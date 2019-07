Faktoring w Polsce 2018

Najnowsze badanie przedsiębiorstw trudniących się faktoringiem skupiło się na grupie 57 podmiotów. Statystyki GUS wskazują, że wartość wykupionych przez nie wierzytelności podskoczyła względem poprzedniego roku o 21,6%, sięgając 269 629 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 17 917 klientów, a więc o niemal 13% więcej niż rok wcześniej.

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach faktoringowych

Jak wynika z informacji przedstawionych przez GUS, grupa 57 zbadanych podmiotów, które prowadziły w minionym roku działalność faktoringową, składała się z 47 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących ten rodzaj działalności oraz 10 banków komercyjnych, które trudniły się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.Spośród niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 28 należało do grup kapitałowych, w tym 24 było jednostkami zależnymi, jedna jednostką dominującą i trzy jednostkami dominującymi i zależnymi jednocześnie. Natomiast wśród badanych banków 9 należało do grup kapitałowych.W trzydziestu dwóch niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, w czternastu kapitał zagraniczny, natomiast jedno przedsiębiorstwo miało 50% udział kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową dominowały spółki akcyjne (24 jednostki) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21 jednostek), dwa przedsiębiorstwa miały inną formę organizacyjną.Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 1 283 osoby na podstawie umowy o pracę, 94 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub umowy o dzieło, a 232 na podstawie ustawy o działalności gospodarczej. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 320 oddziałów, przedstawicielstw i filii.Charakterystyka usług faktoringowych Z usług faktoringowych w 2018 r. skorzystało 17 917 klientów, o 12,8% więcej niż w roku po-przednim. Z tej liczby 25,5% prowadziło działalność w zakresie handlu, 22,4% – przemysłu, 17,1% – transportu, a 14,9% – usług. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa (łącznie) wzrosła o 21,6%, z 221 654 mln zł w 2017 r. do 269 629 mln zł w 2018 r. faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 24,9% do 237 450 mln zł, a w faktoringu zagranicznym o 2,2% do 32 180 mln zł. Faktoring krajowy stanowił 88,1% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring zagraniczny 11,9%.W 2018 r. w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (57,3%), faktoring z regresem (30,3%), faktoring odwrotny (odwrócony) (9,4%) i faktoring mieszany (2,9%).W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 13,8% do kwoty 82 825 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 86,9%, a faktoring w handlu zagranicznym 13,1%.W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 25,5% do kwoty 186 804 mln zł, z tego faktoring krajowy to 88,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 11,4%.Wartość zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) na koniec 2018 r. wzrosła o 7,7% i wyniosła 33 613 mln zł. Środki finansowe w 91,7% zaangażowane były w faktoring krajowy, a w 8,3% w faktoring zagraniczny.Banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 11 712 mln zł, z tego 85,6% przypadało na faktoring krajowy, a 14,4% na faktoring zagraniczny.Niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 21 902 mln zł, z tego 95,0% w faktoring krajowy, a 5,0% w faktoring zagraniczny. Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw faktoringowychSpośród badanej zbiorowości niebankowych przedsiębiorstw, których działalność faktoringowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności, 30 firm prowadziło pełną księgowość, a dwie księgi przychodów i rozchodów. Wartość aktywów tych firm w ciągu 2018 r. wzrosła o 11,5% do kwoty 25 054 mln zł . Dominującą pozycją majątku były aktywa obrotowe – 24 783 mln zł. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 67,9% i osiągnął wartość 16 818 mln zł. Wartość ta wzrosła o 14,6% w porównaniu z 2017 r. Drugą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 7 953 mln zł (32,1%), które składały się głównie z krótkoterminowych aktywów finansowych (71,7%).W pasywach ogółem 30 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową 97,4% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, a 2,6% kapitały własne.Przychody z całokształtu działalności tych 30 firm wyniosły 959 mln zł i w stosunku do grudnia 2017 r. zwiększyły się o 9,0%, w tym przychody ze sprzedaży stanowiły 93,2%. Koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 84,9% i wyniosły 1 412 mln zł.Wynik finansowy netto 30 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniósł minus 508 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw dziesięć poniosło straty, pozostałe firmy wykazały zyski.