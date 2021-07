GUS: przedsiębiorstwa leasingowe 2020

Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny przeprowadził badanie przedsiębiorstw leasingowych. Tym razem objęło ono 82 firmy, które w minionym roku prowadziły działalność leasingową. Analizowane podmioty zawarły w minionym roku 560 tys. nowych umów leasingu dotyczących 654 tys. środków (przedmiotów) o wartości ponad 50,2 mld zł.

Przeczytaj także: GUS: przedsiębiorstwa leasingowe 2018

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach leasingowych

Charakterystyka usług leasingowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sondem - Fotolia.com W 2020 roku działały 82 firmy leasingowe W ciągu 2020 r. badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 560 tys. nowych umów z 442 tys. leasingobiorców.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw leasingowych

Badane podmioty (leasingodawcy) były reprezentowane przez spółki kapitałowe: 53 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 28 to spółki akcyjne i 1 o innej formie prawnej. W 17 przedsiębiorstwach działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności, w 40 przedsiębiorstwach dominującym, a w 25 przedsiębiorstwach ubocznym rodzajem działalności. Z badanej zbiorowości przedsiębiorstw leasingowych do grup kapitałowych należało 66 firm, w tym 53 było jednostkami zależnymi, 9 dominującymi, a 4 jednostkami dominującymi i zależnymi jednocześnie. Według stanu na koniec 2020 r. w badanych podmiotach pracowało 9,0 tys. osób zajmujących się leasingiem, w tym 7,5 tys. osób na podstawie umowy o pracę, 580 osób na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. Ponadto w badanych firmach 940 osób prowadziło działalność na podstawie samozatrudnienia. Sieć dystrybucji produktów leasingowych tworzyło 2,2 tys. oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw.W ciągu 2020 r. badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 560 tys. nowych umów z 442 tys. leasingobiorców, przekazując w leasing 654 tys. środków/przedmiotów na kwotę 50 191 mln zł. Przedmiotem tych umów leasingowych były zarówno środki/przedmioty nowe (o wartości 37 782 mln zł), jak i używane (12 408 mln zł).Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego – 69,4% wartości ogółem. Udział samochodów osobowych wynosił 61,4% wartości środków transportu drogowego, a samochodów ciężarowych i dostawczych 16,2%. Ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, odpowiadające za 25,3% wartości nowo zawartych umów. W grupie tej 22,1% wyleasingowanych środków stanowił sprzęt budowlany, 10,6% maszyny rolnicze, a 9,4% maszyny do obróbki metali. Udział komputerów i sprzętu biurowego oraz nieruchomości oddanych w leasing wynosił odpowiednio 1,6% oraz 1,2% wartości ogółem nowych umów leasingu. Charakterystyka leasingobiorców (klientów) W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców) dominowały podmioty gospodarki narodowej. Wzięły one w leasing środki/przedmioty na kwotę 49 898 mln zł (99,4% wartości nowych umów ogółem). Wśród tej grupy jednostek osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wyleasingowały środki/przedmioty o wartości 17 774 mln zł (35,4%), a leasingobiorcy z administracji publicznej na kwotę 133 tys. zł (0,3%).Biorąc pod uwagę kryterium rodzaju prowadzonej działalności, wśród leasingobiorców dominowały podmioty z sekcji handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, pozostała działalność usługowa, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Wspomniane branże zawarły nowe umowy o wartości 29 924 mln zł, co stanowiło 59,6% wartości umów ogółem.Wartość aktywów 57 firm (17 firm, w których działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności oraz 40 dla których działalność leasingowa była działalnością dominującą) wyniosła 140 204 mln zł według stanu na koniec 2020 r., a największą pozycję (63,7%) stanowiły aktywa trwałe o wartości 89 324 mln zł. Aktywa obrotowe wyniosły 50 818 mln zł, co stanowiło 36,3% wartości majątku ogółem. W pasywach tej grupy przedsiębiorstw leasingowych dominowały zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, których wartość wynosiła 132 695 mln zł (94,6% wartości pasywów ogółem).Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw, w których działalność leasingowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności wyniosły 11 525 mln zł. W strukturze tych przychodów największy udział miały przychody ze sprzedaży – 86,0%. Koszty z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 10 875 mln zł, w tym 49,5% stanowiły koszty działalności operacyjnej. Wynik finansowy netto wyniósł 493 mln zł.