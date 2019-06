Kalendarz Google, czyli phishing w bonusie

O pomysłowości cyberprzestępców przekonywać już właściwie nie trzeba. Stosowane przez nich sztuczki i techniki ewoluują niemal nieustannie. Ostatnio, jak donosi Kaspersky Lab, oszuści postanowili skorzystać z popularności, jaką cieszy się Kalendarz Google. Do ofiar wysyłano fałszywe, niechciane powiadomienia usługi oraz nakłaniano je do podania swoich informacji osobowych. Przestępcy bazowali na specjalnej funkcji kalendarza, która umożliwia automatyczne dodawanie zaproszeń i wydarzeń.

Oszustwo kalendarzowe jest niezwykle skuteczne, ponieważ ludzie w mniejszym bądź większym stopniu przyzwyczaili się do otrzymywania wiadomości spamowych na skrzynki poczty e-mail lub w komunikatorach i są wobec nich ostrożni. Sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku aplikacji Kalendarz Google, której głównym celem nie jest przesyłanie, ale organizowanie informacji. Próbka, którą widzieliśmy, zawiera tekst z wyraźnie podejrzaną propozycją, jednak często zdarza się, że proste oszustwo staje się z czasem bardziej zaawansowane i podstępne. Na szczęście nie trzeba stosować żadnych wyrafinowanych środków bezpieczeństwa, aby nie paść ofiarą tego oszustwa – funkcja, która je umożliwia, może zostać łatwo wyłączona w ustawieniach kalendarza – powiedziała Maria Wergelis, badaczka ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Phishing Cyberprzestępcy wykorzystują kalendarze w smartfonach w celu rozprzestrzeniania fałszywych ofert

Porady bezpieczeństwa

Wyłącz w swoim kalendarzu Google automatyczne dodawanie zaproszeń.

Nigdy nie podawaj informacji osobowych, jeśli nie jesteś pewny, czy strona internetowa, na którą jesteś przekierowywany, jest autentyczna oraz bezpieczna.

Korzystaj z niezawodnego rozwiązania zabezpieczającego oferującego wszechstronną ochronę przed szerokim wachlarzem zagrożeń, np. Kaspersky Total Security.

