GUS: przedsiębiorstwa leasingowe 2018

W tym roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził kolejne, dwunaste już badanie przedsiębiorstw leasingowych. Tym razem objęło ono 90 firm, które w minionym roku prowadziły działalność leasingową. W 21 z nich leasing był jedynym typem działalności, w 42 - przeważającym, a w reszcie firm - zupełnie pobocznym do głównej działalności. Analizowane podmioty zawarły w minionym roku 620 tys. nowych umów leasingu dotyczących 727 tys. środków (przedmiotów) o wartości ponad 66,4 mld zł. To lepsze statystyki od zanotowanych w 2017 roku.

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach leasingowych

Wartość nowych umów leasingu według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD) leasingobiorcy Klienci z branży przetwórstwa przemysłowego stanowili 18,5% liczby leasingobiorców, którzy zawarli nowe umowy w 2018 r.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw leasingowych

Jak już wspomniano we wstępie, najnowsze badanie objęło 90 przedsiębiorstw, które trudniły się w minionym roku działalnością leasingową . Badane firmy w ciągu całego 2018 r. zawarły 620 tys. nowych umów leasingu na 727 tys. środków/przedmiotów oddanych w leasing.Badane podmioty (leasingodawcy) były reprezentowane przez spółki kapitałowe: 63 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 27 to spółki akcyjne. W 21 przedsiębiorstwach działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności, w 42 przedsiębiorstwach dominującym, a w 27 przedsiębiorstwach ubocznym rodzajem działalności. Z badanej zbiorowości przedsiębiorstw leasingowych do grup kapitałowych należało 70 przedsiębiorstw, w tym 56 było jednostkami zależnymi, 10 dominującymi, a 4 jednostkami dominującymi i zależnymi jednocześnie.Według stanu na koniec 2018 r. w badanych podmiotach pracowało 17,5 tys. osób zajmujących się leasingiem, w tym 15,6 tys. osób na podstawie umowy o pracę, 664 osoby na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W firmach tych pracowało również 1,2 tys. osób działających na własny rachunek zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej. Sieć dystrybucji produktów leasingowych tworzyło 2,0 tys. oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw.Charakterystyka usług leasingowych W ciągu 2018 r. badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 620 tys. nowych umów z 451 tys. leasingobiorców, przekazując w leasing 727 tys. środków/przedmiotów na kwotę 66 440 mln zł. Przedmiotem tych umów leasingowych były zarówno środki/przedmioty nowe (o wartości 53 190 mln zł), jak i używane (13 250 mln zł).Biorąc pod uwagę walutę transakcji, najwięcej umów leasingu zostało zawartych w polskich złotych – na kwotę 53 512 mln zł. W obcej walucie zawarto nowe umowy (wartość po przeliczeniu na PLN) na kwotę 12 928 mln zł, w tym 98,0% tej wartości stanowiły umowy zawarte w euro. Najwięcej, bo 81,1% wartości nowych umów leasingu podpisano na okres od 2 do 5 lat. Udział umów zawieranych na okres powyżej 5 lat wyniósł 11,1%. Najniższy był udział umów krótko-terminowych (do 2 lat) – 7,8% wartości nowych umów.Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego – 73,9% wartości ogółem. Udział samochodów osobowych stanowił 61,3% wartości środków transportu drogowego, a samochodów ciężarowych i dostawczych 12,9%. Ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, które stanowiły 21,9% wartości nowo zawartych umów. W tej grupie 20,5% stanowił sprzęt budowlany, 14,0% maszyny rolnicze, a 12,1% maszyny do obróbki metali. Nieruchomości oddane w leasing stanowiły 1,0% wartości ogółem nowych umów leasingu. Zakupione w 2018 r. przez przedsiębiorstwa leasingowe przedmioty leasingu w 79,8% były finansowane środkami uzyskanymi z kredytu. Źródłem pokrycia zakupu środków oddanych w leasing były także fundusze własne (4,5%) oraz emisje papierów dłużnych (0,7%), a pozostałe 15,1% było finansowane z innych źródeł. Charakterystyka leasingobiorców (klientów) W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców), dominowały przedsiębiorstwa. Wzięły one w leasing środki/przedmioty na kwotę 64 758 mln zł (97,5% wartości nowych umów ogółem). Osoby fizyczne wyleasingowały środki/przedmioty na kwotę 1 609 mln zł (2,4%) a leasingobiorcy z administracji publicznej na kwotę 73 mln zł (0,1%).Branżami najczęściej korzystającymi z usług leasingu w 2018 r., były sekcje PKD: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz pozostała działalność usługowa. Wspomniane branże zawarły nowe umowy o wartości 43 894 mln zł, co stanowiło 66,0% wartości umów ogółem.W przetwórstwie przemysłowym zawarto nowe umowy leasingu o wartości 9 144 mln zł, w budownictwie 5 946 mln zł, w handlu hurtowym i detalicznym 10 460 mln zł, w transporcie i gospodarce magazynowej 11 495 mln zł, a w pozostałych działalnościach usługowych 6 850 mln zł. W innych rodzajach działalności zawarto nowe umowy leasingu o wartości 22 546 mln zł.Wartość aktywów 63 firm (21 firm, w których działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności oraz 42 dla których działalność leasingowa była działalnością dominującą) wy-niosła 140 921 mln zł według stanu na koniec 2018 r. Największą pozycję stanowiły aktywa trwałe o wartości 92 989 mln zł. Udział należności długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 42,4%, a inwestycji długoterminowych 33,6%. Aktywa obrotowe osiągnęły wartość 47 932 mln zł, co stanowiło 34,0% wartości majątku ogółem. W aktywach obrotowych udział należności krótkoterminowych osiągnął poziom 26 122 mln zł (54,5%), a inwestycji krótkoterminowych 20 013 mln zł (41,8%).W pasywach tej grupy przedsiębiorstw leasingowych 95,1% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 134 000 mln zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to w głównej mierze zobowiązania długoterminowe - 57,7%, w mniejszym stopniu zobowiązania krótkoterminowe - 41,0%. Kapitały własne w kwocie 6 921 mln zł wynosiły 4,9% pasywów. Na kapitał (fundusz) własny w 42,2% wpływ miał kapitał (fundusz) zapasowy i w 41,8% kapitał (fundusz) podstawowy. Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw, w których działalność leasingowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności wyniosły 13 157 mln zł. W strukturze tych przychodów największy udział miały przychody ze sprzedaży – 78,8%. Koszty z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 12 155 mln zł, w tym 54,5% stanowiły koszty działalności operacyjnej. Wynik finansowy netto wyniósł 689 mln zł.