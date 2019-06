Phishing żeruje na turystach

Spamerzy i phisherzy znowu polują na zupełnie ludzką chęć złowienia dobrej okazji. W maju eksperci Kaspersky Lab zaobserwowali m.in. przeszło 8 tysięcy ataków, których autorzy podszywali się pod popularne platformy rezerwacji zakwaterowania. Wykryto również kilka kampanii e-mail, w której wykorzystano autentyczną markę turystyczną w celu subskrybowania płatnych usług telefonicznych na konto zaatakowanych ofiar.

Koniec wiosny i początek lata to okres, w którym oszuści mają dużo pracy, ponieważ żerują na osobach chcących złowić dobrą okazję lub rezerwację last minute. Nie tylko fałszywe strony i oferty stają się coraz bardziej przekonujące, ale również więcej osób rezerwuje loty i zakwaterowanie na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, na którym trudniej jest np. rozpoznać fałszywy odsyłacz. Te dwa trendy sprawiają, że osoby podróżujące są narażone na ataki. W związku z tym zachęcamy do korzystania wyłącznie z legalnych, autentycznych stron rezerwacji biletów i zakwaterowania oraz zabezpieczenia się przy pomocy rozwiązania wyposażonego w mocny filtr spamowy i phishingowy, który wykryje próbę oszustwa, zanim będzie za późno – powiedział Andriej Kostin, badacz ds. cyberbezpieczeństwa, Kaspersky Lab.

Porady bezpieczeńswa

Jeżeli jakaś oferta wydaje się zbyt atrakcyjna, żeby była prawdziwa, prawdopodobnie lepiej ją pominąć.

Zanim podasz jakiekolwiek wrażliwe informacje, takie jak login czy hasło, przyjrzyj się uważnie paskowi adresu w przeglądarce. Jeśli zauważysz coś podejrzanego (błędy w pisowni, adres nie przypomina oryginału lub w miejscu liter występują znaki specjalne), nie podawaj żadnych danych na takiej stronie.

Rezerwuj kwatery oraz bilety jedynie za pośrednictwem stron internetowych zaufanych dostawców, najlepiej ręcznie wpisując adres strony internetowej w pasku adresu.

Nie klikaj odsyłaczy pochodzących z nieznanych źródeł (niezależnie od tego, czy jest to poczta e-mail, komunikator internetowy, czy portale społecznościowe).

Korzystaj z rozwiązania bezpieczeństwa wyposażonego w oparte na zachowaniu technologie antyphishingowe, takiego jak Kaspersky Total Security, które ostrzeże Cię, gdy będziesz próbował odwiedzić stronę phishingową.

O tym, że spam oraz phishing to jedne z najbardziej skutecznych narzędzi cyberprzestępczych, wiadomo nie od dziś. Bazują one na manipulacji i wykorzystywaniu ludzkich skłonności jak np. zaufanie do marki, za pomocą socjotechniki. Kampanie tego rodzaju są skutecznym wabikiem na niczego nieświadome ofiary - wykorzystują bowiem strony, które są łudząco podobne do swoich autentycznych odpowiedników, nakłaniając ofiary do udostępnienia swoich danych lub też zapłacenia za nieistniejący produkt czy usługę.W ciągu zaledwie jednego dnia (21 maja) badacze wykryli kilka różnych kampanii e-mail podszywających się pod oferty z popularnych platform rezerwacji biletów lotniczych oraz zakwaterowana. Trzy z nich oferowały darmowe loty w zamian za wypełnienie krótkiej ankiety online oraz udostępnienie odsyłacza innym osobom. Po trzech pytaniach użytkownicy byli proszeni o podanie numeru telefonu, który oszuści wykorzystali następnie do subskrybowania płatnych usług mobilnych w imieniu ofiary.Ponadto w okresie od końca kwietnia do końca maja badacze wykryli ataki phishingowe wykorzystujące popularne strony rezerwacji miejsc zakwaterowania na wynajem, takie jak Airbnb (7 917 ataków). W ramach jednego z ataków oszuści stworzyli stronę phishingową, która do złudzenia przypominała legalną platformę, i „oferowali" ofiarom tanie zakwaterowanie w centrum miasta, rzekomo wysoko oceniane przez innych użytkowników. Gdy ofiara potwierdziła rezerwację i przelała pieniądze, zarówno oszust, jak i oferta znikały.