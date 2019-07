Smog, czyli najlepiej znane pojęcie związane z ochroną środowiska

W naszym kraju wystarczy lekkie ochłodzenie, aby media natychmiast zaczęły donosić o spowijającym polskie miasta smogu. Walka z zanieczyszczeniem powietrza stała się istotnym elementem działań prowadzonych zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Czy ożywiona dyskusja na ten temat wpływa na wiedzę Polaków? Czy słysząc "smog", wiemy o czym mowa?

Kliknij, aby powiekszyć fot. konik60 - Fotolia.com Smog Najlepiej znane przez Polaków pojęcie związane z ochroną środowiska to smog.

"Temat smogu, w dużej mierze dzięki działalności społecznych alarmów smogowych, przebił się do świadomości społecznej. Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożenia oraz jego przyczyn. Wyzwaniem jest - jak zrozumieć rozwiązania oraz podjąć działania, a także poszerzyć problem o kwestie katastrofy klimatycznej".

O znajomość pojęcia „smog” zapytał Polaków Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS w ramach wielotematycznego badania sondażowego Omnibus Online. Badanie przeprowadzone zostało w maju br. i objęło swoim zasięgiem ponad tysiącosobową grupę respondentów pomiędzy 18. a 65 rokiem życia. Jego autorzy pytali ankietowanych m.in. o znajomość różnych zagadnień związanych z ochroną środowiska , w tym o ślad węglowy, OZE , czy emisję CO2. To jednak smog okazał się najbardziej znanym Polakom terminem.Jak dowiodło badanie, aż 9 na 10 z nas smog zna przynajmniej ze słyszenia, a 2 na 3 badanych deklaruje, że pojęcie jest mu na tyle znajome, że jest w stanie wytłumaczyć jego znaczenie. Kogo charakteryzuje największa wiedza na ten temat? Nie jest zaskoczeniem, że poziom świadomości badanych jest ściśle skorelowany z ich wykształceniem (dobrą znajomość zagadnienia deklaruje 54 proc. osób z wykształceniem poniżej szkoły średniej i aż 79 proc. z wykształceniem wyższym). Różnice między grupami wieku, płci, czy wielkości miejsca zamieszkania nie są istotne. Mają za to znaczenie preferencje polityczne - zanotowano istotnie mniejszy odsetek wiedzących dobrze, co to jest „smog” wśród zwolenników PiS (62 proc.), niż w przypadku Koalicji Obywatelskiej (78,5 proc.).Komunikacja na temat „smogu” dotarła skutecznie do różnych grup społecznych i miejsc, można ją więc prowadzić licząc na zrozumienie odbiorcy, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Choć tylko nieliczni Polacy w wieku 18-65 lat (mniej niż 10 proc.) nie uzyskali żadnej „kotwicy poznawczej” do gromadzenia informacji, to wciąż około 1/3 społeczeństwa nie ma wystarczającej wiedzy w tym obszarze.Wyniki badania komentuje Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju i przedstawiciel Dolnośląskiego Alarmu Smogowego: