon przed przypadkowym uszkodzeniem oraz nowa stylowa osłona skórzana.Smartfon Xperia 5 będzie dostarczany z zainstalowanym systemem Android™ 9 Pie, a jego sprzedaż rozpocznie się w październiku 2019 r.