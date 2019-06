Polki niezadowolone z wynagrodzenia

Wprawdzie z ankiety przeprowadzonej przez Sukces Pisany Szminką wynika, że 64 proc. Polek jest zadowolonych ze swojej pracy, to jednak o pełnej satysfakcji mówi już tylko 27 proc. badanych. Z kolei co trzecia respondentka w ogóle nie jest zadowolona z kariery zawodowej. Powodem są m.in. wynagrodzenia. 2 na 3 panie uważają, że ich pensja nie jest adekwatna do kompetencji i chciałyby zarabiać i minimum 1000 zł netto więcej. Raport „Satysfakcja Polek z Pracy i Zarobków” pokazuje również jasną stronę sytuacji - polskie kobiety nie pozostają bezczynne, z chęcią biorąc udział w szkoleniach i warsztatach.

SYTUACJA POLEK

ZAROBKI

- Chciałabym zarabiać chociaż o 1 000 zł więcej, ponieważ jestem warta więcej niż obecnie marne 2100 zł, które otrzymuję po 20 latach pracy. Mam dużą wiedzę, doświadczenie i wysokie zaangażowanie oraz motywację, a mimo to nie mogę wykorzystać swoich talentów i możliwości w obecnej pracy - mówi jedna z uczestniczek ankiety Fundacji Sukces Pisany Szminką.

Kobieta w pracy Polki nie są zadowolone z zarobków, chcą podwyżek

- Czytając wyniki badania, miałam przed oczami kobietę z jednej strony świadomą swoich potrzeb w obszarze; pieniądz, rozwój i partnerstwo, z drugiej strony nadal poszukującą odpowiedzi – jak tym zarządzić, by coś się realnie zmieniło - i czy to ja mam tym zarządzić czy ktoś powinien to zrobić za mnie? Wydaję mi się zatem, że jesteśmy w połowie drogi. Następny krok to podjęcie konkretnych działań oraz edukacja i uświadamianie innych – naszych przełożonych, współpracowników i partnerów. - mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukces Pisany Szminką.

ROZWÓJ ZAWODOWY POLEK

Opracowany przez Deloitte dla Coca-Coli raport „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” wskazuje, że bierność zawodowa dotyczy aż 4 milionów kobiet pomiędzy 20 a 64 rokiem życia. Sytuacja ta znajduje swoje potwierdzenie również w danych GUS, z których wynika, że 2018 roku nie pracowała ponad połowa polskich kobiet (52 proc.). Jakie są powody? Przede wszystkim strach, brak wiary we własne możliwości i dostępu do szkoleń, rezygnacja z kariery na rzecz rodziny.Przebadane przez Fundację Sukces Pisany Szminką Polki mówiły również o największych barierach w rozwoju zawodowym, które sprawiają, że nie są one z niego zadowolone. Okazało się, że największym powodem frustracji są zbyt niskie wynagrodzenia . Zaledwie co czwarta z respondentek (24 proc.) wskazała, że jej pensja bardzo dobrze lub dobrze pasuje do posiadanych przez nią kompetencji.Nic więc dziwnego, że pytane o podwyżkę wskazują dość wysokie kwoty. 1000 zł to minimum, większość chciałaby nawet 2000 zł podwyżki na rękę. Dlaczego aż tyle? Jak odpowiadają: „koszty życia w Polsce bardzo szybko rosną, moja wypłata za 8h dziennie w pracy nie wystarcza mi i muszę być zależna od męża”. Dodatkowe 1000 zł niektórym ankietowanym umożliwiłoby samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale żeby być usatysfakcjonowaną z zarobków chciałyby zarabiać nawet 3000 zł więcej.Kobiety wskazują też inne powody, dla których ich pensje miałyby pójść znacząco w górę: często pracują za najniższe ceny rynkowe albo według widełek przyjętych na zajmowanych stanowiskach zarabiają najniższą stawkę. Nawet za pracę opartą na relacjach z zarządem czy prowadzenie kluczowych projektów dla organizacji, kobiety pracują za mniejsze pieniądze niż mężczyźni na podobnych stanowiskach (60 proc. odpowiedzi).Na co kobiety wydają zarobione pieniądze? Okazuje się, że ponad 42 proc. odpowiedziało, że najwięcej przeznacza na rachunki, 17 proc. na jedzenie i 10 proc. ze na dzieci. Tylko ok. 6 proc. ankietowanych najwięcej wydaje na podróże i inwestycje, a 4 proc. na rozwój zawodowy. Ubrania i dbanie o siebie znalazły się dalej w zestawieniu.Z ankiety wyłaniają się także inne pozytywne wnioski: 1/3 ankietowanych kobiet korzysta ze szkoleń w miejscu pracy, a aż 92 proc. prywatnie z innych narzędzi rozwoju zawodowego. Tu prym wiodą książki (80 proc. wskazań), różnego rodzaju warsztaty oraz e-booki, podcasty i wideo.Część odpowiedzi pochodzi od uczestniczek bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez Fundację w ramach programu Sukces To Ja. Oczekują one, że dzięki tym szkoleniom poznają ciekawe kobiety, które będą ich inspiracją, zdobędą kompetencje miękkie, pozbędą się lęków, nabiorą motywacji i zaczerpną przykłady, które przełożą się na samorozwój, wyższe zarobki czy zakładanie własnych biznesów.