Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował najświeższe dane odnośnie produkcji wyrobów przemysłowych w naszym kraju. Okazuje się, że jej wartość w ujęciu rocznym wrosła o 6,4%, sięgając tym samym poziomu 1 180 823 967,2 tys. zł.

Produkcja sprzedana wyrobów przemysłowych

Artykuły spożywcze miały największy udział w wartości produkcji sprzedanej wyrobów (16,6%)

Produkcja wytworzona wyrobów przemysłowych

Jak podaje GUS, wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów, klasyfikowanych do sekcji Produkty górnictwa i wydobywania oraz Produkty przetwórstwa przemysłowego, wyniosła 1 180 823 967,2 tys. zł i była wyższa niż przed rokiem o 6,4%.Największy udział w wartości produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych ogółem miały działy: Artykuły spożywcze - 16,6%, Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy - 11,7%, Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej – 8,4%, Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych - 7,0%, Metale - 6,3%, Chemikalia i wyroby chemiczne oraz Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - 5,7%.Najniższy udział w wartości produkcji sprzedanej - poniżej 0,5% - miały działy: Odzież, Skóry i wyroby ze skór oraz Rudy metali. W stosunku do roku ubiegłego, wzrost wartości produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych odnotowano w 24 działach m.in. dla działu: Meble (o 18,4%), Drewno i wyroby z drewna i korka z wyłączeniem mebli, wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania (o 15,5%), Pozostały sprzęt transportowy (o 13,0%) Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (o 12,3%), Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,0%), Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (o 10,0%). Spadek wartości produkcji sprzedanej wyrobów w porównaniu do 2017 r. wystąpił w działach: Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne (o 22,3%), Skóry i wyroby ze skór wyprawionych (o 8,0%) oraz Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,1%).Wśród wyrobów, dla których zanotowano największą wartość produkcji sprzedanej znalazły się: oleje napędowe; węgiel kamienny z wyłączeniem brykietów i podobnych paliw stałych; wyroby walcowane na gorąco; benzyna silnikowa, bezołowiowa; papierosy z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami; papier i tektura; gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich; tworzywa sztuczne w formach podstawowych; mięso wieprzowe, świeże lub schłodzone; samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ponad 1000 cm3 ale nie więcej niż 1500 cm3; piwo otrzymywane ze słodu, z wyłączeniem piwa bezalkoholowego; sery i twarogi; wędliny i kiełbasy bez drobiowych; silniki spalinowe używane do pojazdów mechanicznych; meble do siedzenia, tapicerowane, o konstrukcji drewnianej; kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej.Spośród 4339 wyrobów lub grup asortymentowych wyrobów objętych obserwacją w fizycznych jednostkach miary według nomenklatury PRODPOL, podmioty gospodarki narodowej wykazały produkcję sprzedaną dla 3534 grupowań. Wzrost produkcji sprzedanej zanotowano dla 1896 wyrobów, m.in. dla: pustaków stropowych, ceramicznych (o 195,0%), zlewozmywaków z tworzyw sztucznych (o 127,4%), farb i pokostów, na bazie poliestrów (o 53,3%), torebek ręcznych, skórzanych (o 50,4%), wyrobów tytoniowych (o 43,9%), win z soku winogronowego aromatyzowanych bądź nie (o 43,6%), maszyn do obróbki plastycznej (o 40,2%), książek wydrukowanych (o 31,6%), żakietów, damskich lub dziewczęcych, z dzianin (o 25,8%), silników, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (o 20,1%), olejów napędowych (o 19,6%), soków owocowych nieskoncentrowanych, bez cytrusowych (o 18,7%).Spadek produkcji zanotowano dla 1617 wyrobów, w tym m.in. dla: szklanek i kieliszków ze szkła ołowiowego nabieranego mechanicznie (o 77,2%), amoniaku bezwodnego (o 52,3%), papieru gazetowego (o 35,8%), farb i pokostów, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów akrylowych lub winylowych (o 32,5%), bielizny stołowej (o 32,0%), toluenu (o 30,8%), kasz i grysików gryczanych (o 29,2%), klinkieru cementowego (o 28,1%), spodni męskich i chłopięcych (o 21,8%), gazomierzy (o 20,7%), obuwia z wierzchami wykonanymi ze skóry (o 20,5%), rur ze szwem (o 20,2%), bielizny pościelowej (o 19,8%).Produkcja sprzedana dla 21 wyrobów utrzymała się na poziomie roku ubiegłego m.in. dla gazu ziemnego; płyt warstwowych budowlanych z okładziną stalową; balonów, butelek, kolb i podobnych artykułów z tworzyw sztucznych, o pojemności nieprzekraczającej 2 l; ołowiu nie-obrobionego plastycznie.Spośród 4339 wyrobów lub grup asortymentowych wyrobów objętych obserwacją w fizycznych jednostkach miary według nomenklatury PRODPOL, podmioty gospodarki narodowej wykazały produkcję dla 3575 grupowań.Wzrost produkcji zanotowano dla 1943 grup asortymentowych wyrobów, m.in. dla: materaców (o 138,4%), szyn tramwajowych (o 123,6%), wyrobów płaskich walcowanych na zimno, o szerokości 600 mm lub większej (o 74,8%), farb i pokostów, na bazie poliestrów, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym, o masie rozpuszczalnika przekraczającej 50% masy roztworu (o 72,5%), aparatów telefonicznych (o 71,7%), poli(chlorku winylu) nieuplastycznionego, zmieszanego z dowolną substancją, w formach podstawowych (o 63,7%), soku jabłkowego (o 56,4%), materiałów podłogowych z drewna iglastego (o 45,5%), wapna palonego, wapna gaszonego i wapna hydraulicznego (o 40,9%), maszyn do obróbki plastycznej (o 40,2%), podpasek higienicznych, tamponów i podobnych artykułów (o 37,8%), wagonów osobowych, towarowych lub transportowych, kolejowych lub tramwajowych, z własnym napędem (o 37,2%), aluminium nieobrobionego plastycznie, niestopowego (o 36,3%), oleju słonecznikowego rafinowanego (o 30,0%), palet płaskich i nadstawek do palet płaskich z drewna (o 29,1%), mebli drewnianych i z materiałów drewnopochodnych do pokojów stołowych i salo-nów (o 9,4%).Spadek produkcji zanotowano dla 1609 wyrobów, m.in. dla szlifierek do metali (o 80,0%), metanolu (o 63,6%), silników prądu przemiennego, jednofazowych (o 54,2%), młynków i mikserów spożywczych, sokowirówek (o 35,6%), bluzek, bluzek koszulowych, z dzianin, damskich lub dziewczęcych (o 35,4%), toluenu (o 32,5%), bielizny stołowej (o 31,0%), gazet, dzienników i czasopism drukowanych ukazujących się przynajmniej 4 razy w tygodniu (o 28,7%), mat z nie-regularnie ułożonych włókien szklanych (o 25,3%), zapałek (o 20,9%), gazomierzy (o 17,0%).Dla 23 wyrobów produkcja utrzymała się na poziomie z 2017 r., m.in. dla czekoladek zawierających alkohol; płyty pilśniowej średniej gęstości (MDF); puszek zamykanych przez lutowanie lub obciskanie, innych niż do konserwowania żywności i napojów, z żeliwa lub stali, o pojemności mniejszej niż 50 l; pieców do procesów chemicznych; świec żarowych do pojazdów samochodowych.