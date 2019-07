Bezszumowy projektor NEC P605UL

NEC Display Solutions wprowadza na rynek praktycznie zupełnie bezgłośny projektor laserowy NEC P605UL. To najcichsze z urządzeń dostępnych obecnie w portfolio firmy. W trybie ekonomicznym emitowany szum ma sięgać tylko 19dB. To mniej niż tykanie zegarka.

"Prezentacje wymagają skupienia uwagi publiczności, ale praca z tradycyjnym sprzętem projekcyjnym może okazać się utrudnieniem dla koncentracji", powiedział Alistair Round, Product Manager Commercial Display Solutions w NEC Display Solutions Europe. "Odbiorcy muszą siedzieć w zaciemnionych pomieszczeniach, starając się nie zwracać uwagi na odgłos generowany przez wentylatory, który odciąga uwagę od prezentacji. Dlatego też NEC opracował najnowszą generację urządzeń projekcyjnych, aby wyeliminować praktycznie cały hałas, a przy tym nie godząc się na kompromis kosztem jakości obrazu".

Projektor NEC P605UL to najcichsze z urządzeń NEC Display Solutions

"W zeszłym roku zaprezentowaliśmy P525UL, najcichszy na świecie projektor laserowy. Bazując na jego udanej konstrukcji, projektor P605UL charakteryzuje się jeszcze większą jasnością i jeszcze niższym poziomem szumu, a jednocześnie zapewnia lepsze kolory i rozdzielczość obrazu. Dzięki bezobsługowej pracy osiągniętej poprzez innowacyjny, bezfiltrowy, szczelnie zamknięty mechanizm optyczny, niskiemu zużyciu energii i łatwej obsłudze plug-and-play, P605UL jest najlepszym rozwiązaniem prezentacyjnym dla każdej organizacji."

Projektor P605UL zaprojektowano z myślą o większych i jaśniejszych przestrzeniach. Urządzenie oferuje wysokiej jakości projekcję o jasności 6000 ANSI, co gwarantować ma dobrą widoczność nawet pomieszczeniach bardzo jasno oświetlonych. Na uwagę zasługuje nie tylko jego niemalże bezgłośna praca, ale również zupełnie bezobsługowe działanie, możliwe za sprawą bezfiltrowego, szczelnego mechanizmu optycznego. P605UL jest projektorem w rodzaju "instaluj i zapomnij" - nie wymaga od swoich użytkowników ani wymiany lamp, ani też filtrów. Dodatkowo gwarantuje zużycie energii na poziomie 357W energii w normalnym trybie pracy, co jest równoznaczne z niskimi kosztami eksploatacji przez cały okres użytkowania.Producent gwarantuje, że P605UL jest w pełni przyszłościowym rozwiązaniem, oferując przetwarzanie sygnału wejściowego 4K@30Hz, wszechstronną łączność i obsługę rozdzielczości WUXGA dla najwyższej jakości obrazu – i to bez przeszkadzającego szumu wentylatora. P605UL posiada również opcjonalne Wi-Fi oraz wbudowaną funkcję MultiPresenter, umożliwiającą bezprzewodową prezentację i udostępnianie ekranu. Ponadto, projektor należy do 2 Grupy Ryzyka, co pozwala obniżyć koszty instalacji poprzez brak konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności i zabezpieczeń.Nowy projektor idealnie nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań: od sal konferencyjnych, lekcyjnych i wykładowych, po duże obiekty i Digital Signage w handlu.Nowy projektor P605UL jest już dostępny na polskim rynku.