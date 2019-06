Co Polacy myślą o zakazie handlu w niedzielę

Wprawdzie zakaz handlu w niedzielę obowiązuje już od ponad roku, to ciągle pozostaje on tematem wzbudzającym ożywioną dyskusję i znajdującym zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i pokaźne grono oponentów. PAYBACK w swoim najnowszym badaniu z serii PAYBACK Opinion Poll sprawdza, co Polacy sądzą o wolnych niedzielach i jak wpłynęły one na ich zachowania zakupowe.

Zakaz handlu? Tak, ale nie w każdą niedzielę

Kliknij, aby powiekszyć fot. ekostsov - Fotolia.com Zakupy online Alternatywą dla zamkniętych w niedziele sklepów stacjonarnych mogą być zakupy online, do których podchodzimy jednak z dużą rezerwą.

Nie wszystko online

Badania rynkowe potwierdzają, że w Polsce mamy do czynienia z coraz silniejszym trendem e-commerce. Mając na uwadze, że od początku przyszłego roku zakaz handlu zostanie rozszerzony na wszystkie niedziele, możemy się spodziewać większej częstotliwości zakupów online. Już teraz w PAYBACK widzimy, że oferty 300 firm umożliwiających zakupy internetowe, przy okazji których można zbierać nasze punkty, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku „internetowi” PAYBACKOWICZE zebrali już ponad 170 milionów punktów. To bardzo ważne, że coraz częściej uczestnicy Programu zakupy online zaczynają właśnie z naszą aplikacją lub na naszym portalu, bo dzięki korzystaniu z eKuponów ich salda punktowe rosną jeszcze szybciej – mówi Robert Olędzki, Digital Business Director w PAYBACK Polska.

Przeprowadzone badanie ujawnia, że Polacy dość ławo pogodzili się z kolejnymi ograniczeniami handlu. Rozszerzenie zakazu na pierwsze niedziele miesiąca dla 60% z nas nie stanowi dużego utrudnienia. Co trzeci z badanych deklaruje, że i tak robił zakupy w inne dni tygodnia, a niemal co czwarty (23%) stwierdza, że po prostu odzwyczaił się od niedzielnego shoppingu.O ile jednak redukcja liczby handlowych niedziel jest przyjmowana raczej pozytywie, to już całkowite ich zniknięcie w nadchodzącym roku budzi pewne zastrzeżenia. Przeciwnych temu jest aż 60% Polaków. 34% z nich wskazuje, że tego rodzaju obostrzenie wywrze niekorzystny wpływ na gospodarkę, pracowników i konsumentów, a co piąty (26%) uważa, że ograniczenie to będzie stanowić dla niego spore utrudnienie. Co trzecia badana osoba uważa jednak, że całkowity zakaz handlu w niedziele jest dobrym pomysłem.Alternatywą dla zamkniętych w niedziele sklepów stacjonarnych mogą być zakupy online, do których podchodzimy jednak z dużą rezerwą. Tylko 4% badanych przyznało, że ograniczenie liczby handlowych niedziel skłoniło ich do zrobienia zakupów w Internecie . Większość badanych wyraźnie jednak podkreśla, że nigdy nie kupuje żywności w ten sposób. Jakie są bariery? Okazuje się, że powstrzymują nas trzy główne powody: nie możemy samodzielnie wybrać produktu i ocenić jego jakości (65% wskazań), nie wiemy, w jakich warunkach była transportowana żywność (15%) i nie mamy możliwości sprawdzenia daty przydatności do spożycia (12% ankietowanych).Osoby, które kupują artykuły spożywcze online, płacą jednorazowo za swój koszyk od 100 do 200 zł (42%), do 100 zł – 35%, a 23% deklaruje, że wydaje na takie zakupy powyżej 200 zł.Zdecydowanie chętniej kupujemy przez Internet produkty inne niż żywność. W tym przypadku, zakaz niedzielnego handlu skłonił do zakupów online co piątego pytanego Polaka. Najczęściej kupujemy w sieci odzież i akcesoria (takich zakupów dokonuje 71% ankietowanych), kosmetyki i artykuły chemiczne (58%), elektronikę (49%), książki (38%), sprzęt RTV i AGD (35%), a także meble i artykuły wyposażenia wnętrz (27%).