Zawody przyszłości, czyli kolejna transformacja rynku pracy

Zawody przyszłości to lista, która co rusz uzupełniana jest o nowe wpisy. Na zeszłorocznym World Economic Forum 2017 oszacowano, że 2/3 dzisiejszych dzieciaków w wieku szkolnym pracować będzie w profesjach, które jeszcze nie istnieją. O wielu z nich nie śni się jeszcze nawet HR-owcom. I nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ łączą się one z technologiami, które albo jeszcze nie ujrzały światła dziennego albo też są znajome jedynie wąskiemu gronu wysoko wyspecjalizowanych ekspertów.

- Prawdopodobnie - gdybym dziś poznała listę stanowisk, na które Adecco będzie rekrutowało za 10 lat - to część zawodów by mnie zaskoczyła. Rozwój technologiczny, który przyczynia się do tych zmian jest bardzo dynamiczny, ale na szczęście dość płynny. Zanim usłyszymy o zupełnie nowym zawodzie, zazwyczaj już trochę wiemy o potrzebie, na którą ma odpowiedzieć. Jako firma usług HR musimy być dużo wcześniej niż pracodawcy przygotowani na nowe wyzwania i wymagania. HR jako Human and Robots należy jeszcze traktować w kategorii żartu, jednak przygotowywanie pracowników do współpracy z robotami lub wzmacniania ich pracy przez narzędzia augmented workforce to kwestia najbliższych kilku lat – mówi Anna Wicha – Dyrektor Generalna Adecco Poland.

- Na obu polach konieczne są spore zmiany, które pozwolą naszej gospodarce pełniej korzystać z możliwości, które stoją przed Polską. Mam na myśli przede wszystkim uelastycznienie prawa pracy i gruntowną reformę edukacji, która pozwoli kształcić ludzi otwartych na ciągłą zmianę, a nie wciśniętych w ramy archaicznych programów nauczania pamięciowego – dodaje Anna Wicha.

Jakie wyzwania stoją przed firmami w obliczu nadchodzących zmian?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zawody przyszłości 6 na 10 młodych ludzi, którzy wejdą na rynek pracy do 2030 roku, będzie wykonywać zawód, który jeszcze nie istnieje

Transformacja rynku pracy – 25 lat Adecco w Polsce

- Jesteśmy z Polkami i Polakami od transformacji ustrojowej. Każdy rok był czymś nowym. Zmieniały się warunki, potrzeby i technologie. Gospodarka przeżywała okresy prosperity i kryzysy – wspomina Anna Wicha, dyrektor generalna Adecco Polska.

- Dla społeczeństwa był to prawdziwy szok, czemu trudno się zresztą dziwić. Kolejki do urzędów pracy i firm pośrednictwa takich jak Adecco stanowiły wówczas codzienny widok. Był to również czas raczkującego kapitalizmu, gdy pojęcie benefitów pracowniczych jeszcze nie istniało, a wielu pracodawców całkiem zgodnie z prawdą mówiło „mam na pańskie miejsce kilkunastu chętnych”.

Adecco, Polska i Unia

- To właśnie wtedy budowany był obraz solidnego polskiego hydraulika czy godnej zaufania pielęgniarki. Na krajowym rynku powoli zaczynało brakować specjalistów. Pojawiły się pierwsze trudności związane z marginalizacją szkolnictwa zawodowego po reformie edukacji z 1999 roku. Ślusarze, hydraulicy czy spawacze nagle przestali być tak dostępni jak kiedyś.

Rynek pracownika

- Przez te ćwierć wieku obecności Adecco w Polsce zmieniło się wszystko. Gdy zaczynaliśmy działać w Polsce, szczytem technologii użytkowej był magnetowid. Teraz znaczna większość pracowników ma w kieszeni komputery z dotykowymi ekranami. Coraz mniej ludzi chce poświęcać życie dla pracy. To praca ma służyć życiu – tłumaczy Anna Wicha.

Przygotowanie się do tego, co przyniesie rynkowi pracy przyszłość , to nie lada wyzwanie, tym bardziej, że więcej jest tu niewiadomych niż jakichkolwiek pewników. Nadchodzące zmiany wymagają w szczególności zmian w obszarze prawodawstwa i edukacji.Forrester prognozuje, że tylko w USA roboty pozbawią pracy 10 milionów ludzi i przyczynią się do likwidacji 25 milionów stanowisk. Zagrożenie dotyczy m.in. agentów ubezpieczeniowych, kierowców czy też pracowników pierwszej linii obsługi klienta. Znikną przede wszystkim niebezpieczne, żmudne i powtarzalne zadania. W dłuższej perspektywie czasowej, uwolniona w ten sposób siła robocza będzie zagospodarowana w bardziej efektywny sposób. Z hal produkcyjnych pracownicy trafią do działów rozwoju czy kontroli jakości.Ale - ze względu na stosowanie automatów w przemyśle - przybędzie też 15 milionów nowych stanowisk. Rozwój technologiczny i automatyzacja nie mogą być postrzegane wyłącznie jako zagrożenie dla pracowników. Będą także kreować nowe miejsca pracy.Na polskim rynku pracy od dłuższego czasu popyt na pracę przewyższa podaż. Bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie, co przekłada się na coraz większe trudności z rekrutacją odpowiednio wyszkolonych pracowników. Konieczność uciekania się do coraz bardziej wyrafinowanych sposobów pozyskiwania nowych pracowników, w połączeniu z presją płacową generują coraz większe koszty. Z punktu widzenia firm kluczowe jest zatem zbudowanie efektywnej polityki kadrowej.Adecco obchodzi w tym roku 25 lecie istnienia.Jeszcze w 1988 roku badania przeprowadzone przez OBOP wskazywały, że 70 proc. badanych uważało utratę pracy za „nieprawdopodobne”. W styczniu 1990 roku stopa bezrobocia wynosiła 0,3 proc. Pięć lat później wartość ta podskoczyła do 16,9 proc.W 2002 roku stopa bezrobocia rejestrowanego przekraczała 20 procent.Sytuacja polskich bezrobotnych zmieniła się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wówczas bezrobocie zaczęło spadać, bo coraz więcej Polaków wyjeżdżało pracować do Wielkiej Brytanii.Wraz z kolejnymi latami bezrobocie w Polsce spadało, by w ostatnim pięcioleciu osiągnąć rekordowo niskie poziomy - w okolicach 5 procent. Równocześnie wychowane na urządzeniach mobilnych i Internecie pokolenie millenialsów weszło na rynek pracy.