Firmy ubezpieczeniowe: wyniki po I kw. 2019 r.

Jakie wyniki osiągnęły firmy ubezpieczeniowe w drugim kwartale br.? Z informacji udostępnionych właśnie przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że ubezpieczonym wypłacono 10,2 mld zł, a to oznacza, że każda godzina pracy ubezpieczyciela generowała 5 mln zł odszkodowania. Statystycznie jedna szkoda z OC jest naprawiana co pół minuty.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po I kw. 2019 r.

10,2 mld zł dla poszkodowanych, w tym: 5,1 mld zł z ubezpieczeń na życie 3,7 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych 1,4 mld zł z pozostałych ubezpieczeń

74,6 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne

16,8 mld zł aktywów ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu

343 mln zł podatku dochodowego ubezpieczyciele odprowadzą do budżetu państwa

Poszkodowani otrzymali ponad 2,3 mld zł odszkodowań i świadczeń, czyli o ponad 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej – dodaje Prądzyński.

Kliknij, aby powiekszyć fot. vege - Fotolia.com Jakie wyniki osiągnęły firmy ubezpieczeniowe? Na ubezpieczenia na życie Polacy wydali w I kw. 2019 r. ponad 5,2 mld zł.

– Wyniki za I kwartał nie obejmują kosztów podtopień i wichur, które miały miejsce w maju tego roku. Wiadomo jednak, że zakłady ubezpieczeń są przygotowane na wszelkie zjawiska pogodowe, zarówno pod kątem organizacyjnym jak i finansowym. Najprostsze szkody są likwidowane już w jeden dzień, a firmy ubezpieczeniowe powszechnie stosują uproszczone procedury likwidacyjne – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

– Upowszechnienie indywidualnej ochrony życia i zdrowia jest jednym z największych wyzwań na rynku ubezpieczeń. Żyjemy coraz dłużej, na coraz wyższym poziomie, często ze zobowiązaniami kredytowymi na kilkadziesiąt lat. Właściwe ubezpieczenie na życie powinno być standardem jeśli chodzi o ochronę najbliższych nam osób – podkreśla J. Grzegorz Prądzyński.



Jak wskazuje J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, w pierwszym kwartale br. firmy ubezpieczeniowe zlikwidowały przeszło 300 tys. szkód z OC komunikacyjnego.Ochrona pojazdów kosztowała Polaków niemal 6 mld zł, z czego ok. 3,7 mld zł pochłonęły składki na OC, a ok. 2,2 mld zł – składki na autocasco. Z kolei za ponad 1 mld zł kupiliśmy ubezpieczenia chroniące przed skutkami żywiołów.Na ubezpieczenia na życie Polacy wydali w I kw. 2019 r. ponad 5,2 mld zł, o 7,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r.. Otrzymali z tego tytułu prawie 5,1 mld zł świadczeń.Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kw. 2019 r. ponad 1,1 mld zł zysku netto – o 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej. To oznacza zasilenie budżetu państwa w 343 mln zł podatku dochodowego. Dodatkowo, firmy ubezpieczeniowe odprowadziły też ok. 120-130 mln zł tzw. podatku od aktywów.