Jak wzmocnić polski lobbing w UE?

Na terenie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego działa 112 lobbystów z naszego kraju, którzy reprezentują zarówno przedsiębiorstwa, jak i ich grupy, stowarzyszenia oraz związki branżowe, przemysłowe i zawodowe. I wprawdzie jest to porównywalny wynik do tego, jaki osiągają łącznie pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, to jednocześnie przeszło 3 razy niższy rezultat od osiąganego przez Włochów czy Hiszpanów, którzy - co warto podkreślić - wcale nie przewodzą stawce. Co mogłoby wspomóc polski lobbing? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał Polski Instytut Ekonomiczny.



Według danych z „Rejestru służącego przejrzystości” w 2017 r. co czwarty podmiot w Unii Europejskiej wydawał na działalność związaną z lobbingiem mniej niż 10 tys. EUR, a co dziesiąty co najmniej 500 tys. EUR. Możliwości finansowe lobbystów w dużej mierze determinują poziom ich aktywności Jednym z przejawów realizacji strategii proaktywnej jest posiadanie biura w Belgii. Obecnie ma je co trzeci (33,5 proc.) przedstawiciel biznesu unijnego. W grupie polskich lobbystów ma je co dziesiąty podmiot – mówi Janusz Chojna, kierownik zespołu handlu zagranicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Co zrobić, by polski lobbing w Brukseli był skuteczniejszy?



Innym rozwiązaniem byłaby międzybranżowa organizacja pracodawców reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców lub organizacja hybrydowa. Najbardziej kompleksowym rozwiązaniem obecnych problemów polskiego lobbingu zdaje się jednak być organizacja parasolowa, która dzięki zaangażowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i zrzeszeń branżowych czy związków pracodawców, ma szanse uruchomić efekty synergii – podsumowuje Janusz Chojna.



Obowiązujące przepisy pozwalają, aby w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim lobbowało łącznie 12 tys. podmiotów. Do tej pory polski lobbing ma 221 swoich reprezentantów, w tym 130 lobbystów biznesowych. 6 na 10 z nich swoją działalność zarejestrowało w latach 2016-2018. Roczne wydatki polskich podmiotów na lobbing biznesowy sięgają 12,3 mln EUR, a jeden polski lobbysta biznesowy wydaje na rok przeciętnie 92,1 tys. EUR. I chociaż przedstawicieli polskiego lobbingu jest niemal tylu, ilu liczy łączna reprezentacja podmiotów lobbujących z pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej, to jednak w porównaniu z największymi krajami UE wypadamy pod tym względem dość blado.Grupą polskich lobbystów (111) posiadającą najsilniejszą reprezentację w PE i KE są przedsiębiorstwa i ich grupy działające we własnym imieniu oraz stowarzyszenia biznesowe. Na drugim miejscu plasują się organizacje pozarządowe (61), za nimi zaś firmy konsultingowe, kancelarie prawne i samozatrudnieni konsultanci oraz ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze (po 19). Struktura polskich podmiotów lobbujących w Brukseli jest bardzo podobna do struktury podmiotów lobbujących z innych krajów.Polskie firmy są wciąż mało obecne w Brukseli, a to właśnie tam podejmowane są decyzje zaważające o konkurencyjności na unijnym rynku i powstaje prawo Unii Europejskiej. Lobbyści stanowią pomost pomiędzy sektorami gospodarczymi a decydentami. Ponad 70 proc. prawodawstwa, które dotyczy życia gospodarczego, powstaje właśnie w instytucjach unijnych.Zdaniem ekspertów PIE aby zwiększyć skuteczność polskiego lobbingu, należy w pierwszej kolejności zachęcić większą liczbę podmiotów do reprezentowania swoich interesów w Brukseli, a także zwiększyć środki na ich działalność. Podmioty te powinny zadbać o swoją reprezentatywność oraz wcześniej angażować się w unijne procesy stanowienia prawa. Mogłyby to ułatwić platformy lobbingowe, które obejmowałyby innym podmiotom swoją infrastrukturę oraz wsparcie mentorskie.