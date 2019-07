Europa: wydarzenia tygodnia 26/2019

Problemy ochrony światowego klimatu nie schodzą z głównych informacji publikowanych przez światowe media. Na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i powstrzymanie kryzysu klimatycznego naciska Unia Europejska, a szczególnie Francja. Niestety przeciwne są Stany Zjednoczone. Przed G20 w japońskiej Osace powstał dokument mówiący o konieczności wdrożenia postanowień porozumienia paryskiego z 2015 roku. Jednak w dokumentach szczytu nie ma takiego wyraźnego zapisu, niestety za sprawą Stanów Zjednoczonych ( przypominam, że D. Trump, po objęciu urzędu prezydenta w 2017 roku zdecydował o wycofaniu swojego kraju się z porozumienia paryskiego). Tłumaczył on swoją decyzję tym, że traktat zbyt wiele kosztuje Amerykę, narzuca ograniczenia produkcji i wstrzymuje tworzenie nowych miejsc pracy... Oznacza to, że kryzys klimatyczny nie jest priorytetem dla jego administracji. Przypominam, że D, Trump kwestionuje też ustalenia naukowców, z których wynika, że globalne ocieplenie to efekt działalności człowieka.

Za najlepszą restaurację w 2019 roku została uznana Mirazur mieszcząca się w miejscowości Mentona na francuskim Lazurowym Wybrzeżu. Tą informację publikujemy za najnowszą edycją rankingu World's 50 Best Restaurant. Ten ranking powstaje corocznie na podstawie opinii i doświadczeń ponad 1040 ekspertów branży restauracyjnej (kucharzy, krytyków i podróżujących smakoszy), pochodzących z 26 regionów świata. Wyniki tego rankingu ogłoszono podczas gali w Singapurze.

Mówienie o brytyjskiej rodzinie królewskiej to temat rzeczywiście wakacyjny. Warto poinformować, że brytyjska rodzina królewska opublikowała rozliczenie finansowe, z którego wynika, że w 2018 roku państwo wsparło ją kwotą 82 mln funtów. Domena królewska zarobiła łącznie w 2018 roku dla państwa rekordowo wysoką kwotę 343,5 mln funtów (4,3 proc. więcej niż rok wcześniej). Samo rozliczenie nie wzbudza zastrzeżeń, mimo to jak zwykle republikańscy aktywiści skrytykowali te wydatki. Ich zdaniem pieniądze ze skarbu państwa nie powinny być wydawane na pojedynczych członków rodziny królewskiej. Nie komentując tych zastrzeżeń warto przypomnieć wyliczenia za 2017 rok londyńskiej firmy doradczej Brand Finance według której brytyjska monarchia co roku generuje dla brytyjskiej gospodarki 1,76 mld funtów. Warto dodać, że wówczas wartość brytyjskiej monarchii szacowano na około 67,5 mld funtów (a mam tu na myśli nieruchomości i kolekcje dzieł sztuki, które warte są 25,5 mld funtów).

Światowa Organizacja Handlu (WTO) z siedzibą w Genewie przechodzi poważny kryzys. Wymaga zmian, przyznają to prawie wszystkie kraje świata. W ciągu ostatniego roku kryzys w tej ważnej organizacji światowej pogłębił się jeszcze bardziej. Główną przyczyną jest wojna handlowa między USA a Chinami. Jeszcze kilka miesięcy temu liczono, że przygotowane będą robocze koncepcje reform w działaniu WTO. Wielu liczyło też, że szczyt G20 w Osace będzie okazją do powstaną warunki do usunięcia rozbieżności odnośnie tego, jaki miałby być kierunek tych zmian, że uda się wypracować konsensus podczas szczytu światowych przywódców. Znając stosunek D. Trumpa do obecnej konstrukcji i działania WTO, jego koncepcji zmian w sposobie działania tej organizacji nie dziwię się, że w czasie G20 nie osiągnięto postępu....

