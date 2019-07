Uwaga! Nowy ransomware atakuje użytkowników Reddit

Uwaga, cyberprzestępcy znowu polują! Ekspert ESET przestrzega przed kolejny groźnym oprogramowaniem ransomware. Szkodnik o nazwie Android/Filecoder.C szyfruje telefony swoich ofiar i żąda okupu za ich odblokowanie. Na zagrożenie natrafić można w linkach i QR kodach, które publikowane są na forach i w komentarzach pod postami zawierającymi treści pornograficzne, umieszczanymi w serwisie Reddit oraz na forum dla programistów - XDA Developers.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Treść wiadomości SMS wysyłanej do znajomych przez oprogramowanie ransomware Wirus wysyła wiadomości SMS do wszystkich kontaktów znajdujących się w telefonie ofiary Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Filecoder.C: nietypowy ransomware

– To nowa sztuczka. Do tej pory nie widzieliśmy takiego zastosowania w oprogramowaniu ransomware wymierzonego w telefony z systemem Android – wyjaśnia Stefanko.

- Android/Filecoder.C nie szyfruje dużych archiwów (powyżej 50 MB), jak i małych obrazów (poniżej 150 KB). Ponadto, omija pliki posiadające typowe rozszerzenia dla telefonów z systemem Android takie jak .apk czy .dex. Najwyraźniej, lista rozszerzeń plików szyfrowanych została skopiowana z zagrożenia WannaCry atakującego systemy Windows – uzupełnia Lukas Stefanko.

– Jeśli twórcy oprogramowania ransomware naprawią błędy i poszerzą obszar ataków, Android/Filecoder.C może stać się poważnym zagrożeniem – ostrzega Stefanko.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Post z serwisu Reddit zawierający linki kierujące do Filecodera Po kliknięciu w link zamieszczany na forach i w komentarzach, złośliwe oprogramowanie instalowane jest w systemie, po czym wykrywa język ustawiony na urządzeniu ofiary Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak zabezpieczyć się przed ransomware?

Najnowsze odkrycie badacza z ESET pokazuje, że oprogramowanie ransomware nadal stanowi zagrożenie dla urządzeń mobilnych z Androidem. Aby zachować ostrożność, użytkownicy powinni trzymać się podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Zadbaj, by Twój telefon miał włączone automatyczne aktualizacje oprogramowania oraz posiadanych aplikacji.

Przed zainstalowaniem dowolnej aplikacji sprawdź jej oceny i recenzje. Skup się na negatywnych, ponieważ często pochodzą od prawdziwych użytkowników, a pozytywne opinie są często tworzone przez atakujących.

Zwróć uwagę na uprawnienia, jakich wymaga instalowana aplikacja. Jeśli wydają się nieodpowiednie dla funkcji aplikacji, unikaj jej pobierania.

