Serwery: rośnie rola oprogramowania

Na rynku serwerów zachodzą dynamiczne zmiany. Ważną rolę w tym procesie odgrywa oprogramowanie.

- Dostawcy serwerów, a także komponentów ze zrozumiałych względów promują nowinki związane z hardwarem. Jednak nie mniej ciekawe rzeczy dzieją się w warstwie oprogramowania, gdzie toczy się rywalizacja pomiędzy platformami Windows Server oraz Linuxem - mówi Daniel Kaczmarczyk.

Pojawienie się nowych aplikacji i technologii, a także zapotrzebowanie na wysokowydajne przetwarzanie danych wyznaczają nowe kierunki rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że innowacje obejmą też systemy operacyjne – mówi Krystian Mularczyk, Cloud Solutions Project Manager z firmy Senetic.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Nmedia - Fotolia.com Serwery Po chudych latach na rynek serwerów wróciła hossa.

- Nowy system rozwijany jest w kilku obszarach: chmur hybrydowych, bezpieczeństwa, platformy dla aplikacji i infrastruktury hiperkonwergentnej. Rozwiązanie Microsoftu przenosi aspekty zarządzania firmowych centrum danych na kolejny poziom - wyjaśnia Daniel Kaczmarczyk.

Po chudych latach na rynek serwerów wróciła hossa. Według IDC w ostatnim kwartale 2018 roku przychody z globalnej sprzedaży wzrosły niemal o 13 proc. w ujęciu rocznym, osiągając poziom 23,6 mld dolarów. Również w pierwszym kwartale bieżącego roku producenci podtrzymali dobrą passę - obroty zwiększyły się o 4,4 proc. Aplikacje firmowe wymagają bardziej rozbudowanych konfiguracji sprzętowych, co winduje ceny urządzeń, a tym samym wpływy do kas dostawców sprzętu. Coraz więcej serwerów kupują też dostawcy usług rozbudowujący centra danych. Daniel Kaczmarczyk, Cloud & Software Director z firmy Senetic zwraca uwagę na fakt, iż innowacje w tym segmencie rynku nie ograniczają się do rozwoju procesorów, płyt głównych czy nośników danych.IDC przewiduje, że w kolejnych latach rynek systemów operacyjnych przeznaczonych dla serwerów znajdzie się na ścieżce wzrostu. Analitycy tej firmy prognozują, iż w latach 2017- 2022 średni roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 7,4 proc, a w 2022 roku firmy sprzedadzą 21,6 mln. licencji.Microsoft, będący liderem na rynku OS dla serwerów, w trzecim kwartale roku finansowego 2019 zwiększył sprzedaż tego typu oprogramowania o 7 proc. w ujęciu rocznym. Do wzrostu przyczynia się m.in zbliżający się koniec życia systemów Windows Server 2008 i SQL Server 2008. Microsoft w ubiegłym roku wprowadził Windows Server 2019, następcę Windows Server 2016.Jedną z najważniejszych nowych funkcji jest Windows Admin Center - konsola wspierająca pracę administratorów i skupiająca w jednym miejscu inne narzędzia do monitorowania, takie jak jak Server Manager, Device Manager, Disk Management, Task Manager czy Event Viewer.