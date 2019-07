Jeśli plażowanie, to Chorwacja

Plażowanie to najchętniej wybierana przez Polaków forma wakacyjnego wypoczynku - z ankiety przeprowadzonej przez KAYAK.pl wynika, że relaks na leżaku wybiera aż 55% wyjeżdżających. Najświeższa edycja Przewodnika Travel Hacker, przedstawia m.in. lokalizacje, które cieszą się obecnie największymi wzrostami zainteresowania wśród polskich turystów oraz wskazuje na najtańsze kierunki nadmorskich wypraw.

Nie ma jak Chorwacja!



„Nasza analiza pokazuje, jak chętnie Polacy odkrywają nowe miejsca. Tak znaczące roczne wzrosty wyszukiwań są często bezpośrednio powiązane z pojawiającymi się nowymi połączeniami. Potwierdza to już wspomniany Zadar, ale także inne kierunki z rankingu jak choćby Rimini czy Bari, o które w tym roku została poszerzona oferta tanich przewoźników. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu letniemu Przewodnikowi Travel Hacker podróżni z Polski wybiorą dla siebie najlepszy kierunek na lato spośród tak bogatej gamy dostępnych możliwości” - mówi Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl.

Miłośnicy plażowania nie mają powodów do narzekań - intensywnie rozwijająca się siatka połączeń lotniczych sprawia, że mogą rozstawić leżak w coraz to nowszych miejscach. Które destynacje cieszą się wśród nich największą popularnością? Z danych zebranych przez KAYAK.pl wynika, że zdecydowanie największy wzrost popularności notuje plażowanie w Chorwacji i tamtejszy Zadar - ilość zapytań o przeloty do tego miasta, nie bez kozery nazywanego perłą dalmackiego wybrzeża, wzrosła na przestrzeni roku aż o 540%. Dla takiego obrotu spraw nie bez znaczenia pozostaje z pewnością uruchomienie nowych połączeń Ryanaira z Poznania i Krakowa,Na kolejnych miejscach pod względem wzrostu popularności uplasowały się włoskie Rimini i Bari (odpowiednio 428% i 331%). Polacy na plażowanie chętniej wybierają też wakacyjne „klasyki” – Francję, wyspiarską Hiszpanię czy Grecję. Jednak na liście nie zabrakło i bardziej egzotycznych miejsc – Port Louis na Mauritiusie odnotowało czwarte najwyższe wzrosty (+269%), a w rankingu znalazły się także Odessa nad Morzem Czarnym (+139%) czy Bejrut (+139%) pozwalający na odkrywanie Morza Śródziemnego z innej perspektywy.W letniej edycji Przewodnika Travel Hacker znaleźć można także wskazówki dotyczące cen lotów i noclegów. Do których więc miast Polacy polecą najtaniej? Atrakcyjne połączenia z Polski można znaleźć do włoskich Rimini, Pescary i Pizy oraz francuskiej Marsylii – miasta znalazły się w pierwszej piątce rankingu z cenami poniżej 400 zł za lot w dwie strony w klasie ekonomicznej. Na najniższe ceny można jednak liczyć, lecąc do… Gdańska (#1) – dokąd średni koszt połączeń z Polski nie przekracza 300 zł. W rankingu znalazły się też gorące Castellón de la Plana, Reus i Bordeaux, jak i pozwalające odpocząć od upałów Ryga i Liverpool.Letni Przewodnik Travel Hacker to analiza największych trendów na lato 2019. Na podstawie wyszukiwań podróżnych z Polski, eksperci KAYAK.pl wybrali miasta z największym wzrostem zainteresowania oraz najpopularniejsze i najtańsze kierunki tego lata. Na specjalnie przygotowanej stronie znaleźć można przydatne wskazówki dla każdego z miejsc, wraz ze średnimi cenami lotów i hoteli, których można spodziewać się od czerwca do września.