Europejska motoryzacja. Dynamiczny rozwój technologii motoryzacyjnej w świecie i niepewny los europejskich firm (zagrożenie cłami ze strony Białego Domu) tej branży czyni, że każde zagrożenie wprowadza turbulencje w czołowych firmach unijnych. W opinii analityków wiele europejskich firm zbyt długo trzymało się tradycyjnych technologii stosując napędy bazujące na silnikach spalinowych. Tymczasem na rynku pojawiały się nowe modele samochodów hybrydowych a następnie bazujących na napędach elektrycznych. Jeszcze powyższe rozwiązania nie osiągnęły granicy swoich możliwości, a już pojawiają się samochody napędzane wodorem... Obecnie wiele z unijnych firm próbuje nadrobić stracony czas. Przykładem są niemieckie koncerny motoryzacyjne, które przyspieszają realizacje programów rozwojowych. I tak znany producent BMW zapowiedział ostatnio, że do 2023 r. wprowadzi na rynek 25 modeli z napędem w pełni elektrycznym oraz hybrydowym. Warto przypomnieć, że wcześniej koncern zapowiadał realizację tych planów dopiero w 2025 r! Tej zapowiedzi towarzyszył komentarz, że od terminowej realizacji tego programu zależy przyszłość koncernu. Bawarski producent zaprezentował też nową technologię, która pozwoli na automatyczne przełączanie hybrydowych samochodów na tryb w pełni elektryczny w miastach, w których obowiązują strefy zerowej emisji. Nowy system będzie dostępny we wszystkich hybrydowych modelach BMW od 2020 r. Firma zapowiedziała też, że do 2040 roku ponad połowa sprzedanych samochodów pasażerskich będzie wyposażona w napędy elektryczne. Życie nawet dla takich koncernów jak BMW nie jest proste. W chwili gdy BMW walczy o utrzymanie obecnej linii działalności rozwojowej zyski firmy w pierwszym kwartale 2019 r. spadły o 78 proc. (po odłożeniu 1,4 mld euro na ewentualną grzywnę w związku ze zmową tzw. kręgu pięciu). Komisja Europejska w kwietniu oskarżyła niemieckich producentów: BMW, Daimlera oraz należące do VW marki Audi, Porsche i Volkswagena, że w latach 2006-2014 uczestniczyli w zmowie naruszającej unijne przepisy o ochronie konkurencji.

NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ TACHO DRUGIEJ GENERACJI OBOWIĄZUJE OD 15 CZERWCA. POZA WSPÓLNOTĄ – NIEUwaga, brak inteligentnego tachografu w fabrycznie nowych pojazdach ciężarowych to najpoważniejsze z naruszeń i wiąże się ze wszczęciem postępowania przeciw dobrej reputacji przewoźnika drogowego. Na terenie Unii Europejskiej tacho drugiej generacji obowiązuje od 15 czerwca. W państwach członkowskich dokumentacja i warsztaty są przystosowane do nowych wymogów. Poza Wspólnotą – nie. Warto o tym pamiętać, bo w przypadku awarii urządzenia w krajach trzecich kierowca ma tylko siedem dni na naprawę. O inteligentnych tachografach opowiada Mateusz Włoch z Inelo.Od początku 2019 r. na polskim rynku pojawiło się 11 083 nowych pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony, to o 3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.[1] Wszystkie ciężarówki z datą pierwszej rejestracji po 15.06.2019 r., muszą mieć na pokładzie inteligentny tachograf, gdyż w innym przypadku może to grozić wszczęciem postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji przewoźnika.Jak oko wielkiego brataNowe rejestratory zostały stworzone w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. Mają też za zadanie usprawnić kontrole pojazdów prowadzone przez inspekcje na terenie całej UE. Ich wygląd nie odbiega od dotychczas stosowanych modeli cyfrowych, jednak jest kilka zmienionych i istotnych funkcjonalności.Jednym z ważniejszych elementów inteligentnych tachografów jest system lokalizacyjny, dzięki któremu automatycznie następuje rejestracja i zapis położenia pojazdu w momentach rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz co trzy godziny jazdy. Warto pamiętać, że urządzenie nie zapisuje całej trasy pokonanej przez ciężarówkę, a jedynie określone wyżej punkty – wyjaśnia ekspert Inelo, Mateusz Włoch. System lokalizacyjny i wbudowane anteny DSRC będą umożliwiały służbom kontrolnym dokonywanie zdalnej preselekcji (mini-kontroli bez zatrzymywania pojazdu), dzięki której znacznie sprawniej będą w stanie wykrywać pojazdy, w których może dochodzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia rejestrującego pracę kierowcy. To absolutna nowość, która z pewnością podniesie efektywność wykrywania manipulacji – dodaje.Automatyzacja jest przyszłościąWśród zmian, które przyniesie smart tacho, warto wyróżnić także możliwość integracji urządzenia z zewnętrznymi inteligentnymi systemami transportowymi (ITS). Dzięki temu przewoźnicy mają możliwość automatycznego poboru danych ze swoich pojazdów w czasie rzeczywistym, a kierowcy mogą być informowani na przykład o aktualnym stanie wykorzystania czasu pracy. – Nie mam wątpliwości, że systemy ITS będą w najbliższym czasie prężnie rozwijane i staną się nieodłącznym elementem wspierającym pracę nie tylko kierowcy, ale też całego przedsiębiorstwa, więc takie udogodnienie w tachografie jest jak najbardziej pożądane – mówi Mateusz Włoch. Dotychczas parowanie tachografów z systemami odbywało się za pomocą okablowania. Inteligentne tachografy można połączyć z ITS przy wykorzystaniu technologii Bluetooth.Przydatność ograniczonaDość istotną aktualizacją jest wprowadzenie daty ważności tachografu. Zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 urządzenie może być stosowane przez 15 lat, po tym okresie konieczna będzie wymiana rejestratora – zauważa ekspert Inelo. – Nowe tacho to także inne karty zarówno dla przewoźników, kierowców, inspekcji, jak i dla warsztatów. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie dotychczasowe dokumenty będą kompatybilne z nowymi urządzeniami, z wyjątkiem kart warsztatowych. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych już rozpoczęła proces wydawania dokumentów.– dodaje.Czy jest się czym martwić?Przewoźnicy, którzy planują zakup ciężarówki, powinni sprawdzić, w jaki tachograf pojazd jest wyposażony, gdzie mają możliwość kalibracji rejestratora oraz czy konieczna jest wymiana lub aktualizacja urządzenia do sczytywania danych – radzi Mateusz Włoch.Uwaga! Jeśli data pierwszej rejestracji pojazdu jest po 15.06.2019 r., a wyposażony jest on w cyfrowy tachograf I generacji i taki wykorzystywany jest do rejestrowania czasu pracy kierowcy, to należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym taryfikatorem jest to najpoważniejsze z naruszeń. Należy liczyć się w takim przypadku z karą o łącznej wartości 12 000 PLN (10 000 PLN dla przedsiębiorstwa, 2 000 PLN dla zarządzającego), innymi karami wynikającymi z braku rejestratora i zapisów o czasie pracy oraz wszczęciem postępowania względem dobrej reputacji przedsiębiorstwa, co może skutkować odebraniem licencji przewoźnikowi i zarządzającemu.O smart tacho można mówić, że są rozszerzeniem kompetencji cyfrowych rejestratorów. Przewoźnicy, którzy uczciwie wykonują swoją pracę, nie mają się czego obawiać. Warto pamiętać, że kalibracji urządzenia mogą dokonać jedynie te warsztaty, które posiadają wyszkoloną kadrę i karty wydane do smart tacho – dodaje.Pamiętajmy! Inteligentne tachografy obowiązują na terenie UE. W krajach spoza Wspólnoty obowiązkowym jest rejestrator cyfrowy I generacji, zatem naprawa inteligentnego urządzenia w kraju nienależącym do Wspólnoty może okazać się niemożliwa. Jeśli poza UE dojdzie do awarii smart tacho kierowca ma siedem dni na naprawę.Mimo iż zgodnie z umową AETR, pojazdy spoza UE jeszcze nie muszą posiadać inteligentnych rejestratorów, to już teraz interesują się ich działaniem i nowymi funkcjonalnościami. Stowarzyszenia transportowe z Ukrainy i Białorusi kierują do nas liczne zapytania dotyczące tych urządzeń – zauważa ekspert.Co będzie z busami?Tematem inteligentnych tachografów powinni interesować się także przewoźnicy lżejszych pojazdów. W ramach tzw. pakietu mobilności może zostać wprowadzony obowiązek posiadania rejestratorów czasu pracy kierowcy również w pojazdach wykorzystywanych do przewozu rzeczy o DMC powyżej 2,4 tony w transporcie międzynarodowym. Wówczas najpewniej wymaganym będzie smart tacho w jeszcze nowszej wersji. Komisja Europejska już teraz nad nim pracuje.[1] https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Rejestracje-samochody-ciezarowe/Kwiecien-2019r