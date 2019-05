15 lat Polski w UE i 164 mld EUR wsparcia

81 proc. To wzrost, jaki w latach 2003 - 2017 odnotował polski PKB per capita. W tym sam czasie wartość eksportu zdołała przewyższyć 200 mld EUR rocznie. Jak dowodzi opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny raport „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, za sprawą płynącego z UE wsparcia otrzymaliśmy środki stanowiące niemal równowartość dwukrotności rocznego budżetu naszego kraju. Z drugiej strony otwarcie granic spowodowało, że w 2017 roku rzesza Polaków przebywających w państwach Unii liczyła sobie przeszło 2 mln osób.

W ramach funduszy unijnych do Polski napłynęły, bądź w najbliższym czasie napłyną, środki o łącznej wartości 164 mld EUR, czyli stanowiące prawie dwukrotność rocznego budżetu naszego kraju. Był to dla nas swoisty plan Marshalla, który pomógł w realizacji większości publicznych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych od 2004 r., takich jak autostrady, drogi ekspresowe czy oczyszczalnie ścieków. Dokonując bilansu obecności w Unii Europejskiej, nie możemy również zapominać o harmonizacji prawa, usprawnieniu przepływów finansowych czy likwidacji wielu barier handlowych – mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.



Dynamiczny rozwój handlu

Naszym największym partnerem handlowym pozostają Niemcy, do których polskie przedsiębiorstwa sprzedają prawie 28 proc. wartości produkcji przeznaczonej na eksport – tłumaczy Piotr Arak.

Otwarte granice i wspólny rynek pracy

Po otwarciu niemieckiego rynku pracy w 2011 roku, wiodącym krajem przyciągającym Polaków stały się Niemcy. Według danych brytyjskich w Zjednoczonym Królestwie przebywa obecnie ponad milion Polaków, kiedy w 2003 r. było ich niecałe 70 tys. Co więcej, w 2017 r. łącznie 2,1 mln naszych rodaków przebywało czasowo we wszystkich krajach Unii – podsumowuje Andrzej Kubisiak, ekspert ds. rynku pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

7 i 8 czerwca będziemy obchodzić 16. już rocznicę referendum, w którym przeszło 13,5 miliona Polaków odpowiedziało „TAK” na pytanie o wstąpienie Polski w szeregi Unii Europejskiej. Niecały rok później, 1 maja 2004 roku, nasz kraj stał się częścią wspólnoty.Bezpośrednim następstwem wejścia do Unii Europejskiej było wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. W 2018 roku nasz PKB był o 81 proc. wyższy niż w 2003 r. Pod względem dynamiki wzrostu polska gospodarka jest jedną z liderek Unii Europejskiej, a wynagrodzenia i poziom zamożności Polaków powoli doganiają bogatsze kraje Europy. Realne są również szanse na to, że w ciągu kolejnych 15 lat dołączymy do grona największych gospodarek globu.Wolny, wspólny rynek sprawił, że polski eksport przekroczył wartość 200 mld EUR rocznie. W latach 2015-2017 po raz pierwszy od lat 90. XX wieku bilans handlu zagranicznego Polski był dodatni. Eksport produktów wysokiej techniki wzrósł ponad dwukrotnie: z 3,3 proc. w 2004 roku do 7,7 proc. w 2017. Z produktów o wartości 220 mld EUR wyeksportowanych w 2018 r. około 80 proc. trafiło do krajów członkowskich UE.Ważnym krokiem dla integracji europejskiej był także 2007 r., kiedy Polska przystąpiła do układu z Schengen. W 2014 roku ¼ Polaków przyznawała, że była kiedyś w kraju spoza UE, natomiast blisko połowa (49 proc.) odwiedziła inny kraj Unii. Według badań z 2018 r. prawie co czwarty (22 proc.) studiował, pracował lub szkolił się w innym kraju wspólnoty.Otwarcie rynku pracy rozpoczęło nową falę emigracji w historii.