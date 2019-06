71% Polaków planuje wspólne wakacje w Polsce

19 czerwca wybrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym, co oznacza, że polscy uczniowie rozpoczęli upragnione, letnie wakacje. Radość z lata niejednokrotnie jednak przyćmiewają dylematy rodziców, którzy głowią się, jak zorganizować wolny czas swoim pociechom? KAYAK.pl zapytał Polaków, co zaplanowali dla swoich dzieci na letnie wakacje.

Lato? Wakacje w Polsce najlepsze

Wakacje u dziadków czy na kolonii?

„Bardzo cieszy nas odkrywanie, jak bardzo Polacy uwielbiają podróżować – także całymi rodzinami – i jak chętnie wybierają wakacje w Polsce. Coraz cieplejsze lata i dynamicznie rozwijająca się infrastruktura turystyczna to z pewnością niektóre z powodów, dla których tak wiele rodzin decyduje się na wakacje w kraju, szczególnie nad Bałtykiem, w górach czy nad polskimi jeziorami”.



Co planujesz na tegoroczne wakacje dla swoich dzieci? Ponad połowa rodziców (54%) planuje latem wyjechać na urlop razem ze swoimi dziećmi.

Jak wynika z przeprowadzonej przez KAYAK.pl ankiety, polskie rodziny tego lata stawiają przede wszystkim na wakacje w Polsce. W kraju zostanie 17% badanych, a 17% wybierze się za granicę. Pozostali mają w planach zarówno krajowe, jak i zagraniczne wojaże.Jakie kierunki cieszą się największą popularnością? Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że liderem destynacji wakacyjnych jest morze. Niemal połowa respondentów (47%) spędzi wolny czas nad Bałtykiem. 19% polskich rodzin wyjedzie w góry, a 16% wybierze jeziora. Na dalszych pozycjach uplasowały się polskie miasta oraz wsie.Nie ma nic lepszego niż wspólne wakacje . Ponad połowa rodziców (54%) planuje latem wyjechać na urlop razem ze swoimi dziećmi. Jest to szczególnie często wybierana odpowiedź wśród rodziców w wieku od 25 do 49 lat. Zdecydowanie mniej popularne są zorganizowane formy wakacji – kolonie czy szkoły letnie. Zaledwie 5% ankietowanych wysyła swoje pociechy na zajęcia w mieście, a 13% – na obozy czy wyjazdy kolonijne. Jednak także tutaj wiele zależy od wieku rodziców – ci do 24 lat trochę częściej decydują się na zorganizowane formuły: 18% na obozy i 12% na szkoły letnie. Chętniej dzieci wysyłane są na lato do dziadków lub krewnych – 15% wszystkich badanych rodziców wskazało to, jako ich sposób na zorganizowanie pociechom tegorocznych wakacji. A niemal jedna trzecia (27%) nie planuje niczego specjalnego. Jednak to głównie (58%) rodzice w wieku ponad 50 lat, których dzieci są zapewne starsze i mogą już same decydować o planach na lato.Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl, komentuje: