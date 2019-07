Koszty życia i dług publiczny są za wysokie

Aż 87% Polaków odczuwa, że koszty życia w naszym kraju są dziś wyższe niż przed rokiem. 71% uważa, że rządzący wydają za dużo, niepotrzebnie powiększając dług publiczny. Co drugi z nas uważa, że dobrym pomysłem byłaby redukcja zadłużenia i zmniejszenie wydatków na 500 plus, wyprawkę czy dodatkowe emerytury.

„Mechanizm zarządzania budżetem domowym jest dość podobny do tego, w jaki sposób zarządza się budżetem państwa. Gdy ludziom lepiej się powodzi i mają więcej pieniędzy, to wtedy oszczędzają na przyszłość lub spłacają długi, a nie zadłużają się, by wydawać jeszcze więcej. Podobnie jest z dochodami państwa – gdy są wyższe niż oczekiwano, to wtedy rząd powinien spłacać zobowiązania i oszczędzać na wypadek gorszej sytuacji kraju w przyszłości, a nie zadłużać przyszłe pokolenia” - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co robisz gdy dobrze Ci się powodzi i zarabiasz więcej niż się spodziewałeś? Ponad połowa Polaków (55%) odpowiedziała, że stara się zaoszczędzić jak najwięcej na wypadek gorszej sytuacji w przyszłości. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Z którym stwierdzeniem na temat obecnej polityki finansowej polskiego rządu zgadzasz się najbardziej 71% Polaków uważa, ze państwo wydaje za dużo. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przed nami wyniki kolejnego już badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. Wynika z niego m.in., że Polacy wyraźnie zauważają rosnące koszty życia w naszym kraju. 54% badanych twierdzi, że na przestrzeni ostatniego roku ceny produktów i usług bardzo wzrosły, co trzeci mówi o nieznacznych, ale również wzrostach. Z odmiennego założenia wychodzi jedynie 13% badanych, z czego 8% mówi o spadkach cen, a 5% o ich stabilizacji. O rosnących kosztach życia w równym stopniu przekonani są zarówno zwolennicy partii rządzącej, jak i elektorat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej (87% vs. 88%).W odpowiedni na pytanie „Co robisz w sytuacji, gdy dobrze Ci się powodzi i zarabiasz więcej niż się spodziewałeś” 55% Polaków wskazuje, że stara się odłożyć w razie gdyby nadeszły gorsze czasy. Co piąty (19%) redukuje zaległe długi, 22% wydaje wszystko na bieżące potrzeby, a 2% zaciąga nowe kredyty czy pożyczki, by móc wydawać jeszcze więcej.Odpowiedzi na to pytanie uwidoczniły różnice w podejściu do życia między elektoratami dwóch głównych bloków politycznych. Sympatycy PO i Nowoczesnej myślą w takiej sytuacji nieco bardziej perspektywicznie niż sympatycy PiS (62% vs. 51%), oszczędzając na przyszłość. Z kolei elektorat partii rządzącej chętniej wydaje wszystko na bieżące potrzeby niż elektorat opozycji (27% vs. 16%).W analogicznym pytaniu, ale dotyczącym lepszych niż się spodziewano dochodów państwa, ponad połowa Polaków (53%) uważa, że rząd powinien spłacić zaległe zobowiązania, a 33% - że zaoszczędzić jak najwięcej na wypadek gorszej sytuacji w przyszłości. Tylko 8% uważa, że rząd powinien wydać wszystko na bieżące potrzeby, a 4% jest zdania, że powinien zwiększyć zadłużenie, by wydawać jeszcze więcej. Odpowiedzi sympatyków PiS oraz PO i Nowoczesnej były dosyć zbliżone w tej kwestii.Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd wydaje za dużo i niepotrzebnie zwiększa dług publiczny, a 22% jest zdania, że wydatki rządu są w sam raz. Odpowiedź na to pytanie pokazała, jak bardzo różnią się elektoraty partii rządzącej i opozycji. Podczas gdy zdecydowana większość sympatyków PO i Nowoczesnej (86%) jest zdania, że rząd wydaje za dużo i niepotrzebnie zadłuża Polskę, wśród sympatyków PiS pogląd ten podziela 53%, a 40% uważa, że rząd wydaje za mało i za bardzo oszczędza.