Ultrabook Razer Blade Stealth 13 dla graczy

Modele Razer Blade Stealth 13 GTX są dostępne w dwóch wariantach – z wyświetlaczem Full HD lub 4K UHD Touch Display. Oba są wyposażone w najnowszy procesor Intel 10th Gen Core i7-1065G7 oraz PCIe SSD o pojemności 512GB, wraz z charakterystycznym dla Razera wielotonacyjnym, matowo-czarnym wykończeniem. Wyświetlacz modelu Full HD posiada matowe wykończenie z technologią Lower Power Display Technology (LPDT) od Intel, która pomaga jeszcze bardziej przedłużyć czas pracy baterii. Model 4K UHB posiada zaś szklany panel z integracją dotyku. Oba panele są skalibrowane specjalnie do potrzeb laptopa oraz pokrywają 100% przestrzeni kolorów sRGB.Nowy Razer Blade Stealth 13 będzie też dostępny w stylowej edycji Mercury White, wyposażonej w procesor o większym zasilaniu Intel Core i7-1065G7 25W. Procesor 10 generacji posiada najnowsze rozwiązania graficzne Iris Plus od Intel, zapewniając użytkownikom większe możliwości renderowania zarówno w programach kreatywnych, jak i grach.Razer Blade Sealth 13 Mercury White posiada 256GB PCIe SSD oraz matowy wyświetlacz Full HD. Wyświetlacz jest skalibrowany specjalnie do potrzeb laptopa oraz pokrywa 100% przestrzeni kolorów sRGB. Ultracienka ramka zapewnia świetne wrażenia estetyczne.Wszystkie trzy modele nowego Razer Blade Stealth otrzymały także kilka ulepszeń pod obudową. 16GB LPDDR4 RAM umożliwia poruszanie się bez przeszkód pomiędzy zadaniami. 512GB szybkiej przestrzeni dyskowej PCIE można rozbudowywać. Laptop zapewnia też najlepsze w swojej klasie opcje łączności, takie jak USB-C Thuderbolt 3 oraz Wi-FI 6 – by można połączyć się w każdych okolicznościach.Inne rozwiązania, które przeniesiono z poprzednich generacji laptopów, to na przykład pozwalająca na indywidualne dostosowanie, jednostrefowa klawiatura Razer Chroma RGB, kamera Windows Hello IR dla łatwego i bezpiecznego dostępu, oraz duży, szklany trackpad ze sterownikami Windows Precision Drivers.Nowa seria laptopów Razer Blade Stealth będzie dostępna w cenach zaczynających się od 1,679,99 EUR MSRP od końca września 2019 roku na Razer.com i u wybranych dystrybutorów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a niedługo także w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, krajach skandynawskich, Chinach, Australii, Hong Kongu, Japonii, Singapurze i Tajwanie.