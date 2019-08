Przechowywanie danych. Jak to się robi w MŚP?

Niemal co piąta polska firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (18%) przechowuje swoje dane na komputerach pracowników - wynika ze zrealizowanego dla One System raportu „Bezpieczeństwo przechowywania danych w MŚP”. 35% stosuje do tego własne serwery fizyczne, a 24% – pamięci masowe. Serwery współdzielone lub wirtualne wykorzystuje 13% badanych, a chmurę lub usługi online - jedynie co dziesiąty.

– Choć małe i średnie firmy mają świadomość konieczności zapewniania ochrony danych i dostępu do nich, to nie zawsze wiedzą, jak ten cel osiągnąć – tłumaczy Przemysław Sagalski, IT Solutions Architect w One System, firmie specjalizującej się w integracji systemów IT. – Kilkuosobowe przedsiębiorstwa częściej poprzestają na rozwiązaniach znanych z rynku konsumenckiego i nie zgłaszają potrzeby posiadania serwera, pamięci masowej czy wydajnej sieci. Jednak także i one mogą docenić korzyści ze stosowanych w większych organizacjach sposobów ochrony i zapewniania dostępu do danych – dodaje Sagalski.

Gdzie firmy przechowują dane

– Ten sposób, stosowany najczęściej przez najmniejsze firmy, nieposiadające infrastruktury IT, daje najmniejsze możliwości ochrony danych i ich współdzielenia. A w zasadzie tych możliwości nie daje wcale. Dostęp do zapisanej na komputerze informacji ma najczęściej tylko jego użytkownik, tworzenie kopii zapasowych jest ograniczone (jeśli są one w ogóle robione, to zwykle przy użyciu przenośnych pamięci typu pendrive) – podkreśla Przemysław Sagalski. Zarówno komputer z danymi, którym jest najczęściej laptop, jak i pendrive z zapisaną ich kopią, mogą stać się przedmiotem kradzieży, która oznacza bezpowrotną utratę związanych z biznesem informacji, będących podstawą jego funkcjonowania – dodaje ekspert One System.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie pracują twoje serwery? Bardziej profesjonalnie do ochrony i zapewniania dostępu do informacji podchodzą firmy, które przechowują dane na własnych serwerach fizycznych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Częstotliwość zakupu serwerów w firmach

– Należy pamiętać o tym, że MŚP nie mają tak rozbudowanych działów IT, jak duże przedsiębiorstwa. Wiele z nich w ogóle nie posiada własnego personelu technicznego. W ich sytuacji rozwiązaniem tego problemu może być daleko idąca automatyzacja wdrażania infrastruktury serwerowej i zarządzania nią – wyjaśnia Przemysław Sagalski.

Dość niepokojąco przedstawia się fakt, że niemal co piąte z badanych przedsiębiorstw bez ogródek przyznaje, że dane przechowuje na komputerach pracowników.O większym profesjonalizmie w zakresie ochrony i zapewniania dostępu do informacji można mówić w przypadku firm, które decydują się na przechowywanie danych na własnych serwerach fizycznych (35%) i urządzeniach pamięci masowej (24%). Firmowa infrastruktura serwerowa oraz pamięciowa gwarantuje nie tylko łatwy dostęp do informacji i zasobów, ale zapewnia również - poprzez spójną politykę tworzenia kopii zapasowych - pełniejszą ochronę danychZaledwie 13% spośród badanych firm do przechowywania danych używa współdzielonych lub wirtualnych serwerów.Wirtualizacja to technika znana już od wielu lat, która dowiodła swoich zalet. Pozwala ona uruchamiać wiele serwerów wirtualnych na jednym serwerze fizycznym, co przekłada się na lepsze wykorzystanie jego zasobów. Umożliwia zwiększenie ciągłości biznesowej i łatwiejsze odzyskiwanie po awarii. Ułatwia też zarządzanie. Przyczyną wciąż niewielkiego wykorzystania wirtualizacji w MŚP może być trapiący ten sektor brak kompetencji w obszarze IT.Nie dziwi za to niski odsetek przechowujących dane w chmurze lub w usługach online – 10%. Niejedno wcześniejsze badanie pokazało, że – jak dotąd – polskie firmy obawiają się chmury. Chcą wiedzieć, gdzie znajdują się ich dane, więc podejrzliwie podchodzą do usług, które – ich zdaniem – takiej kontroli nie dają.Polskie MŚP wciąż wolą inwestować we własną infrastrukturę serwerową niż korzystać z usług oferujących przechowywanie danych na zewnątrz. W ciągu ostatnich 6 miesięcy nowy serwer kupiło 23% z nich, w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 15%, a w ciągu ostatnich 2 lat – 13%. Ponad 2 lata temu w nowy serwer zainwestowało 32% badanych. Spora część mniejszych i średnich organizacji (35%) zamierza w najbliższym czasie rozwijać swoją infrastrukturę. Pozostać przy obecnym stanie posiadania chce 59% badanych, a zmniejszyć liczbę serwerów planuje 6%.Firmy te powinny zwrócić uwagę na nowoczesne platformy sprzętowe, znakomicie ułatwiające zarządzanie i ochronę danych, zapewniające łatwą rozbudowę. Warto, aby przyjrzały się także infrastrukturze hiperkonwergentnej (HCI – Hyper-Converged Infrastructure), która na polu automatyzacji obsługi idzie najdalej.Aby korzystać w pełni z bezpiecznego, szybkiego i niezawodnego oprogramowania dla biznesu, wspierającego jego innowacyjność, firmy potrzebują nowoczesnej infrastruktury IT, w tym serwerowej. Modernizacja nie jest po prostu wymianą starego sprzętu na nowy, o podobnych możliwościach. Wydajność procesorów co roku wyraźnie wzrasta, więc firmy, które nie odświeżają swoich serwerów, ryzykują, że ich krytyczne aplikacje i systemy biznesowe nie będą działać optymalnie. W efekcie zmaleje ich konkurencyjność na rynku. Nowoczesne serwery umożliwiają szybsze wprowadzanie nowych technologii, co przekłada się na korzyści biznesowe, takie jak zwiększenie wydajności pracowników, wprowadzanie kolejnych usług, lepsza obsługa klientów itp.Oczywiście, modernizacja wiąże się z pewnymi wyzwaniami związanymi z migracją i integracją systemów. Małe i średnie firmy, cierpiące na niedostatek wymaganych kompetencji z obszaru IT, mogą zwrócić się po pomoc do integratora mającego duże doświadczenie w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów. Zaproponowane przez niego rozwiązanie powinno być „uszyte na miarę”, czyli odpowiednio wcześniej poprzedzone pomiarami, wywiadem technicznym i projektem.