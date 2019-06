Przed nami najnowszy Barometr Praktyk Płatniczych Atradius. Opracowanie dowodzi, że rosnąca liczba upadłości firm owocuje zwiększeniem zapotrzebowania na ubezpieczenia wierzytelności handlowych w regionie Azji i Pacyfiku. Rośnie również rzesza firm, które decydują się na bardziej strategiczne zarządzanie wierzytelnościami.

Wzrost wartości sprzedaży w oparciu o kredyt konsumencki

Kliknij, aby powiekszyć fot. DOC RABE Media - Fotolia.com Bankructwo Rośnie ryzyko upadłości firm w regionie Azji i Pacyfiku.

Firmy spodziewają się pogorszenia praktyk płatniczych

– Chiny, które są głównym kierunkiem eksportu wielu gospodarek w regionie, mierzą się ze spowolnieniem gospodarczym oraz dodatkowo z wojną handlową z USA, której eskalacja jest wysoce prawdopodobna. Skutki w postaci nieregulowanych płatności oraz wzrostu niewypłacalności jako pierwsze odczują gospodarki w regionie, jednak z konsekwencjami w postaci pogorszenia praktyk płatniczych oraz zwiększonej liczby upadłości firm musimy się liczyć w ujęciu globalnym” – podkreślił Szczepankowski.

Jak przewidują eksperci Atradius, w tym roku światowy wzrost PKB ma wyhamować z 3,2 do 2,7 proc., a liczba upadłości firm ma wzrosnąć o 2 proc. Przedsiębiorcy z regionu Azji i Pacyfiku, jako integralna część światowego łańcucha dostaw, powinni dołożyć starań i dokonać rzetelnej oceny ryzyka braku płatności klientów B2B. Ze względu na ich złożoność, sytuacja wymaga od firm bardziej strategicznego podejścia do zarządzania wierzytelnościami.Region Azji i Pacyfiku uchodzi za jedną z głównych sił napędowych globalnego wzrostu gospodarczego. I wprawdzie popyt krajowy pozostaje tam silny, to jednak istnieje kilka czynników, które w skuteczny sposób obniżają perspektywy tego regionu. By utrzymać konkurencyjność i udziały w rynku mimo spowolnienia wzrostu handlu w wielu krajach, firmy zwiększają wykorzystanie kredytu kupieckiego w transakcjach B2B.Jak wynika z ankiety Atradius Payment Practices Barometer z maja 2019 r., łączna wartość sprzedaży B2B w oparciu o kredyt kupiecki w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła do 55,5 proc., w porównaniu z 48,1 proc. w ubiegłym roku. Z kolei zwiększeniu popularności kredytu kupieckiego towarzyszy rosnące ryzyko niewypłacalności klientów. Średnio 29,8 proc. całkowitej wartości faktur B2B wystawionych przez respondentów w regionie było przeterminowanych. Odsetek ten jest najwyższy w Indiach (39 proc.), a najniższy w Japonii (13,2 proc.). Ocena zdolności kredytowej odbiorcy ma zasadnicze znaczenie dla procesu sprzedaży opartej o kredyt kupiecki, a najczęściej praktykują ją respondenci w Singapurze (53 proc.) i Chinach (51 proc.).Aby zachować stabilność finansową i uniknąć problemów z płynnością spowodowanych brakiem płatności, 41 proc. respondentów musiało opóźnić rozliczenie z własnymi dostawcami. Ostatecznie, średnio 2,1 proc. całkowitej wartości sprzedaży B2B na kredyt (wzrost z 1,9 proc. w ubiegłym roku) badani odpisali jako nieściągalne. Wynika z tego, że firmy mają większy problem z egzekwowaniem wierzytelności niż w ubiegłym roku.Średnio 31 proc. respondentów w regionie Azji i Pacyfiku spodziewa się pogorszenia praktyk klientów w zakresie płatności, a także wzrostu liczby zaległych faktur (przeterminowanych o ponad 90 dni). Najbardziej zaniepokojeni są respondenci z Indii (52 proc.) oraz z Indonezji (35 proc.). Aby chronić swoją działalność przed rosnącym ryzykiem związanym z kredytem kupieckim, 42 proc. respondentów w regionie stwierdziło, że zwiększy korzystanie z ubezpieczenia wierzytelności.Według Pawła Szczepankowskiego, dyrektora zarządzającego Atradius w Polsce, najniższe do 1990 roku tempo wzrostu gospodarczego w Chinach negatywnie wpłynie na wymianę handlową nie tylko w regionie Azji i Pacyfiku: