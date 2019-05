Czy macierzyństwo i kariera zawodowa dają się pogodzić?

Macierzyństwo i kariera zawodowa nie wykluczają się wzajemnie. Potwierdzają to same zainteresowane. Przeszło połowa kobiet piastujących wyższe stanowiska nie tylko posiada co najmniej jedno dziecko, ale podkreśla również, że fakt ten nie przeszkadza w rozwoju kariery. Istotną zmianę w podejściu do macierzyństwa widać również w organizacjach - już 60% z nich stara się wspierać pracujące matki.

Być matką

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey_Arkusha - Fotolia.com Czy macierzyństwo przeszkadza w karierze? Wg badania HRK obecnie ponad połowa organizacji wspiera kobiety w roli matki.

- Kobiety, które odniosły sukces, są dobrymi ambasadorkami innych kobiet. Są inspiracją. Bardzo często występują na konferencjach, kongresach, pokazują, że warto inwestować w siebie, podejmować wyzwania, oczywiście płacąc pewną cenę, ale też wspierają inne kobiety w ich dążeniach i ambicjach. Nasze tegoroczne badanie „Manager w szpilkach” pokazuje jednak, że największym blokerem kariery kobiet są one same. Przyczyny to m.in. niskie poczucie własnej wartości czy też brak wiary w siebie i swoje umiejętności. Prowadząc procesy rekrutacyjne nie sposób nie zauważyć, iż panie mają tendencję do bagatelizowania swoich osiągnięć czy bardzo surowej oceny własnych kompetencji i umiejętności. Nie możemy więc mówić, że macierzyństwo stanowi jakąkolwiek barierę w rozwoju kariery – mówi Magdalena Bylinowicz, Executive Manager w HRK SA.

Podejście organizacji

Wciąż jednak zdarzają się wyjątki

Jeszcze do niedawna w społeczeństwie i na rynku pracy funkcjonowało przekonanie, że osiągnięcie sukcesu zawodowego jest możliwe głównie w przypadku, gdy macierzyństwo odsunie się na dalszy plan. Mówiło się również, że organizacje niezbyt przychylnie patrzą na macierzyńskie obowiązki swoich pracownic, a kobiety decydujące się na założenie rodziny traktują gorzej. Dziś jest już pora, aby zrewidować te poglądy.Jak wynika ze zrealizowanego w tym roku badania HRK SA „Manager w szpilkach”, 53% aktywnych zawodowo kobiet zajmujących w swoich organizacjach wyższe stanowiska posiada minimum jedno dziecko. 64% tej grupy deklaruje, że nigdy nie spotkało się z negatywnym odbiorem informacji o planowanym urlopie macierzyńskim . Okazuje się, że organizacje doceniają u matek zarówno ich kompetencje i zaangażowanie, jak również umiejętność zarządzania czasem. Wiele pań twierdzi, że macierzyństwo doskonale wpływa na produktywność, zmienia życiowe priorytety oraz powoduje większe zainteresowanie work-life balance . Macierzyństwo również inspiruje, znamy wiele przypadków, w których panie zdecydowały się założyć własny biznes lub po urodzeniu dziecka postawiły na intensywniejszy rozwój kariery. Dla pracodawców matki też są cenionym zasobem, bowiem potrafią lepiej zarządzać swoim czasem, skupiają się na szybszym osiąganiu celu oraz są bardziej zdeterminowane i konkretniejsze w biznesie.Wg badania HRK obecnie ponad połowa organizacji wspiera kobiety w roli matki (58%). Ankietowane menedżerki nigdy nie odczuły dyskryminacji z powodu bycia matką, przejawiającej się w niechęci czy odsunięciu od kluczowych projektów. Również czuły się pewne, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego ich miejsce nie zostanie zajęte przez kogoś innego. Według jednej z ankietowanych: "ciąże dobrze świadczą o firmie, bowiem pracownicy czują się bezpiecznie". Panie wskazują jednak elementy, które organizacje mogą poprawić – dla pań dużym ułatwieniem byłoby wprowadzenie elastycznego czasu pracy (26%), home office (22%) oraz dopłata do żłobków i przedszkoli (8%). Wśród innych rzeczy znalazły się: firmowe przedszkole, okolicznościowe prezenty dla dzieci, dodatkowe dni urlopu, tematyczne firmowe imprezy, np. pikniki rodzinne. Wprowadzenie tych rzeczy znacznie ułatwi godzenie kariery z rolą matki.Część badanych pań alarmuje, że są firmy, gdzie brakuje wyrozumiałości względem matek, które potrzebują wyjść wcześniej z pracy, by np. odebrać dziecko z przedszkola, czy też brakuje wyrozumiałości względem choroby dziecka - każde wcześniejsze wyjście z pracy spotyka się z niechęcią i próbą wzbudzenia w kobiecie poczucia winy. Również istnieją firmy, gdzie kobieta nie otrzymuje jasnego komunikatu, że po powrocie jej miejsce nie będzie zajęte. Niestety, swoje trzy grosze dokładają również członkowie rodziny. Uczestniczki badania wskazują brak pomocy ze strony partnerów w codziennych obowiązkach, a także presję ze strony bliskich, by spędzały jak najwięcej czasu z rodziną, a karierę odłożyły na bok. Z kolei u tych, które postanowiły posiadać rodzinę i karierę, próbuje wzbudzić się poczucie winy. Takie zachowanie niestety negatywnie wpływa na obraz „kobiety-matki”, skutecznie zniechęcając kobiety do działania.Patrząc na to, że obecnie kobiety stanowią już 52% (dane GUS z 2018 r.) ogólnej ludności w Polsce, wszelkie rzucanie kłód po nogi jest niewskazane. Rynek winien docenić ich ogromny wkład w rozwój nie tylko kolejnych pokoleń, ale również niejednego biznesu.