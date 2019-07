Koniunktura i otoczenie biznesu wg MŚP

Informacja i komunikacja, a następnie edukacja, opieka zdrowotna oraz pomoc społeczna. To branże, które z największym optymizmem patrzą na naszą gospodarkę. Tego samego nie można powiedzieć o finansach, ubezpieczeniach i nieruchomościach, które w ocenach koniunktury są co najmniej powściągliwe. Polski sektor przedsiębiorstw jest niejednorodny, podobnie zresztą jak jego problemy - duże biznesy zmagają się z innymi kwestiami niż średnie czy małe firmy. To niektóre wnioski, jakie nasuwa lektura raportu z cyklicznego badania PARP „Koniunktura i otoczenie biznesu”.

Koniunktura dobra, ale było lepiej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Postrzeganie koniunktury w polskiej gospodarce W tegorocznym badaniu tylko 27% respondentów uznało, że koniunktura w polskiej gospodarce jest lepsza niż przed rokiem. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Co wpływa na zmianę w postrzeganiu koniunktury?

Bolączki znane od lat

W przeprowadzonym w kwietniu br. badaniu polskich przedsiębiorców poproszono m.in. o opinie odnośnie obecnej i przyszłej koniunktury gospodarczej oraz branżowej. Czy otoczenie i warunki prowadzenia biznesu uległy poprawie? Jak będzie kształtować się koniunktura w najbliższych miesiącach?Po wyjątkowo wręcz optymistycznych nastrojach z minionego roku przyszedł czas na ich ochłodzenie. Dziś przedsiębiorcy nieco gorzej postrzegają zarówno obecną, jak i przyszłą koniunkturę. Przekonanie o lepszej niż przed rokiem koniunkturze gospodarczej towarzyszy nieco ponad 1/4 badanych firm. Z odmiennego założenia wychodzi przeszło 40 proc. badanych firm, przy czym ok. 30 proc. z nich pogorszenie uważa za nieznaczne.W podobnych proporcjach przedstawiają się wskaźniki dotyczące postrzegania przyszłej koniunktury. Około 20 proc. przedsiębiorców spodziewa się poprawy zarówno w polskiej gospodarce, jak i branży, w której działają. Jeśli chodzi o pesymistów, jest ich mniej w odniesieniu do oceny przyszłości własnej branży (34 proc.) niż w ocenie dla ogólnej koniunktury w gospodarce (43 proc.).Co ciekawe, oceny przedsiębiorców dotyczące postrzegania przez nich ogólnej koniunktury w polskiej gospodarce niemal pokrywają się z postrzeganiem koniunktury w branżach, w których działają – zaznacza Robert Zakrzewski, ekspert PARP.Z przeprowadzonych analiz wynika, że głównymi czynnikami wpływającymi na ocenę obecnej sytuacji gospodarczej są ceny towarów i materiałów, popyt oraz dostępność finansowania. Przy ocenie przyszłej koniunktury kluczowymi problemami dla firm są rosnące koszty zatrudnienia, dostępność wykwalifikowanych pracowników oraz dostępność kredytów.Wzrost cen operacyjnych, pogorszenie terminowości regulowania płatności przez kontrahentów oraz mniejsza dostępność kredytów sprawiły, że 1/3 firm obawiała się utraty płynności finansowej. Był to najwyższy wskaźnik od 2015 r. Niemniej, obraz polskich przedsiębiorców nie jest jednorodny – groźba utraty płynności finansowej oraz problemy, przed którymi stają firmy są zróżnicowane: głównie ze względu na wielkość firmy. Duże podmioty radzą sobie stosunkowo dobrze, podczas, gdy trudności dotykają przede wszystkim firm mikro, małych i średnich. Z kolei te największe podmioty cierpią z powodu wysokich kosztów pracy oraz borykają się z brakiem wykwalifikowanych pracowników.Odpowiedzią na wspomniane bolączki dotykające MŚP jest Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Przepisy przyjęte przez Sejm 4 lipca br. mają wejść w życie od początku 2020 r.